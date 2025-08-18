onedio
Bir Dönem YouTube'u Kasıp Kavuran Banu Berberoğlu Soru-Cevap Videosuyla Geri Döndü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.08.2025 - 16:44

2015-2020 arası YouTube Türkiye'nin altın dönemleriydi. Günümüzde influencerlık, medya patronluğu, şarkıcılık gibi pek çok işle meşgul olan fenomen o dönem hayatımıza girmişti. Tabii bir kişi bilindik formatların ve atmosferin dışında telefonuyla çektiği videolarla dikkat çekmişti. O dönemki sevgilisi Mehmet'le çektiği hayatın içinden vloglarla tanınan Banu Berberoğlu bir dönem milyonlar izlenmiş. Ardından inzivaya çekilmişti.

2010'ların ortalarında Enes Batur, Reynmen gibi YouTube starlarının arasında daha bizden tavırlarıyla dikkat çeken bir isimdi Banu Berberoğlu.

O dönemki sevgilisinin 'Dikkat et bebeğim' sözleri fenomen olmuş, insanlar Banu'nun cep telefonuyla çektiği videoları samimi bulmuş ve büyük ilgi göstermişti. Bir süre video atmayan çiftten Mehmet 2023 yılında  ayrıldıklarını açıklamış, bu da pek çok kişinin aşka inancını zedelemişti.

Uzun süredir video atmayan Banu Berberoğlu geçtiğimiz haftalarda Instagram'dan bir post paylaştı.

Bu da yeni videoların geleceğinin habercisiydi.

Berberoğlu bugün bir videoyla 460 bin takipçisine tekrar merhaba dedi.

Neden video çekmeyi bıraktığı sorularına içinden gelmediğini söyledi ama bu konuda pişman olduğunu da belirtti. Mutlu olduğunun yanı sıra her şeyin yolunda olduğunu söyledi ve bu süre içinde hayatında pek de bir şey değişmediğini anlattı.

Oğuzhan Kaya
