Bir Dönem YouTube'u Kasıp Kavuran Banu Berberoğlu Soru-Cevap Videosuyla Geri Döndü
2015-2020 arası YouTube Türkiye'nin altın dönemleriydi. Günümüzde influencerlık, medya patronluğu, şarkıcılık gibi pek çok işle meşgul olan fenomen o dönem hayatımıza girmişti. Tabii bir kişi bilindik formatların ve atmosferin dışında telefonuyla çektiği videolarla dikkat çekmişti. O dönemki sevgilisi Mehmet'le çektiği hayatın içinden vloglarla tanınan Banu Berberoğlu bir dönem milyonlar izlenmiş. Ardından inzivaya çekilmişti.
2010'ların ortalarında Enes Batur, Reynmen gibi YouTube starlarının arasında daha bizden tavırlarıyla dikkat çeken bir isimdi Banu Berberoğlu.
Uzun süredir video atmayan Banu Berberoğlu geçtiğimiz haftalarda Instagram'dan bir post paylaştı.
Berberoğlu bugün bir videoyla 460 bin takipçisine tekrar merhaba dedi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
