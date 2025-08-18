TikTok'ta Canlı Yayın Açan "Ispartalı Henry Cavill" Sosyal Medyanın Gündeminde
Biliyorsunuz TikTok canlı yayınlarıyla meşhur bir platform. En çok karşımıza düşen canlı yayınlar ise çalışanların mesai esnasında oldukları yayınlar. Bazen bir börekçiyi bazen bir konfeksiyoncuyu çalışırken izleyebiliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde bir akaryakıt istasyonu çalışanı da ünlü İngiliz aktör Henry Cavill'e benzetildi. Hayranları kadar kendisinin abartıldığını düşünenler de oldu.
Superman, The Witcher gibi yapımlarla dünya çapında şöhrete ulaşan Henry Cavill'i tanımayanımız yoktur.
X'te de Isparta'da yaşayan bir akaryakıt istasyonu görevlisi ünlü oldu.
İyice araştıranlar...
Aşkını itiraf edenler...
Derken kısa sürede kendine bir hayran kitlesi edindi.
Bazıları bu benzerliği yayın yaptığı profile bağladı.
Farklı düşünenler oldu.
Tahminler geldi.
Siz ne düşünüyorsunuz?
