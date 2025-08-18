onedio
TikTok'ta Canlı Yayın Açan "Ispartalı Henry Cavill" Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.08.2025 - 15:45

Biliyorsunuz TikTok canlı yayınlarıyla meşhur bir platform. En çok karşımıza düşen canlı yayınlar ise çalışanların mesai esnasında oldukları yayınlar. Bazen bir börekçiyi bazen bir konfeksiyoncuyu çalışırken izleyebiliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde bir akaryakıt istasyonu çalışanı da ünlü İngiliz aktör Henry Cavill'e benzetildi. Hayranları kadar kendisinin abartıldığını düşünenler de oldu.

Superman, The Witcher gibi yapımlarla dünya çapında şöhrete ulaşan Henry Cavill'i tanımayanımız yoktur.

Tabii kendisi oyunculuğu kadar dış görünüşüyle de milyonları kendisine hayran bırakan bir figür. Ancak pek çok ünlünün olduğu gibi onun da benzeri olduğunu iddia eden kişiler TikTok'ta mevcut.

X'te de Isparta'da yaşayan bir akaryakıt istasyonu görevlisi ünlü oldu.

Görevli ünlü aktöre benzetildi.

İyice araştıranlar...

Aşkını itiraf edenler...

Derken kısa sürede kendine bir hayran kitlesi edindi.

Bazıları bu benzerliği yayın yaptığı profile bağladı.

Farklı düşünenler oldu.

Tahminler geldi.

Siz ne düşünüyorsunuz?

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
