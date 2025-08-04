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İnzivaya Çekilmişti: YouTube Videolarıyla Tanıdığımız Banu Berberoğlu 2 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü

İnzivaya Çekilmişti: YouTube Videolarıyla Tanıdığımız Banu Berberoğlu 2 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.08.2025 - 19:42

YouTube’da yayınladığı videolarla geniş bir kitleye ulaşan Banu Berberoğlu, uzun süredir sessizliğini koruyordu. İki yıllık inziva döneminin ardından sürpriz bir dönüş yapan Berberoğlu'nun son hali şaşırttı.

İşte detaylar...

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Bundan birkaç yıl öncesine kadar YouTube platformunu yakından takip ettiyseniz Banu Berberoğlu ismini duymama ihtimaliniz son derece az.

Bundan birkaç yıl öncesine kadar YouTube platformunu yakından takip ettiyseniz Banu Berberoğlu ismini duymama ihtimaliniz son derece az.

Mukbang videolarından tutun da eski sevgilisi Mehmet'le çektiği videolarla epey konuşulmuş ve viral olmuştu. Makyaj videoları da çekerek hem ünlü isimlerin hem de bazı kullanıcıların diline düşmüştü.

Banu buna rağmen asla pes etmeyen bir isimdi.

Ayrılık mıdır, ün müdür bilinmez ama Banu ve Mehmet ikilisinin ayrılması aşka olan inancımızı da baltalamıştı.

Ayrılık mıdır, ün müdür bilinmez ama Banu ve Mehmet ikilisinin ayrılması aşka olan inancımızı da baltalamıştı.

Banu, elini eteğini sosyal platformlardan çekti. Bir süredir inzivada olduğu bilinen Banu, her ne kadar tekrardan platforma geri dönse de o eski efektini yakalayamadı.

2 senedir ortalıkta yoktu, evet. Fakat bunca aradan sonra paylaştığı Instagram hikayesiyle tekrardan konuşulmaya başladı.

Banu Berberoğlu'nun son hali "Zaman hiç acımamış" dedirtti.

Banu Berberoğlu'nun son hali "Zaman hiç acımamış" dedirtti.

Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

Kim neler demiş, buyurun beraber bakalım...

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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