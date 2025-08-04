İnzivaya Çekilmişti: YouTube Videolarıyla Tanıdığımız Banu Berberoğlu 2 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü

Mukbang videolarından tutun da eski sevgilisi Mehmet'le çektiği videolarla epey konuşulmuş ve viral olmuştu. Makyaj videoları da çekerek hem ünlü isimlerin hem de bazı kullanıcıların diline düşmüştü.

Banu buna rağmen asla pes etmeyen bir isimdi.