"Dolandırılmamak İçin Sürekli Tetikteydik": Türkiye'ye Gelen Turist Hayatının Pişmanlığını Yaşadı
Hayal ettikleri tatil için Türkiye’ye gelen 5 Slovak öğrenci, yaşadıkları deneyimi unutmak istiyor desek abartmayız. Taksi, restoran ve turizm hizmetlerinde karşılaştıkları sürpriz ek ücretler ve haksızlıklar tatillerini kabusa çevirdi. Yaşadıkları o süreci, en ince detayına kadar anlattılar...
İşte detaylar...
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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ülkemizde turizm sezonu da açıldı.
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"Her şey ters gidiyormuş gibi hissediyoruz" sözleriyle başladı turist anlatmaya...
Bir sonraki darbeyi de araba kiralamada yedi...
Restoranlar da olmazsa olmazımız...
"Kaş güzel. 8 saatlik tekne turuna çıktık ve dürüst olmak gerekirse gerçekten harikaydı."
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Gerçekten hiç sekmemiş. Turist, gittiği her yerde farklı darbeler yemiş ve günün sonunda yaptığı tatilden de pek keyif alamamış anlayacağınız...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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