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"Dolandırılmamak İçin Sürekli Tetikteydik": Türkiye'ye Gelen Turist Hayatının Pişmanlığını Yaşadı

"Dolandırılmamak İçin Sürekli Tetikteydik": Türkiye'ye Gelen Turist Hayatının Pişmanlığını Yaşadı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.08.2025 - 18:46

Hayal ettikleri tatil için Türkiye’ye gelen 5 Slovak öğrenci, yaşadıkları deneyimi unutmak istiyor desek abartmayız. Taksi, restoran ve turizm hizmetlerinde karşılaştıkları sürpriz ek ücretler ve haksızlıklar tatillerini kabusa çevirdi. Yaşadıkları o süreci, en ince detayına kadar anlattılar...

İşte detaylar...

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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ülkemizde turizm sezonu da açıldı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ülkemizde turizm sezonu da açıldı.

E turizm sektörü malumunuz. Birçok kez turistlerin mağduriyetine dair birçok haber okuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Reddit'te paylaşılan bir turistin yaşadıkları da bu durumu bir kez daha kanıtlar nitelikteydi.

"Her şey ters gidiyormuş gibi hissediyoruz" sözleriyle başladı turist anlatmaya...

"Her şey ters gidiyormuş gibi hissediyoruz" sözleriyle başladı turist anlatmaya...

'Merhaba. Arkadaşlarımla birlikte Türkiye’de tatildeyiz ve dürüst olmak gerekirse her şey ters gidiyormuş gibi hissediyoruz. 5 gündür buradayız ve sadece 3 kez birileri bizi bir şekilde kandırmaya çalışmadan iletişim kurdu.

İstanbul’a indik. Sultanahmet’te konakladık ve evet, sonradan bunun bir hata olduğunu okudum ama yine de... Buradaki taksi dolandırıcılıklarıyla ilgili diğer yazıları okudum, ancak önerildiği gibi Uber kullanmak da yardımcı olmuyor. 5 kişiydik, bu yüzden daha büyük bir araca ihtiyacımız vardı. Büyük taksi çağırmak neredeyse iki kat ödeme yapmak demek… Ama klasik bir taksi geliyor, şoför “problem yok problem yok” diyor ve nakit olarak 500 TL “tünel ücreti” istiyor. Reddit ve sizler sayesinde daha önceden biliyordum ama yine de havalimanından Uber aldık, uzun yolu kullandılar ve uygulama bize 40 € yerine 60 € ödetti, buna da çözüm yok.'

Bir sonraki darbeyi de araba kiralamada yedi...

Bir sonraki darbeyi de araba kiralamada yedi...

'Arabayı önceden Avis üzerinden internetten kiraladık. Ofise gittik, bize arabamızın bozuk olduğunu ve farklı (daha kötü) bir araç almamız gerektiğini söylediler. Parkta sipariş verdiğimiz arabayı gördük ama “motoru bozulmuş” dediler… Sinirlenip ofise geri döndüm, ödediğimiz ücreti ve neden (8 günlük gezi için tıka basa dolu 5 adam) büyük araba aldığımızı gösterdim. Neyse ki sinirlenince araba kimse dokunmadan “sihirli” şekilde düzeldi ve sonunda sipariş ettiğimiz arabayı alabildik.'

Restoranlar da olmazsa olmazımız...

Restoranlar da olmazsa olmazımız...

'İzmir’e giderken birkaç restoranda yedik, yorumları iyiydi. Yemek harikaydı ve tabak başına yaklaşık 300 TL idi, bu da gayet iyi. Ama yemekten önce genç bir çocuk bize “ücretsiz” (sorduk) su getirdi, hesapta 0,5 litrelik suyun tanesi 200 TL yazıyordu ve 5 tane içmemize rağmen 6 tane yazmışlar… Yemek güzeldi ve nihai ücreti ödemekte sorun yaşamazdık ama neden bu tür oyunlar?

Kaş’a gittik, Efes’e uğradık. Giriş şok edici şekilde 40 € idi, internette yazanların yarısı erişime kapalı ve iplerle çevriliydi. Ve son darbede ortada bir müze var, ekstra 15 €. Çok heyecanlıydık, ama çok kötü hislerle ayrıldık.'

"Kaş güzel. 8 saatlik tekne turuna çıktık ve dürüst olmak gerekirse gerçekten harikaydı."

"Kaş güzel. 8 saatlik tekne turuna çıktık ve dürüst olmak gerekirse gerçekten harikaydı."

'Ama yine de vaat edileni karşılamadı. Site, rengarenk balıklarla dolu canlı bir sualtı cenneti ve yemyeşil doğa vaad etmişti, ama götürdükleri yerler daha çok sualtı çölü gibiydi. Çok az canlı vardı.

Önceliğimiz harika bir dalış deneyimiydi ama vaat edilen olmadı. Yine de 2000 TL fiyat çok makuldü ve ekip iyiydi.

Son birkaç gün için Antalya’ya gitmeyi planlıyoruz, bu yüzden iyi insanların vereceği ipuçlarını ve tavsiyelerini dört gözle bekliyoruz.

Tüm bu gezi beni üzüyor. Tatilin amacı, bütün yıl çalışmanın stresinden birkaç günlüğüne kaçmak ama şu ana kadar her şey ve herkes kendimizi istenmeyen ve gergin hissetmemize neden oldu. Biriyle konuşurken dolandırılmamak için hep 5 adım sonrasını düşünmek zorunda kalıyorsun. Biz sadece Slovakya’dan 5 öğrenciyiz. Zengin değiliz.

Yaşadığımız dolandırıcılık ve rahatsız edici durumların çoğunu kısa tutmak için atladım. Muhtemelen bir daha geri gelmeyeceğiz, çünkü şu ana kadar çok da hoş bir şey yaşamadık.

Kesinlikle Türklerin kötü insanlar olduğunu düşünmüyorum. Kültürünüzü, tarihinizi seviyorum… Sokaklarda bakılan kediler ve köpekler kalbinizin ne kadar büyük ve sıcak olduğunu gösteriyor… Ama daha önce hiçbir yerde turistlere bu kadar düşmanca davranıldığını görmedik. Bir dükkândaki adama, bir restorandaki garsona, ülkenin en büyük araç kiralama şirketine bile güvenemiyorsunuz. :('

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Gerçekten hiç sekmemiş. Turist, gittiği her yerde farklı darbeler yemiş ve günün sonunda yaptığı tatilden de pek keyif alamamış anlayacağınız...

Gerçekten hiç sekmemiş. Turist, gittiği her yerde farklı darbeler yemiş ve günün sonunda yaptığı tatilden de pek keyif alamamış anlayacağınız...

Siz neler düşünüyorsunuz? Bu durumların önüne nasıl geçilebilir?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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