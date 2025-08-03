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Madagaskarlı Turist Maraş Dondurmacısının Radarına Takılınca Ortalık Şenlendi

Madagaskarlı Turist Maraş Dondurmacısının Radarına Takılınca Ortalık Şenlendi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.08.2025 - 16:41

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Türkiye’nin ünlü Maraş dondurmacıları, dondurma servisinden önce yaptıkları eğlenceli şovlarla sık sık gündeme geliyor. Bu kez şovun hedefi Madagaskarlı bir turist oldu. Ne yapacağını şaşıran turist, yaşadığı ilginç anları sosyal medyada paylaştı.

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İşte o anlar:

Maraş dondurmacıları malumunuz...

Maraş dondurmacıları malumunuz...

Genellikle dondurma alan vatandaşları trolleyen Maraş dondurmacıları zaman zaman viral oluyor. Fakat bu sefer Maraş dondurmacısının radarında Madagaskarlı bir turist vardı. Neye uğradığını şaşıran turist o anları paylaştı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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