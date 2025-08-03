onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İlk Sırada Hangi Meslek Var? En Tehlikeli Meslekler Açıklandı

İlk Sırada Hangi Meslek Var? En Tehlikeli Meslekler Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.08.2025 - 15:41

İçerik Devam Ediyor

@genctg kullanıcı adına sahip bir TikTok hesabı, podcast bölümünde en tehlikeli meslekleri açıkladı. Listede polis ve doktorlar da yer alırken ilk sırada hangi mesleğin olduğu merak konusu oldu.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önce o anları birlikte izleyelim:

@genctg kullanıcı adına sahip bir TikTok hesabı, podcast bölümünde en tehlikeli meslekleri açıkladı.

@genctg kullanıcı adına sahip bir TikTok hesabı, podcast bölümünde en tehlikeli meslekleri açıkladı.

Listede polis ve doktorlar da yer alırken ilk sırada askerler yer aldı.

Gelen yorumlardan bazıları:

Gelen yorumlardan bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Turgut Güler

Kule vinç, uzun yol şoförlüğü, ham petrol sektörü, ağır sanayi sektörü, asker ve polis de var evet, onlarınki de tehlikeli, sanal para peşinde koşup daha zen... Devamını Gör