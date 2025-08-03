Terapist Anneden Çocuklara Sağlıklı Arkadaşlık İçin 7 Uyarı

Sınırları Saygı Göstermeyenler

Andrea, hem kendi hem de başkalarının sınırlarına saygı duymanın önemini anlattığını söyledi. İster fiziksel ister sözlü sınırlar olsun, bunlara dikkat edilmesi gerektiğini öğretiyor.

Başkaları Hakkında Kötü Konuşanlar

Andrea, büyük oğlunun ilkokul yıllarında sıkça bu konuyu konuştuklarını paylaştı:

'Başkalarının görünüşü, konuşması ya da giyimi hakkında kötü şeyler söyleyenler, arkadaşlarınız hakkında da aynı şekilde konuşabilir. Bu sağlıklı bir durum değil.'

Şaka Görünümlü Ama Can Acıtan Sözler

Arkadaşlık ilişkilerinde şakalaşmanın normal olduğunu belirten Andrea, “Ama bir şey sizi incitiyorsa bunu dile getirin. Eğer devam ediyorsa bu sınır ihlali ve nezaketsizliktir” dedi.

Hep Kendi İstediğini Dayatanlar

Andrea, çocuklarına arkadaşlığın karşılıklı fedakârlık gerektirdiğini ve her zaman tek taraflı isteklerin kabul edilmemesi gerektiğini öğretiyor.

Sır Saklamaya Zorlayanlar

Bu konunun biraz hassas olduğunu belirten Andrea, “Birisi sizden yetişkinlerden bir şey gizlemenizi isterse, bu tehlikelidir” diyor. Ancak örneğin bir arkadaşın özel bir durumu paylaşması ve gizli tutmanızı istemesi normal olabilir. Buna karşın uygunsuz içerikler veya güvenlik riski içeren durumlar mutlaka ebeveynle paylaşılmalı.

Asla Özür Dilemeyenler

Hataların herkes için normal olduğunu söyleyen Andrea, “Ama özür dilememek, davranışını değiştirmeye niyetli olmadığının bir işaretidir” diyor.

Kuralları Çiğnemeye Zorlayanlar

Arkadaş baskısının gerçek bir durum olduğuna dikkat çeken Andrea, “Çocuklarımın doğru olanı yapacak kadar kendine güvenmesini istiyorum. Kuralları çiğnemeye zorlayan birinin sizin iyiliğinizi düşündüğünü söylemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.