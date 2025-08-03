Terapist Anneden Çocuklara Sağlıklı Arkadaşlık İçin 7 Uyarı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/fa...
Bir terapist ve anne olan Andrea, çocuklarına sağlıklı arkadaşlık ilişkilerini öğretmek için dikkat edilmesi gereken kırmızı çizgileri sıraladı. Amacı onların küçük yaşta kendilerini korumayı öğrenmesi ve olumsuz arkadaşlık dinamiklerinden uzak durması. Bu sayede, hem güvenli hem de saygıya dayalı ilişkiler kurabilmelerini hedefliyor.
İşte o işaretler...
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Bir terapist ve aynı zamanda anne olan Andrea, çocuklarının başkaları tarafından kötü muamele görmesini engellemek için onlara arkadaş ilişkilerinde dikkat etmeleri gereken işaretleri anlatıyor.
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Çocuklara Öğrettiği 7 Temel Uyarı İşareti
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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