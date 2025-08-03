onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Terapist Anneden Çocuklara Sağlıklı Arkadaşlık İçin 7 Uyarı

Terapist Anneden Çocuklara Sağlıklı Arkadaşlık İçin 7 Uyarı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.08.2025 - 12:09

Bir terapist ve anne olan Andrea, çocuklarına sağlıklı arkadaşlık ilişkilerini öğretmek için dikkat edilmesi gereken kırmızı çizgileri sıraladı. Amacı onların küçük yaşta kendilerini korumayı öğrenmesi ve olumsuz arkadaşlık dinamiklerinden uzak durması. Bu sayede, hem güvenli hem de saygıya dayalı ilişkiler kurabilmelerini hedefliyor.

İşte o işaretler...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/fa...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir terapist ve aynı zamanda anne olan Andrea, çocuklarının başkaları tarafından kötü muamele görmesini engellemek için onlara arkadaş ilişkilerinde dikkat etmeleri gereken işaretleri anlatıyor.

Andrea, “arkadaş gruplarında dikkat edilmesi gereken küçük kırmızı bayraklar” üzerine çocuklarıyla konuştuğunu belirtti. Terapist olarak sağlıklı ilişkilerin önemini bildiğini vurgulayan Andrea, “Çocukların sağlıklı arkadaşlıkların nasıl olması gerektiği konusunda biraz rehberliğe ihtiyacı var' dedi.

Çocuklara Öğrettiği 7 Temel Uyarı İşareti

Çocuklara Öğrettiği 7 Temel Uyarı İşareti

Sınırları Saygı Göstermeyenler

Andrea, hem kendi hem de başkalarının sınırlarına saygı duymanın önemini anlattığını söyledi. İster fiziksel ister sözlü sınırlar olsun, bunlara dikkat edilmesi gerektiğini öğretiyor.

Başkaları Hakkında Kötü Konuşanlar

Andrea, büyük oğlunun ilkokul yıllarında sıkça bu konuyu konuştuklarını paylaştı:

'Başkalarının görünüşü, konuşması ya da giyimi hakkında kötü şeyler söyleyenler, arkadaşlarınız hakkında da aynı şekilde konuşabilir. Bu sağlıklı bir durum değil.'

Şaka Görünümlü Ama Can Acıtan Sözler

Arkadaşlık ilişkilerinde şakalaşmanın normal olduğunu belirten Andrea, “Ama bir şey sizi incitiyorsa bunu dile getirin. Eğer devam ediyorsa bu sınır ihlali ve nezaketsizliktir” dedi.

Hep Kendi İstediğini Dayatanlar

Andrea, çocuklarına arkadaşlığın karşılıklı fedakârlık gerektirdiğini ve her zaman tek taraflı isteklerin kabul edilmemesi gerektiğini öğretiyor.

Sır Saklamaya Zorlayanlar

Bu konunun biraz hassas olduğunu belirten Andrea, “Birisi sizden yetişkinlerden bir şey gizlemenizi isterse, bu tehlikelidir” diyor. Ancak örneğin bir arkadaşın özel bir durumu paylaşması ve gizli tutmanızı istemesi normal olabilir. Buna karşın uygunsuz içerikler veya güvenlik riski içeren durumlar mutlaka ebeveynle paylaşılmalı.

Asla Özür Dilemeyenler

Hataların herkes için normal olduğunu söyleyen Andrea, “Ama özür dilememek, davranışını değiştirmeye niyetli olmadığının bir işaretidir” diyor.

Kuralları Çiğnemeye Zorlayanlar

Arkadaş baskısının gerçek bir durum olduğuna dikkat çeken Andrea, “Çocuklarımın doğru olanı yapacak kadar kendine güvenmesini istiyorum. Kuralları çiğnemeye zorlayan birinin sizin iyiliğinizi düşündüğünü söylemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın