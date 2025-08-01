onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzmanlar Uyardı: Fazla Su İçerseniz Bu Hastalığınız Tetiklenebilir!

Uzmanlar Uyardı: Fazla Su İçerseniz Bu Hastalığınız Tetiklenebilir!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.08.2025 - 14:01

Yaz sıcaklarında bol su içmek sağlıklı bir alışkanlık gibi görünse de, uzmanlar bu konuda dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Özellikle reflüye yatkın kişilerde aşırı ve yanlış zamanlarda su tüketimi mide yanması gibi rahatsızlıkları tetikleyebiliyor.

İşte detaylar...

Uyarı: İçeriğin devamında okuyacağınız bilgiler tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer reflüden şüpheleniyorsanız doktorunuza danışın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sıcak yaz günlerinde "Su için" uyarılarına her yerde rastlamak mümkün.

Elbette vücudun susuz kalmaması, özellikle de sıcak havalarda hayati önem taşıyor. Ancak uzmanlar, su içme alışkanlıklarımızın mide sağlığımızı fark etmeden olumsuz etkileyebileceğini söylüyor. Özellikle de reflüye yatkınsanız, dikkat!

Amerika’daki MemorialCare Orange Coast Tıp Merkezi’nden Gastroenterolog Dr. Ashkan Farhadi, suyun mideyi rahatlatmak yerine bazı durumlarda mide asidinin yukarı çıkmasına, yani gastroözofageal reflüye yol açabileceğini belirtiyor. Yani evet, fazla su içmek de mide yanmasına neden olabiliyor.

Peki Reflü Nedir?

Reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıyla oluşan rahatsız bir sindirim sorunu. Mide ile yemek borusu arasındaki kapakçık (alt özofagus sfinkteri) zayıfladığında veya olması gerekenden fazla gevşediğinde mide asidi yukarı çıkabiliyor. Bu da yanma hissi, ağza acı su gelmesi, mide bulantısı, boğaz ağrısı, kronik öksürük gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Fazla Su İçmek Neden Reflüye Yol Açar?

Fazla Su İçmek Neden Reflüye Yol Açar?

Dr. Rishi Naik (Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi), yaz sıcağında bir anda litrelerce su içmenin mide hacmini artırarak mide basıncını yükselttiğini söylüyor. Artan bu basınç, mide ile yemek borusu arasındaki kapağa baskı yaparak mide asidinin yukarı kaçmasına sebep olabiliyor.

Ohio State Üniversitesi’nden Dr. Subhankar Chakraborty ise suyun kendisinin asidik olmadığını ancak midede yarattığı gerilmenin fiziksel olarak reflüyü tetikleyebileceğini belirtiyor. Yani mesele suyun pH değeri değil, miktarı ve zamanlaması.

Zamanlama da Çok Önemli

Rutgers Üniversitesi’nden Dr. Ellen Stein, özellikle yemeklerden hemen sonra çok su içmenin mideyi daha da fazla doldurarak reflü riskini artırabileceğini vurguluyor. Çünkü reflü en sık yemek sonrasında ortaya çıkıyor ve üzerine bir de su eklenince mide iyice “taşabiliyor”.

Reflüye Neden Olmadan Nasıl Su İçilir?

Uzmanlara göre çözüm, gün içinde azar azar ve dengeli şekilde su içmekten geçiyor. Sabah kalkınca birkaç yudum, kahvaltıda bir bardak, öğleye doğru bir iki yudum, öğlen yemeğinde bir bardak gibi günün içine yayılmış düzenli bir tüketim öneriliyor.

Dr. Naik ayrıca yemeklerden sonra kısa yürüyüşler yaparak sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasının sağlanabileceğini de ekliyor. Bu, mide içeriğinin bağırsaklara doğru ilerlemesini kolaylaştırarak reflü ihtimalini azaltabilir.

Ve evet, su içmek önemli ama ihtiyacınızdan fazlasını içmek zorunda değilsiniz. Stein’a göre “susadıkça içmek” en doğal ve güvenli yöntem. İdrar renginizin açık sarı olması da yeterli su içip içmediğinizin basit bir göstergesi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın