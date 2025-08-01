Uzmanlar Uyardı: Fazla Su İçerseniz Bu Hastalığınız Tetiklenebilir!

Dr. Rishi Naik (Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi), yaz sıcağında bir anda litrelerce su içmenin mide hacmini artırarak mide basıncını yükselttiğini söylüyor. Artan bu basınç, mide ile yemek borusu arasındaki kapağa baskı yaparak mide asidinin yukarı kaçmasına sebep olabiliyor.

Ohio State Üniversitesi’nden Dr. Subhankar Chakraborty ise suyun kendisinin asidik olmadığını ancak midede yarattığı gerilmenin fiziksel olarak reflüyü tetikleyebileceğini belirtiyor. Yani mesele suyun pH değeri değil, miktarı ve zamanlaması.

Zamanlama da Çok Önemli

Rutgers Üniversitesi’nden Dr. Ellen Stein, özellikle yemeklerden hemen sonra çok su içmenin mideyi daha da fazla doldurarak reflü riskini artırabileceğini vurguluyor. Çünkü reflü en sık yemek sonrasında ortaya çıkıyor ve üzerine bir de su eklenince mide iyice “taşabiliyor”.

Reflüye Neden Olmadan Nasıl Su İçilir?

Uzmanlara göre çözüm, gün içinde azar azar ve dengeli şekilde su içmekten geçiyor. Sabah kalkınca birkaç yudum, kahvaltıda bir bardak, öğleye doğru bir iki yudum, öğlen yemeğinde bir bardak gibi günün içine yayılmış düzenli bir tüketim öneriliyor.

Dr. Naik ayrıca yemeklerden sonra kısa yürüyüşler yaparak sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasının sağlanabileceğini de ekliyor. Bu, mide içeriğinin bağırsaklara doğru ilerlemesini kolaylaştırarak reflü ihtimalini azaltabilir.

Ve evet, su içmek önemli ama ihtiyacınızdan fazlasını içmek zorunda değilsiniz. Stein’a göre “susadıkça içmek” en doğal ve güvenli yöntem. İdrar renginizin açık sarı olması da yeterli su içip içmediğinizin basit bir göstergesi.