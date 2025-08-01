Uzmanlar Uyardı: Fazla Su İçerseniz Bu Hastalığınız Tetiklenebilir!
Yaz sıcaklarında bol su içmek sağlıklı bir alışkanlık gibi görünse de, uzmanlar bu konuda dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Özellikle reflüye yatkın kişilerde aşırı ve yanlış zamanlarda su tüketimi mide yanması gibi rahatsızlıkları tetikleyebiliyor.
İşte detaylar...
Uyarı: İçeriğin devamında okuyacağınız bilgiler tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer reflüden şüpheleniyorsanız doktorunuza danışın.
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Sıcak yaz günlerinde "Su için" uyarılarına her yerde rastlamak mümkün.
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Fazla Su İçmek Neden Reflüye Yol Açar?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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