onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilimsel Araştırma Ortaya Koydu: Kadınların Koltuk Altı Kokusu Erkekleri Rahatlatabiliyor

Bilimsel Araştırma Ortaya Koydu: Kadınların Koltuk Altı Kokusu Erkekleri Rahatlatabiliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.08.2025 - 13:13

Japonya'da yapılan şaşırtıcı bir araştırma, kadınların koltuk altı kokusunun erkekleri sadece etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda rahatlatabileceğini ortaya koydu. Ancak bu etki her zaman değil; yalnızca belirli zamanlarda ortaya çıkıyor.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tokyo Üniversitesi'nde yürütülen çalışmaya göre, kadınların vücut kokusu, adet döngüsü boyunca değişkenlik gösteriyor ve bu değişim erkekler üzerinde biyolojik bir etki yaratabiliyor.

Tokyo Üniversitesi'nde yürütülen çalışmaya göre, kadınların vücut kokusu, adet döngüsü boyunca değişkenlik gösteriyor ve bu değişim erkekler üzerinde biyolojik bir etki yaratabiliyor.

Özellikle yumurtlama döneminde salgılanan bazı kimyasal bileşenler, erkeklerin kadınları daha çekici bulmalarına ve aynı zamanda daha huzurlu hissetmelerine neden oluyor.

İnsanlarda Feromon Tartışması Sürüyor

İnsanlarda Feromon Tartışması Sürüyor

Feromonlar, hayvanlar aleminde iletişimin temel taşlarından biri. Ancak insanlarda bu kokusal sinyallerin ne ölçüde etkili olduğu hala tartışmalı. Araştırmayı yürüten Prof. Dr. Kazushige Touhara, 'Şu an için bu bileşenlerin kesin olarak insan feromonu olduğunu söyleyemeyiz. Ancak feromon-benzeri etkiye sahip olduklarını gözlemledik,' diyerek temkinli bir yaklaşım sergiledi.

Çalışma Nasıl Yapıldı?

Araştırmada, kadınların vücut ısısı ve regl döngüsü hassas bir şekilde takip edildi. Her katılımcıdan, döngülerinin farklı aşamalarında örnekler toplandı. Toplamda bir katılımcının verilerinin analiz edilebilmesi bir aydan uzun sürdü.

Sonraki Adımlar Ne Olacak?

Bilim insanları, araştırmayı daha da genişletmeyi hedefliyor. Farklı genetik yapıya sahip bireylerle yapılacak daha kapsamlı çalışmalar sayesinde, bu etkilerin evrensel mi yoksa kişiye özgü mü olduğu daha net anlaşılabilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın