Bilimsel Araştırma Ortaya Koydu: Kadınların Koltuk Altı Kokusu Erkekleri Rahatlatabiliyor
Japonya'da yapılan şaşırtıcı bir araştırma, kadınların koltuk altı kokusunun erkekleri sadece etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda rahatlatabileceğini ortaya koydu. Ancak bu etki her zaman değil; yalnızca belirli zamanlarda ortaya çıkıyor.
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Tokyo Üniversitesi'nde yürütülen çalışmaya göre, kadınların vücut kokusu, adet döngüsü boyunca değişkenlik gösteriyor ve bu değişim erkekler üzerinde biyolojik bir etki yaratabiliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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