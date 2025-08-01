Bilimsel Araştırma Ortaya Koydu: Kadınların Koltuk Altı Kokusu Erkekleri Rahatlatabiliyor

Feromonlar, hayvanlar aleminde iletişimin temel taşlarından biri. Ancak insanlarda bu kokusal sinyallerin ne ölçüde etkili olduğu hala tartışmalı. Araştırmayı yürüten Prof. Dr. Kazushige Touhara, 'Şu an için bu bileşenlerin kesin olarak insan feromonu olduğunu söyleyemeyiz. Ancak feromon-benzeri etkiye sahip olduklarını gözlemledik,' diyerek temkinli bir yaklaşım sergiledi.

Çalışma Nasıl Yapıldı?

Araştırmada, kadınların vücut ısısı ve regl döngüsü hassas bir şekilde takip edildi. Her katılımcıdan, döngülerinin farklı aşamalarında örnekler toplandı. Toplamda bir katılımcının verilerinin analiz edilebilmesi bir aydan uzun sürdü.

Sonraki Adımlar Ne Olacak?

Bilim insanları, araştırmayı daha da genişletmeyi hedefliyor. Farklı genetik yapıya sahip bireylerle yapılacak daha kapsamlı çalışmalar sayesinde, bu etkilerin evrensel mi yoksa kişiye özgü mü olduğu daha net anlaşılabilecek.