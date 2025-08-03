140 Kilo Vererek Hayatında Yepyeni Bir Sayfa Açan Kadının Gururlandıran Hikayesi

Bir arkadaşının meydan okumasıyla yolculuğu başladı: 30 gün boyunca dışarıda yemek yok, kaçamak yok, alkol yok, günde 30 dakikalık spor, haftada 5 gün.

Bu süreçte iki yıl içinde 140 kilo verdi ve 2018’de fazla derileri aldırmak için ameliyat oldu. Ancak sonrasında nadir görülen ve yaşamı tehdit eden bir hastalıkla tanıştı: Kalsifilaksi. Bu durum damarlarında kalsiyum ve fosfat birikmesine neden oluyor ve açık yaralar oluşturuyor.

Lexi, hâlâ denize giremese de, mayosuyla poz vererek verdiği mücadeleyi gururla paylaşıyor: