140 Kilo Vererek Hayatında Yepyeni Bir Sayfa Açan Kadının Gururlandıran Hikayesi
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/360...
34 yaşındaki Lexi Reed isimli bir kadın, 220 kiloya ulaştığında hayatının tehlikede olduğunu fark etti. Yağ eritme iğneleri veya cerrahi müdahalelere başvurmadan, sadece diyet ve egzersizle 140 kilo verdi. Bugün vücudundaki izleri gururla taşıyor ve hikayesiyle milyonlara ilham oluyor.
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34 yaşındaki bir kadın, 220 kilo ile hayatının en zor dönemini yaşarken kendini bedeninde bir mahkum gibi hissettiğini söylüyor.
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Doktorların “30 yaşına gelmeden hayatını kaybedebilirsin” uyarısını dikkate alarak 9 yıl önce radikal bir karar aldı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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