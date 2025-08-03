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140 Kilo Vererek Hayatında Yepyeni Bir Sayfa Açan Kadının Gururlandıran Hikayesi

140 Kilo Vererek Hayatında Yepyeni Bir Sayfa Açan Kadının Gururlandıran Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.08.2025 - 13:37

34 yaşındaki Lexi Reed isimli bir kadın, 220 kiloya ulaştığında hayatının tehlikede olduğunu fark etti. Yağ eritme iğneleri veya cerrahi müdahalelere başvurmadan, sadece diyet ve egzersizle 140 kilo verdi. Bugün vücudundaki izleri gururla taşıyor ve hikayesiyle milyonlara ilham oluyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/360...
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34 yaşındaki bir kadın, 220 kilo ile hayatının en zor dönemini yaşarken kendini bedeninde bir mahkum gibi hissettiğini söylüyor.

34 yaşındaki bir kadın, 220 kilo ile hayatının en zor dönemini yaşarken kendini bedeninde bir mahkum gibi hissettiğini söylüyor.

Ancak bugün, yaklaşık 140 kilo vererek hayatında bambaşka bir sayfa açtı.

Lexi, yağ yakıcı iğneler, cerrahi müdahale veya ilaç kullanmadan, tamamen diyet ve egzersizle hedeflerine ulaştı. Şimdi, vücudunda oluşan sarkmalar ve izlerle gurur duyduğunu belirtiyor:

“Artık saklanmayı reddediyorum. Bu bedenim benim için çok şey yaptı. İnsanlar yargılayacak ama bu, hikâyenizi bildikleri anlamına gelmez.”

Doktorların “30 yaşına gelmeden hayatını kaybedebilirsin” uyarısını dikkate alarak 9 yıl önce radikal bir karar aldı.

Doktorların “30 yaşına gelmeden hayatını kaybedebilirsin” uyarısını dikkate alarak 9 yıl önce radikal bir karar aldı.

Bir arkadaşının meydan okumasıyla yolculuğu başladı: 30 gün boyunca dışarıda yemek yok, kaçamak yok, alkol yok, günde 30 dakikalık spor, haftada 5 gün.

Bu süreçte iki yıl içinde 140 kilo verdi ve 2018’de fazla derileri aldırmak için ameliyat oldu. Ancak sonrasında nadir görülen ve yaşamı tehdit eden bir hastalıkla tanıştı: Kalsifilaksi. Bu durum damarlarında kalsiyum ve fosfat birikmesine neden oluyor ve açık yaralar oluşturuyor.

Lexi, hâlâ denize giremese de, mayosuyla poz vererek verdiği mücadeleyi gururla paylaşıyor:

“Her bir iz, verdiğim savaşın hikâyesi. 220 kiloyken sarkan deriyi umursamıyordum, sadece hayatta kalmak istiyordum.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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