Hep Üzülüyorlar: Kendi Kendini Sabote Etmeye En Yatkın 5 Burç
Hayatta her şey yolunda giderken birden dengeler bozulabilir. Bunun nedeni kimi zaman dış etkenler değil, kişinin kendi davranışlarıdır. Bazı insanlar farkında olmadan ilişkilerini, iş fırsatlarını veya kişisel mutluluklarını sabote eder. İyi giden bir süreçte aşırı düşünerek, gereksiz tartışmalara girerek ya da aniden geri çekilerek bu döngüyü tekrar ederler. İşte kendini en çok sabote eden 5 burç!
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Balık Burcu
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İkizler Burcu
Akrep Burcu
Başak Burcu
Kova Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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