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Hep Üzülüyorlar: Kendi Kendini Sabote Etmeye En Yatkın 5 Burç

Hep Üzülüyorlar: Kendi Kendini Sabote Etmeye En Yatkın 5 Burç

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.08.2025 - 11:07

Hayatta her şey yolunda giderken birden dengeler bozulabilir. Bunun nedeni kimi zaman dış etkenler değil, kişinin kendi davranışlarıdır. Bazı insanlar farkında olmadan ilişkilerini, iş fırsatlarını veya kişisel mutluluklarını sabote eder. İyi giden bir süreçte aşırı düşünerek, gereksiz tartışmalara girerek ya da aniden geri çekilerek bu döngüyü tekrar ederler. İşte kendini en çok sabote eden 5 burç!

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Balık Burcu

Balık burcu kişiler, ideal ilişki ve kusursuz mutluluk arayışındadır. Ancak işler ciddiye binmeye başladığında geri çekilme eğilimi gösterirler. Çoğunlukla sebeplerini dış faktörlerde arar, gerçek neden olan “görülme” ve “anlaşılma” korkusunu kabullenmekte zorlanırlar. Bu durum, hem karşı tarafı hem de kendilerini hayal kırıklığına uğratır.

İkizler Burcu

İkizler burcu, değişken doğası gereği bir konuya hevesle başlasa da kısa sürede fikrini değiştirebilir. Bu ani dönüşler çoğu zaman istikrarsızlık ve güvensizlik algısı yaratır. Özünde, özgürlüğünü kaybetme ve tekdüzelikten sıkılma korkusu yatar.

Akrep Burcu

Akrepler yoğun duygularıyla tanınır; ancak bu yoğunluk beraberinde güvensizlik ve kaygıyı da getirir. Çoğu zaman ihanet ihtimaline karşı kendilerini koruma refleksiyle hareket eder, duvarlar örerler. Bu durum, samimiyeti engelleyerek ilişkilerin bitmesine neden olabilir.

Başak Burcu

Başak burcu, mükemmeliyetçiliği ile bilinir. Bu özellik, detaylarda kaybolmalarına ve süreci sürekli sorgulamalarına yol açar. Kontrol edemedikleri durumlarda umutsuzluğa kapılabilir ve bilinçsizce fırsatları ellerinden kaçırabilirler.

Kova Burcu

Kova Burcu

Kova burcu bireyleri özgürlüğe büyük önem verir. İlişkilerde aşırı yakınlık veya duygusal yoğunluk hissettiklerinde, kendilerini koruma adına geri çekilebilirler. Bu kaçınma davranışı, ilişkilerin sağlıklı ilerlemesini zorlaştırır.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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