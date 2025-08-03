Hep Üzülüyorlar: Kendi Kendini Sabote Etmeye En Yatkın 5 Burç

Hayatta her şey yolunda giderken birden dengeler bozulabilir. Bunun nedeni kimi zaman dış etkenler değil, kişinin kendi davranışlarıdır. Bazı insanlar farkında olmadan ilişkilerini, iş fırsatlarını veya kişisel mutluluklarını sabote eder. İyi giden bir süreçte aşırı düşünerek, gereksiz tartışmalara girerek ya da aniden geri çekilerek bu döngüyü tekrar ederler. İşte kendini en çok sabote eden 5 burç!