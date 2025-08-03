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İsmini Duyunca Beyin Farklı Tepkiler Veriyor: Jennifer Aniston Nöronunu Daha Önce Duymuş muydunuz?

İsmini Duyunca Beyin Farklı Tepkiler Veriyor: Jennifer Aniston Nöronunu Daha Önce Duymuş muydunuz?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.08.2025 - 14:47

Beynimizde bazı nöronlar, belirli bir kişiyi veya kavramı tanımak için özelleşmiş durumda. 2005 yılında yapılan bir araştırma, Jennifer Aniston’ın fotoğraflarına tepki veren özel bir nöron keşfetti. Jennifer Aniston'ı hepimiz çok sevsek de bu araştırma hepimizi şaşırtan cinsten!

Gelin, detaylara hep birlikte bakalım...

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2005 yılında yapılan bir araştırmada bilim insanları, epilepsi hastalarının beynine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla nöron aktivitelerini inceledi.

2005 yılında yapılan bir araştırmada bilim insanları, epilepsi hastalarının beynine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla nöron aktivitelerini inceledi.

Bu inceleme sırasında ilginç bir bulgu ortaya çıktı. Beyinde bazı nöronlar yalnızca belirli bir kişinin görüntüsüne tepki veriyordu.

Özellikle, Jennifer Aniston’ın fotoğraflarına gösterilen tepkiler dikkat çekti.

Özellikle, Jennifer Aniston’ın fotoğraflarına gösterilen tepkiler dikkat çekti.

Araştırmada bu nöronlar, Aniston’ın farklı açılardan, farklı kıyafetlerde çekilmiş fotoğraflarına karşı bile aktif hale gelirken, diğer ünlülerin görsellerinde sessiz kalıyordu.

Bu bulgu, “concept cell” ya da halk arasında bilinen adıyla “grandmother cell” teorisinin güçlü bir kanıtı olarak görüldü.

Bu bulgu, “concept cell” ya da halk arasında bilinen adıyla “grandmother cell” teorisinin güçlü bir kanıtı olarak görüldü.

Bu teori, beyinde belirli bir kavramı ya da kişiyi temsil eden tekil nöronların bulunduğunu öne sürüyor. Jennifer Aniston nöronunun en dikkat çekici özelliği, görselin detaylarından bağımsız olarak Aniston kavramını tanıyabilmesidir. Yani, nöron için kıyafet, saç stili veya arka plan önemli değil; kavram sabit kaldığı sürece tepki devam ediyor.

Bu nöronlar yalnızca belirli bir kişiyi değil, zamanla ilgili nesneleri de kodlayabiliyor.

Bu nöronlar yalnızca belirli bir kişiyi değil, zamanla ilgili nesneleri de kodlayabiliyor.

Örneğin, Jennifer Aniston’ın Eyfel Kulesi önünde çekilmiş bir fotoğrafı tekrar tekrar gösterildiğinde, nöron Eyfel Kulesi’ne de tepki vermeye başlayabiliyor. Bu durum, kavramsal kodlamanın esnek olduğunu ve yeni anılarla genişleyebildiğini gösteriyor.

Hafızanın Önemi de Var

Jennifer Aniston nöronları genellikle beynin medial temporal lobunda, özellikle hippocampus ve entorhinal korteks bölgelerinde bulunuyor. Bu bölgeler, uzun süreli hafıza oluşumu ve kavramlar arası ilişkilerin kurulmasında kritik rol oynuyor. Dolayısıyla bu keşif, yalnızca yüz tanımayı anlamak açısından değil, aynı zamanda hafıza mekanizmalarını çözmek için de büyük bir adım.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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