İsmini Duyunca Beyin Farklı Tepkiler Veriyor: Jennifer Aniston Nöronunu Daha Önce Duymuş muydunuz?
Beynimizde bazı nöronlar, belirli bir kişiyi veya kavramı tanımak için özelleşmiş durumda. 2005 yılında yapılan bir araştırma, Jennifer Aniston’ın fotoğraflarına tepki veren özel bir nöron keşfetti. Jennifer Aniston'ı hepimiz çok sevsek de bu araştırma hepimizi şaşırtan cinsten!
Gelin, detaylara hep birlikte bakalım...
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2005 yılında yapılan bir araştırmada bilim insanları, epilepsi hastalarının beynine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla nöron aktivitelerini inceledi.
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Özellikle, Jennifer Aniston’ın fotoğraflarına gösterilen tepkiler dikkat çekti.
Bu bulgu, “concept cell” ya da halk arasında bilinen adıyla “grandmother cell” teorisinin güçlü bir kanıtı olarak görüldü.
Bu nöronlar yalnızca belirli bir kişiyi değil, zamanla ilgili nesneleri de kodlayabiliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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