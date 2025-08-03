İsmini Duyunca Beyin Farklı Tepkiler Veriyor: Jennifer Aniston Nöronunu Daha Önce Duymuş muydunuz?

Örneğin, Jennifer Aniston’ın Eyfel Kulesi önünde çekilmiş bir fotoğrafı tekrar tekrar gösterildiğinde, nöron Eyfel Kulesi’ne de tepki vermeye başlayabiliyor. Bu durum, kavramsal kodlamanın esnek olduğunu ve yeni anılarla genişleyebildiğini gösteriyor.

Hafızanın Önemi de Var

Jennifer Aniston nöronları genellikle beynin medial temporal lobunda, özellikle hippocampus ve entorhinal korteks bölgelerinde bulunuyor. Bu bölgeler, uzun süreli hafıza oluşumu ve kavramlar arası ilişkilerin kurulmasında kritik rol oynuyor. Dolayısıyla bu keşif, yalnızca yüz tanımayı anlamak açısından değil, aynı zamanda hafıza mekanizmalarını çözmek için de büyük bir adım.