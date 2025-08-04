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İlk Sıradaki Şaşırttı: Türkiye'de Kadınların En Çok Tercih Ettiği Araba Modelleri

İlk Sıradaki Şaşırttı: Türkiye'de Kadınların En Çok Tercih Ettiği Araba Modelleri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.08.2025 - 12:30

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TikTok’ta @genctg kullanıcı adıyla paylaşılan bir liste, kadınların en çok tercih ettiği otomobilleri sıraladı. Listenin zirvesinde Mini Cooper yer alırken, Volkswagen Polo ve Ford gibi popüler modeller de dikkat çekti.

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İşte o video:

@genctg kullanıcı adına sahip TikTok hesabı, kadınların en çok tercih ettiği arabaları listeledi.

@genctg kullanıcı adına sahip TikTok hesabı, kadınların en çok tercih ettiği arabaları listeledi.

Listenin başında Mini Cooper yer alırken Wolkswagen Polo, Ford gibi modeller de yer aldı.

TGI Raporuna göre ise liste şu şekilde:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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