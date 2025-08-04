Doğum Sonrası Yüzünde Ürkütücü Şeyler Çıkmaya Başlayan Kadın Yaşadığı Süreci Anlattı
Kaynak: https://www.hindustantimes.com/lifest...
Hamilelik, kadınların vücudunda ve cildinde birçok değişime yol açabiliyor. Malezyalı bir kadının doğum sonrası yüzünde yaşadığı ciddi değişim ise sosyal medyada milyonlarca kişinin dikkatini çekti. Uzmanlar, bu nadir görülen durumun olası nedenlerini açıkladı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki, Farah’ın yaşadığı bu cilt değişimi neydi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın