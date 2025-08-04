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Doğum Sonrası Yüzünde Ürkütücü Şeyler Çıkmaya Başlayan Kadın Yaşadığı Süreci Anlattı

Doğum Sonrası Yüzünde Ürkütücü Şeyler Çıkmaya Başlayan Kadın Yaşadığı Süreci Anlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.08.2025 - 17:47

Hamilelik, kadınların vücudunda ve cildinde birçok değişime yol açabiliyor. Malezyalı bir kadının doğum sonrası yüzünde yaşadığı ciddi değişim ise sosyal medyada milyonlarca kişinin dikkatini çekti. Uzmanlar, bu nadir görülen durumun olası nedenlerini açıkladı.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.hindustantimes.com/lifest...
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Son günlerde sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede viral oldu.

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede viral oldu.

Videoda, Malezyalı bir kadının hamilelik sonrası yüzünde yaşadığı büyük değişim gözler önüne seriliyor. Genç kadın, hamileliği boyunca yüzünde yoğun kızarıklık ve belirgin bir doku değişimi yaşadığını, doğumun üzerinden aylar geçmesine rağmen bu etkilerle başa çıkmaya çalıştığını anlattı.

Peki, Farah’ın yaşadığı bu cilt değişimi neydi?

Peki, Farah’ın yaşadığı bu cilt değişimi neydi?

Uzman doktor Dr. Zachary Rubin, Instagram’da bir video paylaşarak olası nedenlere dikkat çekti:

“Kendisine bebeği için tebriklerimi iletiyorum ve umarım şu an hem kendisi hem de bebeği sağlıklıdır. Hamilelik, hormonlardaki değişim nedeniyle vücutta pek çok farklı etki yaratabilir. Bunlardan biri de çeşitli deri döküntüleridir.”

Rubin, genç kadının rosacea lazer tedavisi gördüğünden bahsettiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ben kesin teşhis koyamam ancak bu durum nadir görülen rosacea fulminans ya da diğer adıyla pyoderma faciale olabilir. Bu, genellikle genç kadınlarda aniden ortaya çıkan, ciddi ve kızarık nodüllerle seyreden bir rosacea türüdür. Genellikle bir yıldan uzun sürmez ve hamilelik sırasında gelişebilir. Standart bir tedavisi yoktur, ancak antibiyotikler ve steroidler kullanılabilir. Sevindirici olan, doğum sonrası cildinin belirgin şekilde iyileşmiş olması.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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