Doğum Sonrası Yüzünde Ürkütücü Şeyler Çıkmaya Başlayan Kadın Yaşadığı Süreci Anlattı

Uzman doktor Dr. Zachary Rubin, Instagram’da bir video paylaşarak olası nedenlere dikkat çekti:

“Kendisine bebeği için tebriklerimi iletiyorum ve umarım şu an hem kendisi hem de bebeği sağlıklıdır. Hamilelik, hormonlardaki değişim nedeniyle vücutta pek çok farklı etki yaratabilir. Bunlardan biri de çeşitli deri döküntüleridir.”

Rubin, genç kadının rosacea lazer tedavisi gördüğünden bahsettiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ben kesin teşhis koyamam ancak bu durum nadir görülen rosacea fulminans ya da diğer adıyla pyoderma faciale olabilir. Bu, genellikle genç kadınlarda aniden ortaya çıkan, ciddi ve kızarık nodüllerle seyreden bir rosacea türüdür. Genellikle bir yıldan uzun sürmez ve hamilelik sırasında gelişebilir. Standart bir tedavisi yoktur, ancak antibiyotikler ve steroidler kullanılabilir. Sevindirici olan, doğum sonrası cildinin belirgin şekilde iyileşmiş olması.”