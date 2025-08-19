Kadınların Estetik Kaygılarının Aksine Erkeklerin Mizahşörlüğünü Konuşturduğu Tatil Fotoğrafları
Bir X kullanıcısı Mısır'da piramitleri ziyaret eden çift arkadaşının fotoğrafları arasındaki farkları takipçilerine gösterdi. Kadınların tatillerde estetik kaygılar gütmesi buna rağmen erkeklerin gittikleri her yerde şaka kovalamaları dikkat çekti. Tabii ardından gelen tepkilerle bunun epey yaygın bir durum olduğunu da öğrenmiş olduk.
İlk paylaşım şöyleydi;
Tabii kendisi yalnız değildi...
