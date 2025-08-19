onedio
Kadınların Estetik Kaygılarının Aksine Erkeklerin Mizahşörlüğünü Konuşturduğu Tatil Fotoğrafları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.08.2025 - 23:38

Bir X kullanıcısı Mısır'da piramitleri ziyaret eden çift arkadaşının fotoğrafları arasındaki farkları takipçilerine gösterdi. Kadınların tatillerde estetik kaygılar gütmesi buna rağmen erkeklerin gittikleri her yerde şaka kovalamaları dikkat çekti. Tabii ardından gelen tepkilerle bunun epey yaygın bir durum olduğunu da öğrenmiş olduk.

İlk paylaşım şöyleydi;

👇

👇

Tabii kendisi yalnız değildi...

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
