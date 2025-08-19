Sosyal Medya İkiye Bölündü! Görseldeki Nesne Bidon mu Yoksa Kavanoz mu?
Tartışmanın ateşini fitilleyen paylaşım şuydu;
Kendisine destek de geldi.
Meslek erbabı da konuştu.
Kavanoz tarafının lideri bidonculara adeta meydan okudu.
Ancak katılmayanlar da vardı.
Siz ne düşünüyorsunuz?
