Sosyal Medya İkiye Bölündü! Görseldeki Nesne Bidon mu Yoksa Kavanoz mu?

Oğuzhan Kaya
19.08.2025 - 17:28

Bir X kullanıcısı hesabından iddialı bir çıkış yaptı. Şeffaf yapısı ve renkli kapaklarıyla aşina olduğumuz içine genelde turşu, zeytin, yaprak gibi besinlerin konduğu kabın bidon olmadığını bunun bir kavanoz olduğunu iddia etti. İkiye bölünmeye oldukça teşne X ahalisi ise birbirine girdi.

Tartışmanın ateşini fitilleyen paylaşım şuydu;

Kendisine destek de geldi.

Meslek erbabı da konuştu.

Kavanoz tarafının lideri bidonculara adeta meydan okudu.

Ancak katılmayanlar da vardı.

👇

👇

👇

Siz ne düşünüyorsunuz?

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
