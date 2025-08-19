Kimi Masa Başında Kimi Şantiye Köşesinde! Çalıştıkları Yerleri Paylaştılar Twitter "Amelelik Sergisine" Döndü
Plaza atmosferi, şantiye tepesi, depo dibi, salça kazanının başı... Herkes görev başında. Twitter meydanı bir anda iş yeri turuna döndü! İş yerinden fotoğraflar atın diyen @edwardoglum adlı hesaptan atılan tweet milyonların Twitter'daki söyleme göre 'amelelik' yaptıkları adresleri ziyaret etmemizi sağladı.
İşte, sosyal medya kullanıcılarının çalışma ortamlarından kimi zaman özendiren kimi zaman görüntüyle bilen yoran manzaralar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte, Twitter gündemine oturan "amelilik vitrini"👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii bazı iş yerleri hepimizi imrendirdi!👇
👇
Tüm emekçilerimize de selam olsun tabii👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Çalışmak var çalışmak var!👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müzik olmadan asla... 👇
👇
Çeken bilir... 👇
Evdeki iş dışarıdan çok olur bazen!👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın