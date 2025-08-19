onedio
Kimi Masa Başında Kimi Şantiye Köşesinde! Çalıştıkları Yerleri Paylaştılar Twitter "Amelelik Sergisine" Döndü

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.08.2025 - 15:06

Plaza atmosferi, şantiye tepesi, depo dibi, salça kazanının başı... Herkes görev başında. Twitter meydanı bir anda iş yeri turuna döndü! İş yerinden fotoğraflar atın diyen @edwardoglum adlı hesaptan atılan tweet milyonların Twitter'daki söyleme göre 'amelelik' yaptıkları adresleri ziyaret etmemizi sağladı. 

İşte, sosyal medya kullanıcılarının çalışma ortamlarından kimi zaman özendiren kimi zaman görüntüyle bilen yoran manzaralar...

İşte, Twitter gündemine oturan "amelilik vitrini"👇

twitter.com

Kimi şantiyede tozun toprağın içinde kimi denize nazır gökdelende görevinin başında! Herkesin çalıştığı yerlerden kareler yolladığı Twitter timeline'ı mesai manzaraları ile 'amelelik sergisine' dönüştürdü. 👇

Tabii bazı iş yerleri hepimizi imrendirdi!👇

twitter.com

👇

twitter.com

Tüm emekçilerimize de selam olsun tabii👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

Çalışmak var çalışmak var!👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
Müzik olmadan asla... 👇

twitter.com

👇

twitter.com

Çeken bilir... 👇

twitter.com

Evdeki iş dışarıdan çok olur bazen!👇

twitter.com

Sıra sizde merak ediyoruz, nerelerde çalışıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

