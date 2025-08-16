Türkiye’de Görüp “Başka Ülkede Yaşayamam!” Dedirten Manzaralarla Memleket Turu
Ülkemizde her gün öyle manzaralarla karşılaşıyoruz ki pek çoğumuz sık sık 'Bu kadar da olmaz yahu diyoruz.' Öte yandan bu manzaraları başka bir ülkede göremeyeceğimizi de yüreğimizin derinlerinde hissediyoruz... İşte, gördüğünüz anda bir kez daha 'Türkiye'den başka ülkede yaşayamam' diyeceğiniz görüntüler X'te @KeyifliBilgiler adlı hesap tarafından derlendi.
Hazırsanız, hem çok şaşıracağınız hem de Türkiye olduğunuzu kanıtlayan görüntülerle memleket turuna başlıyoruz!
İşte, yapay zekayı şaşırtan Türkiye manzaraları...
Ülkemizde güvenlik her zaman ilk sırada gelir, bilirsiniz!
Tabii ki biz mangal ülkesiyiz...
"Bütün hayvanlar eşittir, ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir."
Gölgesi yeter...
"Buna inanmam" diyebilir misiniz?
Yoksa pratik zekamızdan şüpheniz mi vardı?
Kariyer hayatının zirvesi: "Kurban yakalama timi"
"Bekle dedi gitti. Ben beklemedim, o da gelmedi..."
"Annesinden 1 yaş büyük"
Ne demiş atalarımız, "Mal canın yongasıdır!"
İçimizdeki sevgiyi sorgulatmayız!
Haklı bir önlem: Ya terliğin teki kaybolsaydı!
Bak işine Yunanistan, krikoyu da biz bulduk!
Okuryazarlık desen var...
Aile her şeyimiz: Soyağacı
Yapay zekayı bile hayret ettiren anlar!
Herkes bilir bu ülkede yaşamak için gönüllük esastır!
Yollar bitmez düşünerek...
Kadının işi acilmiş ama!
Ağzımızın tadını da biliriz hani!
