onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye’de Görüp “Başka Ülkede Yaşayamam!” Dedirten Manzaralarla Memleket Turu

Türkiye’de Görüp “Başka Ülkede Yaşayamam!” Dedirten Manzaralarla Memleket Turu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.08.2025 - 13:59

Ülkemizde her gün öyle manzaralarla karşılaşıyoruz ki pek çoğumuz sık sık 'Bu kadar da olmaz yahu diyoruz.' Öte yandan bu manzaraları başka bir ülkede göremeyeceğimizi de yüreğimizin derinlerinde hissediyoruz... İşte, gördüğünüz anda bir kez daha 'Türkiye'den başka ülkede yaşayamam' diyeceğiniz görüntüler X'te @KeyifliBilgiler adlı hesap tarafından derlendi.

Hazırsanız, hem çok şaşıracağınız hem de Türkiye olduğunuzu kanıtlayan görüntülerle memleket turuna başlıyoruz! 

İşte, yapay zekayı şaşırtan Türkiye manzaraları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ülkemizde güvenlik her zaman ilk sırada gelir, bilirsiniz!

Ülkemizde güvenlik her zaman ilk sırada gelir, bilirsiniz!

Tabii ki biz mangal ülkesiyiz...

Tabii ki biz mangal ülkesiyiz...

Üstelik zaman mekan tanımaz, bulunduğumuz her yerde mangalı tutuşturmanın bir yolunu buluruz. Gördüğünüz gibi berber dükkanı da buna dahil!

"Bütün hayvanlar eşittir, ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir."

"Bütün hayvanlar eşittir, ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir."

Yoksa siz, George Orwell’in Hayvan Çiftliği'ni hâlâ okumadınız mı?

Gölgesi yeter...

Gölgesi yeter...

Çalışırken manzarası, dinlenirken manzarası yeten iş makineleri ülkemizde her derde deva!

"Buna inanmam" diyebilir misiniz?

"Buna inanmam" diyebilir misiniz?

Belki de kendisine olan kızgınlığını, yine kendisi gibi olan birinden çıkarmak istemiştir...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yoksa pratik zekamızdan şüpheniz mi vardı?

Yoksa pratik zekamızdan şüpheniz mi vardı?

Görenlere, 'Bu benim nasıl aklıma gelmedi' dedirten bir görüntü olduğuna eminiz.

Kariyer hayatının zirvesi: "Kurban yakalama timi"

"Bekle dedi gitti. Ben beklemedim, o da gelmedi..."

"Bekle dedi gitti. Ben beklemedim, o da gelmedi..."

Bazen de beklersin ama yine de gelmez!

"Annesinden 1 yaş büyük"

"Annesinden 1 yaş büyük"

Zamana meydan okuduğumuzu da zaten biliyorsunuz...

Ne demiş atalarımız, "Mal canın yongasıdır!"

Ne demiş atalarımız, "Mal canın yongasıdır!"

Öyle anlar olur ki en çok kendimizle kavga ederiz ama ihtiyaç halinde sıkı sıkı sarılırız!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İçimizdeki sevgiyi sorgulatmayız!

İçimizdeki sevgiyi sorgulatmayız!

Peki, burası Adana'dır diyenler kimler?

Haklı bir önlem: Ya terliğin teki kaybolsaydı!

Haklı bir önlem: Ya terliğin teki kaybolsaydı!

Her duruma karşı bir önlemimiz olduğunu zaten biliyorsunuz. Tabii aldığımız önlemlerin geçerliliği ve yeterliliği tartışılır.

Bak işine Yunanistan, krikoyu da biz bulduk!

Bak işine Yunanistan, krikoyu da biz bulduk!

Üstelik pikniğe gidilen yolda çekilen her çile mübahtır.

Okuryazarlık desen var...

Okuryazarlık desen var...

Bir de okuduğumuzu anlasak, neler olacak neler!

Aile her şeyimiz: Soyağacı

Aile her şeyimiz: Soyağacı

Sanatçı ruhumuz olduğu da kesin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zekayı bile hayret ettiren anlar!

Yapay zekayı bile hayret ettiren anlar!

Konuş be Grok...

Herkes bilir bu ülkede yaşamak için gönüllük esastır!

Herkes bilir bu ülkede yaşamak için gönüllük esastır!

Hem iş vereceğiz hem de maaş mı? Daha neler...

Yollar bitmez düşünerek...

Yollar bitmez düşünerek...

Plaka Adana olunca sorgulamamışsınızdır diye düşünüyoruz!

Kadının işi acilmiş ama!

Kadının işi acilmiş ama!

Söylemiş miydik? Her zaman bir yolunu buluruz...

Ağzımızın tadını da biliriz hani!

Ağzımızın tadını da biliriz hani!

Peki, gördüklerinizin gerçekliğini sorguladınız mı hiç? Tabii Türkiye'de yaşadığınız en ilginç olayı da merak etmiyor değiliz hani. Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
6
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın