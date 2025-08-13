onedio
"Cinli Köy" Olarak Bilinen Terk Edilmiş Köyü Ziyaret Etti: Harabe Haldeki Evleri Besmele Çekerek Dolaştı



Elif ÇAMLIBEL

13.08.2025 - 19:21

İstanbul'dan yola çıkan macera tutkunu İbrahim Koyuncu, cinler tarafından işgal edildiği iddiasının ardından terk edilen Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Kışla köyünü ziyaret etti. Geceyi terk edilmiş köyde geçiren genç maceraperest, köyü besmele çekerek dolaştı ve kaydettiği deneyimlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. 

İşte, detaylar...

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Kışla köyü, 15 yıl önce cinlerin köye yerleştiği söylentilerinin ardından terk edildi.



Cinli köy olarak anılan Kışla köyünde, 15 yıl önce 20 aile yaşıyordu. Ancak söylentilerin ardından tüm aileler köyü terk etti. Geriye sadece bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle harabe haline gelen evler kalan köyün ziyaretçisi ise İstanbul'da yaşayan adrenalin tutkunu İbrahim Koyuncu oldu.

Terk edilen evlere besmele çekerek giren Koyuncu, "Tüylerim diken diken oldu, gerçekten çok korkutucuydu" dedi.



Sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkat çeken ve genellikle terk edilmiş yerleri ziyaret eden İbrahim Koyuncu, mağaralara ve terk edilmiş yerlere gidiyor. Kışla köyünü ise internette araştırırken keşfetmiş. 26 yaşındaki maceraperestin köyde geçirdiği gecenin ardından ise Kışla'da yaşayan bir aile olduğu öğrenildi.

Cinli köyde yaşayan tek aile, tuhaf şeyler olduğunu söylüyor, "Köyde esrarengiz şeyler oluyor!"



Köyde yaşadığını ifade eden kişiden alınan bilgiye göre, köy cinler tarafından ele geçirilmemiş. Ancak karısı ile birlikte köyde yaşayan adam, bölgede esrarengiz şeyler olduğunu söylüyor. Koyuncu ise keçiler ve köpeklerin yaşadığı harabeye dönmüş köyün bir tarafının dere bir tarafının dağ olduğunu anlattı. Köyde elektrik direğinin bile olmadığını caminin bile terk edildiğini ifade etti. 

Köydeki terk edilmiş evleri gezen Koyuncu, Instagram'da @gezginmaceraci_ kullanıcı adıyla yer aldığı hesabı üzerinden paylaştığı videolarda bir de YouTube videosu hazırlayacağını dile getirdi.

İşte, İbrahim Koyuncu'nun "Cinli Köy"de yaptığı çekim 👇

Elif ÇAMLIBEL

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
