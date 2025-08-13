"Cinli Köy" Olarak Bilinen Terk Edilmiş Köyü Ziyaret Etti: Harabe Haldeki Evleri Besmele Çekerek Dolaştı

Köyde yaşadığını ifade eden kişiden alınan bilgiye göre, köy cinler tarafından ele geçirilmemiş. Ancak karısı ile birlikte köyde yaşayan adam, bölgede esrarengiz şeyler olduğunu söylüyor. Koyuncu ise keçiler ve köpeklerin yaşadığı harabeye dönmüş köyün bir tarafının dere bir tarafının dağ olduğunu anlattı. Köyde elektrik direğinin bile olmadığını caminin bile terk edildiğini ifade etti.

Köydeki terk edilmiş evleri gezen Koyuncu, Instagram'da @gezginmaceraci_ kullanıcı adıyla yer aldığı hesabı üzerinden paylaştığı videolarda bir de YouTube videosu hazırlayacağını dile getirdi.