"Cinli Köy" Olarak Bilinen Terk Edilmiş Köyü Ziyaret Etti: Harabe Haldeki Evleri Besmele Çekerek Dolaştı
Kaynak: https://www.iha.com.tr/sivas-haberler...
İstanbul'dan yola çıkan macera tutkunu İbrahim Koyuncu, cinler tarafından işgal edildiği iddiasının ardından terk edilen Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Kışla köyünü ziyaret etti. Geceyi terk edilmiş köyde geçiren genç maceraperest, köyü besmele çekerek dolaştı ve kaydettiği deneyimlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Kışla köyü, 15 yıl önce cinlerin köye yerleştiği söylentilerinin ardından terk edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Terk edilen evlere besmele çekerek giren Koyuncu, "Tüylerim diken diken oldu, gerçekten çok korkutucuydu" dedi.
Cinli köyde yaşayan tek aile, tuhaf şeyler olduğunu söylüyor, "Köyde esrarengiz şeyler oluyor!"
İşte, İbrahim Koyuncu'nun "Cinli Köy"de yaptığı çekim 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın