"İstesem Takardım": Cep Telefonuyla Konuşan Emniyet Kemersiz Şoför Cezalar Karşısında Bahanelerini Sıraladı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.08.2025 - 14:38

Adana'da dron destekli trafik uygulamasına, emniyet kemeri arkadan takılı halde ve cep telefonuyla konuşurken yakalanan dolmuş şoförü ile polis arasındaki diyalog dikkat çekti. İHA'nın haberine göre emniyet kemerinin takılı olmamasının yanlış olduğunu vurgulayan polise 'İstesem ben onu takardım. Bak 2 dakikada takarım' diyen şoförün 'Kızımla konuşuyordum, yasak mı?' yanıtı da duyanları şaşırttı. 

O anlar sosyal medyanın goygoycularının diline de düştü!

İşte, sıcak bir Adana gününde yaşananlar 👇

"Kemeri istesem 2 dakikada takardım!"

İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Bülent Angın Bulvarında gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimi sırasında dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Kemerinin arkadan takılı olmasını da seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmayı da normal karşılayan dolmuş şoförü, çılgın bahanelerine rağmen cezadan kaçamadı. O anlar ise sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. 

Gelin, bir de sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine bakalım👇

