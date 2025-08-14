"İstesem Takardım": Cep Telefonuyla Konuşan Emniyet Kemersiz Şoför Cezalar Karşısında Bahanelerini Sıraladı

Adana'da dron destekli trafik uygulamasına, emniyet kemeri arkadan takılı halde ve cep telefonuyla konuşurken yakalanan dolmuş şoförü ile polis arasındaki diyalog dikkat çekti. İHA'nın haberine göre emniyet kemerinin takılı olmamasının yanlış olduğunu vurgulayan polise 'İstesem ben onu takardım. Bak 2 dakikada takarım' diyen şoförün 'Kızımla konuşuyordum, yasak mı?' yanıtı da duyanları şaşırttı.

O anlar sosyal medyanın goygoycularının diline de düştü!