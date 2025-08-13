Gurbetçinin 30 Yıl Önceki Türkiye'ye Hasreti: "Eskiden Kırmızı Halı Seriyorlardı, Şimdi Gariban Diyorlar"

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yaz tatili için ülkemize akın ediyor. Bazı gurbetçilerin yaptığı açıklamalar ise sosyal medyanın gündemine adeta bomba gibi düşüyor. Almanya'dan gelen bir gurbetçinin söylediği sözler de bir hayli dikkat çekti.

Eskiden Almanya'dan geldiğinde karşısında ayağa kalkıldığını ve önüne kırmızı halılar serildiğini söyleyen adam, 'Şimdi gariban geldi, diyorlar' diyerek isyan etti. Gurbetçinin, 'Türkiye yabancıların gönderdiği parayla kalkındı. Ben dolar getiriyordum kuyumcu parayı tanımıyordu 30 sene önce' sözleri ise tartışma yarattı.