Gurbetçinin 30 Yıl Önceki Türkiye'ye Hasreti: "Eskiden Kırmızı Halı Seriyorlardı, Şimdi Gariban Diyorlar"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.08.2025 - 18:05

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yaz tatili için ülkemize akın ediyor. Bazı gurbetçilerin yaptığı açıklamalar ise sosyal medyanın gündemine adeta bomba gibi düşüyor. Almanya'dan gelen bir gurbetçinin söylediği sözler de bir hayli dikkat çekti. 

Eskiden Almanya'dan geldiğinde karşısında ayağa kalkıldığını ve önüne kırmızı halılar serildiğini söyleyen adam, 'Şimdi gariban geldi, diyorlar' diyerek isyan etti. Gurbetçinin, 'Türkiye yabancıların gönderdiği parayla kalkındı. Ben dolar getiriyordum kuyumcu parayı tanımıyordu 30 sene önce' sözleri ise tartışma yarattı.

İşte, o anlar 👇

"Ben dolar getiriyordum, kuyumcu parayı tanımıyordu bundan 30 sene önce."

Almanya'dan gelen gurbetçi 30 yıl önceki Türkiye'ye hasretini paylaştığı görüntüler tartışma yarattı. 'Bu Türkiye yabancıların gönderdiği paralarla kalkındı.' diyen adama tepkiler de gecikmedi. Sosyal medya kullanıcılarının diline doladığı o sözlere ilişkin tartışmalar arasında Almanya'nın 30 yıl önceki para biriminden goygoycuların eğlenceli yorumlarına yok yoktu.

"Nasıl bir boşluktalar" 👇

"Avrupa sadece para kazandırmamış..."👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Reklam
Reklam
