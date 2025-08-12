Saatte 100 Meteor Düşecek! 81 İlden Perseid Meteor Yağmuru İzlenecek
Yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ağustos ayının ortasında gerçekleşecek olan eşi benzeri görülmemiş Perseid meteor yağmuru 12 ila 13 Ağustos gecesi tüm Türkiye'den izlenecek. Hava Forum duyurdu, saatte 100 meteor düşecek. Peki, Perseid meteor yağmuru nereden, nasıl izlenir? Meteor yağmuru teleskopsuz, gözle görülür mü?
İşte detaylar...
Gökyüzünde şölen var: Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı!
Kimseye söz vermeyin! 12 Ağustos Perseid meteor yağmurunun en yoğun halde görüleceği gece olacak.
İstanbul'da Perseid Meteor Yağmuru En İyi Nerede İzlenir?
Peki, Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Etkinliği'ni Biliyor musunuz?
Maç bittikten sonra plajda izlerim
bu sene inanıyorum 30 35 kilo bi altın meteor düşeceke eve
Hastasıyım böyle şeylerin. ✨ Gök yerden daha güzel.
Aynen 👍🏻👍🏻 gök yerden daha dikkat çekici cok daha guzel gorebildigimiz böyle bide göremediklerimizi düsün yani uzayı bence cok heycan verici mükemmel bir sey o... Devamını Gör