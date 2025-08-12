Saatte 100 Meteor Düşecek! 81 İlden Perseid Meteor Yağmuru İzlenecek

Yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ağustos ayının ortasında gerçekleşecek olan eşi benzeri görülmemiş Perseid meteor yağmuru 12 ila 13 Ağustos gecesi tüm Türkiye'den izlenecek. Hava Forum duyurdu, saatte 100 meteor düşecek. Peki, Perseid meteor yağmuru nereden, nasıl izlenir? Meteor yağmuru teleskopsuz, gözle görülür mü?

İşte detaylar...