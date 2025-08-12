onedio
Saatte 100 Meteor Düşecek! 81 İlden Perseid Meteor Yağmuru İzlenecek

Perseid Meteor Yağmuru
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.08.2025 - 11:26

Yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ağustos ayının ortasında gerçekleşecek olan eşi benzeri görülmemiş Perseid meteor yağmuru 12 ila 13 Ağustos gecesi tüm Türkiye'den izlenecek. Hava Forum duyurdu, saatte 100 meteor düşecek. Peki, Perseid meteor yağmuru nereden, nasıl izlenir? Meteor yağmuru teleskopsuz, gözle görülür mü?  

İşte detaylar...

Gökyüzünde şölen var: Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı!

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından geriye kalan meteroid parçaları gökyüzünde görülmeye değer bir şölen oluşturacak. En çok Kuzey Yarım Küre'de görülecek olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek.

Kimseye söz vermeyin! 12 Ağustos Perseid meteor yağmurunun en yoğun halde görüleceği gece olacak.

twitter.com

Yılın en görkemli gökyüzü olayı için Hava Forum'dan da çağrı geldi. 12 ve 13 Ağustos'ta saatte 100'e yakın meteor düşecek, hızları ise 59 km/saniyeyi bulacak. 

81 ilden izlenebilecek olan meteor yağmuru en iyi şehir ışıklarından uzakta karanlık ve açık gökyüzünün altında izlenebilecek.

Tarihi Antik Çağlara Dayanıyor: Perseid Meteor Yağmuru Nedir?

İstanbul'da Perseid Meteor Yağmuru En İyi Nerede İzlenir?

twitter.com

Grok, İstanbul'da meteor yağmuru izlemek için en iyi adresleri açıkladı. İşte, şehrin en güzel Perseid meteor yağmuru izlenecek lokasyonları: 

'Şehir merkezinden uzaklaşın, yanınıza yiyecek-içecek alın.' diyen Grok, en iyi zamanı da açıkladı: 'Sabaha karşı.'

Peki, Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Etkinliği'ni Biliyor musunuz?

Her yıl Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı’da, 2 bin 650 metre yükseklikte düzenlenen etkinlik bu yıl 12 Ağustos Salı günü saat 21.00’de başlayacak.

