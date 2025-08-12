onedio
Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Saat Kaçta? 2025 Perseid Meteor Yağmuru Nereden ve Nasıl İzlenir?

Perseid Meteor Yağmuru
Elif ÇAMLIBEL
12.08.2025 - 09:31

Binlerce yıldır insanlığın dikkatini çeken perseid meteor yağmuru başlıyor! Antik çağlarda mitlere konu olan, Orta Çağ'da dini bir sembol olarak anılan, modern çağda ise her yıl Ağustos ayına damgasını vuran ve bilim dünyasının en çok dikkatini çeken gökyüzü fenomenlerinden biri olan perseid meteor yağmurunu kaçırmayın. Bu yağmur, uzay ajanslarının canlı yayınlarında da çıplak gözle de eşsiz bir keyife dönüşecek. Peki, perseid meteor yağmuru ne zaman başlıyor, saat kaçta izlenir? Perseid meteor yağmuru nereden, nasıl izlenir?

İşte, detaylar...

Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman? Saat Kaçta?

Perseid meteor yağmuru, her yıl olduğu gibi bu yıl da 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde zirveye ulaşacak. Yılın en görkemli gökyüzü olayına tanıklık etmek için bu yıl da adeta 12 Ağustos meteor yağmuru izleme gecesine dönüşecek. Çünkü meteor yağmurunun en yoğun halde görüleceği gece 12 Ağustos 2025 Salı gecesi olacak.

Perseid Meteor Yağmuru Nasıl Gözlemlenir?

Yakın zamanda gerçekleşen Mersin balığı Dolunayı’nın parlak ışığı görüş mesafesini etkileyebilir. Bu yüzden genellikle parlak izler bırakan meteorlar soluk çizgiler olarak görülebilir. Ancak yine de çıplak gözle izlemek mümkün olacak. 

Perseid Meteor Yağmuru Türkiye’den de İzlenebilecek mi? 

En çok Kuzey Yarım Küre'de görülecek olan Perseid meteor yağmuru Türkiye’den de izlenebilecek. 

Peki, Perseid Meteor Yağmuru Nereden İzlenir?

Bulunduğunuz bölgenin hava durumuna göre görüş açınız değişebilir. Ancak ışık kirliliği ve hava koşullarının uygun olduğu açık bir gökyüzünde, şehirden uzakta ve karanlık bölgelerde çıplak gözle meteor yağmurunu izleyebilirsiniz. 

NASA ve ESA gibi uzay ajanslarının canlı yayınları sayesinde de gökyüzündeki bu muhteşem şova tanıklık edebilirsiniz. 

Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Etkinliği’ne katılarak da 12 Ağustos Salı günü saat 21.00’de Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı’da, 2 bin 650 metre yükseklikte yılın en etkili gökyüzü olayına tanıklık edebilirsiniz. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik her yıl düzenliyor.

Perseid Meteor Yağmuru Nedir?

Perseid meteor yağmuru, 109P/Swift–Tuttle kuyruklu yıldızının Dünya atmosferinde yanarak oluşturduğu ve her yıl milyonların izlediği bir gök olayıdır. Meteorlar atmosfere yaklaşık 59 km/saniye hızla girer. Şehir ışıklarından uzakta saatte 50 ila 100 meteor görülebilir. Parlak beyaz ve sarı izler bırakan meteorlar bazen de yeşil tonlarda gözlemlenir. 

Neden “Perseid” Deniyor?

Perseus takımyıldızı yönünden geliyormuş gibi görünen meteorlar yıldız yağmurunun adının “Perseid” olmasına neden olmuştur. 

Merak edenler için bir ekstra bilgi daha verelim: Perseus, Antik Yunan mitolojisinde Medusa’yı etkisiz hale getiren kahramandır. Bu nedenle astronomik ve mitolojik anlamda önem taşır.

Perseid Meteor Yağmuru İlk Kez Ne Zaman Görüldü?

Her yıl Ağustos ayının ortasında görülen, daha da önemlisi en parlak ve en düzenli meteor yağmurlarından biri olan perseid meteor yağmurunun tarihi M.S. 36 yılına dayanıyor. Gelin, biraz daha derinlere inelim. 👇

Perseid Meteor Yağmurunun Tarihsel Gelişimi 

Perseid meteor yağmuruna dair ilk yazılı kayıtlar Çin, Kore ve Japon gökyüzü gözlemcilerine ait. Çin’deki kayıtlara göre M.S. 36 yılında, Ağustos ayında “gökyüzünden yıldız yağar gibi ışıklar düştü.” 

Perseid meteor yağmuru, Orta Çağ Avrupa’sında da önemli bir yere sahiptir. Orta Çağ’da “Aziz Laurentius’un Gözyaşları” olarak anılır. Bunun sebebi ise 3. yüzyılda yaşamış olan ve Roma İmparatoru Valerianus tarafından şehit edilen Aziz Laurentius’u anma gününe denk gelen 10 Ağustos’ta göktaşı yağmurunun en yoğun haline ulaşmasıdır. 

Ayruca, 1835 yılında Belçikalı gökbilimci Adolphe Quetelet, Perseidlerin her yıl düzenli olarak görüldüğünü tespit etmiştir. 1866 yılında ise İtalyan gökbilimci Giovanni Schiaparelli, meteor yağmurunun 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı ile ilişkisini keşfetmiştir. 26 kilometre çapında devası bir gök cismi olan Swift-Tuttle, Güneş etrafında bir yörünge üzerindeki döngüsünü tam 133 yılda tamamlar.

