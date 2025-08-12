Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Saat Kaçta? 2025 Perseid Meteor Yağmuru Nereden ve Nasıl İzlenir?

Yakın zamanda gerçekleşen Mersin balığı Dolunayı’nın parlak ışığı görüş mesafesini etkileyebilir. Bu yüzden genellikle parlak izler bırakan meteorlar soluk çizgiler olarak görülebilir. Ancak yine de çıplak gözle izlemek mümkün olacak.

Perseid Meteor Yağmuru Türkiye’den de İzlenebilecek mi?

En çok Kuzey Yarım Küre'de görülecek olan Perseid meteor yağmuru Türkiye’den de izlenebilecek.

Peki, Perseid Meteor Yağmuru Nereden İzlenir?

Bulunduğunuz bölgenin hava durumuna göre görüş açınız değişebilir. Ancak ışık kirliliği ve hava koşullarının uygun olduğu açık bir gökyüzünde, şehirden uzakta ve karanlık bölgelerde çıplak gözle meteor yağmurunu izleyebilirsiniz.

NASA ve ESA gibi uzay ajanslarının canlı yayınları sayesinde de gökyüzündeki bu muhteşem şova tanıklık edebilirsiniz.

Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Etkinliği’ne katılarak da 12 Ağustos Salı günü saat 21.00’de Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı’da, 2 bin 650 metre yükseklikte yılın en etkili gökyüzü olayına tanıklık edebilirsiniz. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik her yıl düzenliyor.