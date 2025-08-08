onedio
Vermeer’in Ölümsüz Gizemi: İnci Küpeli Kız Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.08.2025 - 02:07

Barok sanatının en ünlü isimleri arasında yerini alan Johannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız' adlı tablosunu bilmeyenimiz yoktur. Vermeer, kariyeri boyunca kadın figürlerin ön planda olduğu pek çok esere imza atmış olsa da İnci Küpeli Kız’ın aldatıcı derecede sade kompozisyonu sanat dünyasının efsaneleri arasında yer alıyor. Onu bu denli özel kılan ise büyüleyici bakışlarının ardındaki gizemde yatıyor. 

Leonardo Da Vinci’nin benzersiz eseri Mona Lisa’ya da benzetilen İnci Küpeli Kız tablosu hakkında bilinen ve bilinmeyenleri açıklıyoruz. 

1. İnci Küpeli Kız’ın gerçek kimliği hâlâ bilinmiyor!

Vermeer'in eşsiz eseri, bilim dünyası tarafından 1665 yılına tarihleniyor. Tablonun tamamlandığı yıl her ne kadar kesin olarak bilinmese de bilim insanlarının bu tahmini, tablo hakkında bazı sırları çözmemize yardımcı oluyor. Ancak tabloda yer alan kişinin kim olduğu hâlâ gizemini koruyor.

2. Gizemli kimliği bugüne kadar romanlara, filmlere ve tiyatro oyunlarına konu oldu!

Amerikalı romancı Tracy Chevalier’a ilham olan tablo, 1999 yılında romana dönüştü. 2003 yılında ise kitap, Scarlett Johansson ve Colin Firth’in rol aldığığı Girl with a Pearl Earring (İnci Küpeli Kız) ismi ile sinema filmine uyarlandı. 2008’de ise Londra’da tiyatro sahnesine taşındı. Kurgulanan hikaye ilgi çekici olsa da tarihçi J.M. Montias’a göre gerçekçi değildi. 

İnci Küpeli Kız Filminin Konusu Nedir?

1665 yılının Hollanda’sında geçen hikayede, Vermeer ile hizmetçisi arasındaki aşk hikayesi konu alınıyor. Vermeer’in hayatında adeta ilham perisine dönüşen genç kadına hayat veren isim ise Scarlett Johansson oluyor.

3. İnci Küpeli Kız’ın kimliğine ilişkin şaşırtan tahmin: Vermeer’in kızı olabilir.

Gazeteci Jean-Louis Vaudoyer ve Lawrence Weschler’in iddiasına göre, tablodaki kız aslında Vermeer’in kendi kızı. Sanatçının 10 çocuğundan en büyüğü olan Maria. Hatta, Maria’nın model olduğu tek tablo İnci Küpeli Kız da değil. Mental Floss'ta yer alan iddalara göre Resim Sanatı ve İnci Kolye Takmış Genç Kadın tablolarında da yer alıyor.

4. Bir başka tahmin ise İnci Küpeli Kız’ın zaten bir sanatçı olabileceği yönünde.

Rönesans ve Barok sanatı uzmanı Benjamin Binstock da Maria’nın sadece İnci Küpeli Kız tablosunda yer almadığını ifade ediyor. Binstock’a göre Maria, Hanımefendi ve Hizmetçi (Mistress and Maid), Kırmızı Şapkalı Kız (Girl With a Red Hat) ve Lavtalı Kadın (Woman with a Lute) tablolarında da yer alıyor. Üstelik tabloların her birinde o tanıdık küpeyi takıyor. 

Binstock, Maria’nın Vermeer’in tablolarının beşte birinde yer alan bir sanatçı olduğunu iddia ediyor.

5. Tek adı İnci Küpeli Kız değil!

İnci Küpeli Kız tablosunun belki de daha önce duymadığınız isimleri de bulunuyor. İşte o isimlerden bazıları: Sarıklı Kız, Sarıklı Kızın Başı, Sarıklı Genç Kız ve Genç Bir Kızın Başı.

6. Tablonun bir de takma adı var: “Kuzey’in Mona Lisa’sı”

Eserin, Leonardo da Vinci’nin esrarengiz tablosu Mona Lisa’ya benzediğini zaten biliyorsunuzdur. Her iki tablonun da ardındaki gizem onları benzer kılarken, İnci Küpeli Kız tablosuna “Kuzey’in Mona Lisa’sı” adının takılmasına da neden oluyor.

7. İnci Küpeli Kız’ın cazibesi, ardındaki gizemde saklı!

Başta da dediğimiz gibi İnci Küpeli Kız tablosunu eşsiz kılan, ardında sakladığı gizem. 2013 yılında ABD’de dolaşan tablo her durakta büyük bir kalabalığı etrafında topluyor. San Francisco'daki Young müzesindeki yardımcı küratörün de dediği gibi “Bazen cevaplanamayan sorular daha ilgi çekicidir.”

8. Gizemli olan sadece kız değil, küpeler de sembolik olabilir: Küpeler dini bir anlam taşıyor olabilir.

Bilim insanlarına göre İnci Küpeli Kız, iffet sembolü olabilir. Tablo ile 17. yüzyıl başlarında yaşamış olan piskopos Aziz François de Sales’in öğretileri arasında güçlü bir bağlantı olabilir. 

İşte Mental Floss'ta yer alan metne göre François de Sales’in öğretilerini anlamızı sağlayan yazısı:  

“Şimdi ve geçmişte kadınların kulaklarından inciler sarkıtmaları âdet olmuştur; Plinius’un belirttiği gibi, sallanan incilerin değmelerinden zevk alırlar. Ama biliyorum ki, Tanrı’nın dostu İshak, iffetli Rebeka’ya sevgisinin ilk nişanesi olarak küpeler göndermiştir. Bu da bana bu mücevherin manevi bir anlamı olduğunu düşündürüyor: Bir erkeğin ilk istediği ve kadının sadakatle koruması gereken bedenin ilk bölümü kulaktır; oraya ancak iffetli sözlerin tatlı sesi, yani incilerin doğudaki mücevherleri olan İncil’in sözleri girmelidir.”

9. Küpeler Vermeer’in başka tablolarında da kullanılmış olabilir!

Vermeer’in eserlerinde sık sık aynı aksesuarları ve modelleri kullandığını biliyoruz. Hatta bazen mekan seçimleri bile aynı. Araştırmacılara göre, benzer küpeleri gördüğümüz bir diğer tablo da Hizmetçisiyle Mektup Yazmakta Olan Kadın (A Woman Writing A Letter, with Her Maid).

10. Küpeler gerçek inci bile olmayabilir…

Tüm dünyaya nam salan bu küpelerin gerçek olmadığını söylesek şaşırır mıydınız? Teorik astronomi profesörü Vincent Icke tarafından Aralık 2014’te yazılan ve New Scientist’te yayımlanan makeleye göre küpelerden yansıyan ışık gerçek inciye ait değil.

11. Peki, tablonun arka planı sahiden siyah mı?

Tablonun günümüzde siyah görünen arka planı ise bir zamanlar parlak yeşildi. Yapılan restorasyonlar sırasında, tablonun tabanında çivit mavisi ve sarı boya karışımlarından izler bulundu.

12. İnci Küpeli Kız’ın başörtüsünün boyası servet değerinde!

Vermeer tarafından tablodaki sarıkta kullanılan mavi boya, ultramarin pigment, yani yarı değerli bir taş olan Lapis Lazuli'nin öğütülmesi ile yapılmış. Boya inanılmaz derecede pahalı olsa da Vermeer, maddi sıkıntı yaşadığı dönemlerde bile bu rengi kullanmaktan vazgeçmemiş.

13. Vermeer, İnci Küpeli Kız ve diğer tablolarında “mekanik yöntemler” kullanmış olabilir.

Sanat tarihçileri tarafından yapılan araştırmalarda Vermeer'in ışığı resmetmek için mekanik araçlardan yardım aldığına dair değerlendimeler mevcut. Ünlü sanatçının bu eseri de aynaları kullanarak yapılmış gibi görünüyor.

14. Günümüzde paha biçilemeyen tablo, yok pahasına satıldı!

1881 yılında gerçekleştirilen açık arttırmada Hollandalı ordu subayı ve sanat koleksiyoncusu Arnoldus Andries des Tombe, İnci Küpeli Kız tablosunu sadece 2 gulden 30 sentlik bir ödeme ile satın aldı. Des Tombe’nin ölümünün ardından ise 1902 yılında eser Mauritshuis Müzesi’ne bağışlandı.

15. İnci Küpeli Kız artık asla evinden ayrılamayacak!

Yıllardır Mauritshuis Müzesi’nde yer alan İnci Küpeli Kız, bugüne kadar çeşitli sergilere katılmak üzere Japonya, İtalya ve ABD'ye ödünç verildi. Ancak 2014 yılının Temmuz ayından sonra ise tablonun koleksiyon içerisinde kalacağı ve evinden ayrılmayacağına karar verildi.

16. Son olarak: Vermeer'in efsane eseri, aslında bir hayli küçük!

Yaklaşık olarak A2 kağıt büyüklüğünde olan tablonun ölçüleri, 44,5 cm x 39 cm'dir. Tuval üzerine yağlı boya tekniği ile resmedilen tablonun bu denli küçük olması ise onu daha etkileyici ve güçlü kılıyor!

