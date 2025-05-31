Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Zamanda yolculuk yapmanızı sağlayacak 15 ilginç tarihi eseri sizin için derledik. Tarihi milattan önceki çağlara dayanan muazzam eserler Hindistan'dan Pompei'ye dünya tarihini keşfetmenizi de sağlayacak. Özellikle de el işçilikleri ile zamanın ötesinde bıraktıkları izlerden, hâlâ ayakta kalan yapılardan gözünüzü alamayacaksınız. Bakalım, haftanın Reddit'ten derlenen tarihi eserleri arasından favoriniz hangisi olacak?
Zamanda yolculuk başlıyor...
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1. İç savaş, tayfun yıktı ama 1200 ahrat heykeli ile Otagi Nenbutsu-ji tapınağı hâlâ ayakta!
2. Hindistan'ın Klasik Çağı'nın ihtişamı: Ranakpur Jain Tapınağı
3. En eşsiz L’Orange parfüm şişesi
4. Noh Oyunu'ndan bir sahneyi tasvir eden Netsuke
5. Mimarlık tarihinde dönüm noktası: Taq-e Kasra
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6. Duvar resimli üç tuğla oda mezarı
7. Watanuki Kannonyama Höyüğü ve mezar odası
8. Çiçek Açan Kiraz ve Sonbahar Akçaağacı ve Şiir Fişleri
9. Pompeii ve Nuceria'nın uzun süreli rekabetini gözler önüne seren çatışma sahnesi!
10. 18. yüzyıl Tibet'ine ait Bernagchen Mahakala thangkası
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11. M.S. 221 ila 206 yıllarına tarihlenen bronz turna
12. Dünyanın en çok ziyaret edilen mezarlığı: Ölü kemikleri Anıtı
13. Tarihi M.Ö. 21. ve 17. yüzyıllara dayanan Beni Hasan Mısır mezarlığı
14. Tang Hanedanı'na Ait Altın Yaldızlı Bronz Pagoda
15. Bodhisattva Manjushri'nin muazzam heykeli
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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