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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.05.2025 - 17:35

Zamanda yolculuk yapmanızı sağlayacak 15 ilginç tarihi eseri sizin için derledik. Tarihi milattan önceki çağlara dayanan muazzam eserler Hindistan'dan Pompei'ye dünya tarihini keşfetmenizi de sağlayacak. Özellikle de el işçilikleri ile zamanın ötesinde bıraktıkları izlerden, hâlâ ayakta kalan yapılardan gözünüzü alamayacaksınız. Bakalım, haftanın Reddit'ten derlenen tarihi eserleri arasından favoriniz hangisi olacak? 

Zamanda yolculuk başlıyor...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

Tarihin Biraz Daha Derinlerine İnmek İsteyenlere Özel 👇

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1. İç savaş, tayfun yıktı ama 1200 ahrat heykeli ile Otagi Nenbutsu-ji tapınağı hâlâ ayakta!

1. İç savaş, tayfun yıktı ama 1200 ahrat heykeli ile Otagi Nenbutsu-ji tapınağı hâlâ ayakta!

1200 yosun kaplı ahrat heykeli ile tanınan Otagi Nenbutsu-ji, Japonya'nın Kyoto kentinde bulunan Arashiyama'da bir Budist tapınağıdır. Aslen İmparatoriçe Shōtoku tarafından 766 yılında Kyoto'nun Gion bölgesinde kurulman tapınak, Kamo Nehri'nin taşmasıyla yıkılsa da Enryaku-ji'nin bir kolu olarak yeniden inşa edildi. 

Lakin 13. yüzyılda bir iç savaşta yeniden yıkıldı, 1922'de tapınak binasının çekirdek yapısını korumak adına bugünkü yerine taşındı. Bu kez de 1950'de tayfundan hasar gördü.

2. Hindistan'ın Klasik Çağı'nın ihtişamı: Ranakpur Jain Tapınağı

2. Hindistan'ın Klasik Çağı'nın ihtişamı: Ranakpur Jain Tapınağı

15. yüzyılda Jain tüccarı Dharna Shah tarafından yapılan Ranakpur Jain Tapınağı, Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde yer alıyor. 

Tapınağın kusursuz ve göz kamaştırıcı el işçiliği kadar hikayesi de ilgi çekici. Dharna Shah, tapınağın vizyonunu rüyasında gördüğünü iddia ediyor. Bu ilahi vizyon ışığında inşaatı yapılan tapınağın yapım izni ise Mewar hükümdarı Rana Kumbha tarafından Shah'a kasabaya yerleşmek şartı ile veriliyor. Tapınak, Kumbha'nın saltanatından kalma diğer anıtlarlar gibi Mewar döneminin muazzam refahını yansıtıyor. 

Mimari hakkında daha fazla bilgi sahipi olmak isteyenlere: Kumbha saltanatı kimi tarihçiler tarafından; Hindistan'ın Klasik Çağı'nın ihtişamını ve görkemini yeniden yaratmayı amaçlayarak özellikle Geç Orta Çağ döneminde Maru-Gurjara Mimari Stilini canlandırdıkları bir tür Neo Klasik dönem olarak adlandırılıyor.

3. En eşsiz L’Orange parfüm şişesi

3. En eşsiz L’Orange parfüm şişesi

L’Orange Variee, 1925 yılında Les Parfums De Marcy tarafından piyasaya sürüldü. Parfümün özgün tasarımı, boyalı bir emaye kabuk içerisinde yer alan portakal dilimlerini andıran sekiz ayrı cam bölmeden oluşuyor. Ayrıca dilimler, mantarlarını gizlemek için ters bir şekilde yerleştiriliyor.

4. Noh Oyunu'ndan bir sahneyi tasvir eden Netsuke

4. Noh Oyunu'ndan bir sahneyi tasvir eden Netsuke

Peki, nedir netsuke? Netsuke, 17. yüzyılda Japonya'da icat edilen heykellerdir. Burada gördüğümüz fildişi netsuke ise 19. yüzyılda Noh Oyunu 'Takasago'dan bir sahneyi tasvir ediyor. Günümüzde ise Tokyo Ulusal Müzesi'nde sergileniyor.

5. Mimarlık tarihinde dönüm noktası: Taq-e Kasra

5. Mimarlık tarihinde dönüm noktası: Taq-e Kasra

Tāq Kasrā, 3. ila 6. yüzyıllara tarihlenen Sasani dönemine ait bir Pers anıtının kalıntılarıdır. Irak'ın Salman Pak kasabasının yakınında bulunan bu yapı, antik Ktesifon şehrinin tek kalan yapısıdır. 

Öte yandan bu eşsiz kemerli geçit, mimarlık tarihinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Eser, dünyadaki en büyük ikinci, güçlendirilmemiş tuğla işçiliğine sahip tek açıklıklı tonozdur. MS 242 ila 272 yılları arasında Sasani İmparatorluğu döneminde inşa edilen antik Ctesiphon'un (MÖ 120) geriye kalan tek görünür yapısı olan Tāq Kasrā, 2021 yılında ise tamamen çökme tehlikesiyle karşı İran tarafından restore edilmiştir.

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6. Duvar resimli üç tuğla oda mezarı

6. Duvar resimli üç tuğla oda mezarı

Bu boyalı tuğla mezarlar, Changzhi, Çin'de bulunan ve Jin Hanedanı dönemine (MS 1115-1234) tarihlenen arkeolojik buluntulardır.

Bu tarihi mezarlar, Shanxi Kültürel Kalıntılar Enstitüsü ve Arkeoloji tarafından yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Bu mezarlar, Jin Hanedanı dönemine ait olan ve duvarlarında çeşitli resimlerin bulunduğu tuğla odalardan oluşmaktadır. Bu resimler, dönemin sanat anlayışını ve estetik zevkini yansıtmaktadır. Ayrıca, bu resimler aracılığıyla Jin Hanedanı döneminin sosyal yaşamı ve kültürü hakkında da önemli bilgiler edinilebilmektedir.

7. Watanuki Kannonyama Höyüğü ve mezar odası

7. Watanuki Kannonyama Höyüğü ve mezar odası

Japonya'nın Takasaki şehrinde yer alan Watanuki Kannonyama Höyüğü, Kofun dönemine ait bir mezarlıktır ve M.S. 6. yüzyıla tarihlenmektedir. Bu çok özel mezar höyüğü, Takasaki şehrinin Watanuki semtinde bulunmaktadır. 1973 yılında, Japonya'nın Ulusal Tarihi Alanı olarak kabul edilmiş ve 1994 yılında Ulusal Önemli Kültürel Varlıklar olarak belirlenmiştir. 2020 yılında ise, mezarlıktan çıkarılan 3346 eser, topluca Ulusal Hazine statüsüne yükseltilmiştir.

Japonya'nın tarihine ve kültürüne ışık tutan önemli bir arkeolojik alanda yapılan kazılar ve bulunan eserler de son derece ilham verici.

8. Çiçek Açan Kiraz ve Sonbahar Akçaağacı ve Şiir Fişleri

8. Çiçek Açan Kiraz ve Sonbahar Akçaağacı ve Şiir Fişleri

'Kiraz Çiçekleri ve Sonbahar Akçaağacı ile Şiir Kartları' adlı eser, mürekkep, renk, altın ve gümüş kullanılarak oluşturulan altı panelli katlanabilir bir paravandır ve kağıt üzerine işlenmiştir. Bu eser, 17. yüzyılın ortalarında Japonya'da üretilmiştir.

Bu eşsiz sanat eseri, Japonya'nın tarihi Edo döneminin ortasında, sanatçının yaratıcılığını ve yeteneğini sergileyen bir parçadır.

9. Pompeii ve Nuceria'nın uzun süreli rekabetini gözler önüne seren çatışma sahnesi!

9. Pompeii ve Nuceria'nın uzun süreli rekabetini gözler önüne seren çatışma sahnesi!

M.S. 59'da Pompeii Amfitiyatrosu'nda Nucerians ve Pompeiians arasında bir gladyatör gösterisi sırasında çıkan çatışma, bu freskte tasvir edilmiştir. Bu olay, çok sayıda ölüm ve yaralanmaya yol açmış ve sonucunda Roma Senatosu Pompeii'de 10 yıl boyunca oyun düzenlenmesini yasaklamıştır. 

Tarihi olaylara göz attığımızda, Pompeii ve Nuceria'nın uzun süreli rekabeti, bu çatışmayı tetiklemiş olabileceği düşünülüyor. Öte yandan Actius Anicetus'un evinden bulunan frenks,.Anicetus'un bir gladyatör olduğunu düşündüren gladyatör çiftlerinin tasvirleri ile de dikkat çekiyor. Fresk günümüzde ise Napoli'deki Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

10. 18. yüzyıl Tibet'ine ait Bernagchen Mahakala thangkası

10. 18. yüzyıl Tibet'ine ait Bernagchen Mahakala thangkası

18. yüzyıl Tibet'ine ait bir Bernagchen Mahakala thangkası, 2020'de Bonhams'da satıldı. Bu tasvir, Tibet Budizmi'nin Karma Kagyu Okulu'nun koruyucusu olan Bernagchen'in öfke dolu, koyu renkli bir figür olarak görüldüğü Karma Pakshi'nin vizyonlarına dayanıyor. Mahakala'nın etrafında, Tibet Budizmi'nin Kamtsangpa Gelenekleri'nin öğretmenleri, Mahasiddha Dombi Heruka, Padmasambhava, Vajravarahi ve Jinasagara Lokeshvara gibi figürler bulunur. 

Resimde ayrıca Vaishravana, Damchen Garwa Nagpo ve Shri Devi Rangjung Gyalmo gibi figürler de yer alıyor. Resim stili ise 'siyah parşömen'dir ve figürler siyah bir tuval üzerine ana hatlarıyla çizilir.

Merak edecek olanlar için: Thangka, bir Budist tanrısının yer aldığı bir sahne ya da mandalanın tasvir edildiği pamuk ve ipek aplike üzerine yapılan Tibet Budist resmidir.

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11. M.S. 221 ila 206 yıllarına tarihlenen bronz turna

11. M.S. 221 ila 206 yıllarına tarihlenen bronz turna

Qin Shi Huang Türbesi'nden çıkarıl bronz eser, gagasında solucan olan bir turnanın bronz heykelidir. Tarihi M.S. 221 ila 206 yıllarına dayanan eser günümüzde Çin'in Lintong kentindeki Terracotta Savaşçıları Müzesi'nde sergilenmektedir.

12. Dünyanın en çok ziyaret edilen mezarlığı: Ölü kemikleri Anıtı

12. Dünyanın en çok ziyaret edilen mezarlığı: Ölü kemikleri Anıtı

Paris, Fransa'daki Père Lachaise Mezarlığı'nda bulunan Ölü Kemikleri Anıtı'nın 1891-1895 yılları arasında gerçekleştirilen projesinin renkli otokrom fotoğrafı, 1914 yılında çekilmiştir.

Père Lachaise Mezarlığı ise Paris'in en büyük mezarlığı olup birçok ünlü kişinin son durak noktasıdır. 20. bölgede yer alan mezarlık, birçok ünlü ismi barındırmaktadır. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Père Lachaise Mezarlığı, dünyanın en çok ziyaret edilen mezarlığı olma ünvanını taşır.

13. Tarihi M.Ö. 21. ve 17. yüzyıllara dayanan Beni Hasan Mısır mezarlığı

13. Tarihi M.Ö. 21. ve 17. yüzyıllara dayanan Beni Hasan Mısır mezarlığı

'Beni Hasan', Mısır'ın antik dönemlerine ait bir mezarlık alanıdır. Bu mezarlık, günümüzdeki Minya ilinin yaklaşık 20 kilometre güneyinde, Asyut ve Memphis arasındaki bölgede, yani Orta Mısır'da bulunmaktadır.

Çeşitli dönemlere ait mezarları içinde barındıran mezarlık özellikle M.Ö. 21. ve 17. yüzyıllar arasında, yani Orta Tunç Çağı'nda ve Orta Krallık döneminde aktif olarak kullanılmıştır.

Mezarlık alanının güneyinde, yerel tanrıça Pakhet'e ithaf edilmiş bir tapınak yer alır. Tapınak ise Hatshepsut ve Thutmose III tarafından inşa edilmiştir. Yunanlıların Pakhet'i kendi tanrıçaları Artemis ile özdeşleştirmesi ve tapınağın yeraltında olması sebebiyle, bu tapınak 'Artemis Mağarası' olarak da anılır.

14. Tang Hanedanı'na Ait Altın Yaldızlı Bronz Pagoda

14. Tang Hanedanı'na Ait Altın Yaldızlı Bronz Pagoda

Pagoda, genellikle Uzak Doğu ülkelerinde rastladığımız, çoğunlukla çokgen şeklinde planlanmış olan kule biçimindeki tapınakları ifade eder. Bu yapılar, genellikle dini ritüeller ve ibadetler için kullanılır. Tang Hanedanı döneminde yapılan bu özel pagoda ise altın yaldızlı bronzdan yapılmış ve döneminin en önemli yapılarından biri olarak kabul edilmiştir.

15. Bodhisattva Manjushri'nin muazzam heykeli

15. Bodhisattva Manjushri'nin muazzam heykeli

Bodhisattva Manjushri, Budist geleneğinde bilgelik ve aydınlanmanın sembolü olarak kabul edilir. Mahasiddha süslemeleri, bu figürün spiritüel önemini vurgular. Cübbe, Manjushri'nin hem kutsal hem de kraliyet statüsünü temsil eder. Bodhisattva Manjushri'nin 40 metrelik muazzam heykeli ise onun büyüklüğünü ve önemini gösterir.

M.S 1220'de inşa edilen bu heykel, kil ve mineral pigmentler kullanılarak yapılmıştır. Bu malzemelerin kullanılması, dönemin sanat ve inşaat tekniklerini yansıtır. Alchi Sumtsek tapınağı, bu türden birçok eseri barındırır ve Hindistan'ın Ladakh şehrinde bulunur. Bu tapınak, Budist sanat ve tarihine ilgi duyanlar için önemli bir durak noktasıdır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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