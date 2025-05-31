Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

1200 yosun kaplı ahrat heykeli ile tanınan Otagi Nenbutsu-ji, Japonya'nın Kyoto kentinde bulunan Arashiyama'da bir Budist tapınağıdır. Aslen İmparatoriçe Shōtoku tarafından 766 yılında Kyoto'nun Gion bölgesinde kurulman tapınak, Kamo Nehri'nin taşmasıyla yıkılsa da Enryaku-ji'nin bir kolu olarak yeniden inşa edildi.

Lakin 13. yüzyılda bir iç savaşta yeniden yıkıldı, 1922'de tapınak binasının çekirdek yapısını korumak adına bugünkü yerine taşındı. Bu kez de 1950'de tayfundan hasar gördü.