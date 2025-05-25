Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Tami Oldham Ashcraft, 1983 yılında nişanlısı Richard Sharp ile birlikte bir yelkenli tekneyi Tahiti'den San Diego’ya götürmek için denize açıldı. Her şey yolunda gibiydi, ta ki Pasifik Okyanusu’nda aniden çıkan fırtınaya kadar.

44 metrelik Hazana adlı lüks tekne dev bir kasırganın ortasında kaldı. Richard kayboldu, Tami ise yaralı ve tek başına hayatta kalma mücadelesi vermeye başladı...

Tami Oldham Ashcraft, tam 41 gün hayatta kaldı!