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Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.05.2025 - 12:20

Her sohbette gözleri üzerinize çekmenizi sağlayacak birbirinden farklı ve özel bilgileri derledik! Dünyadan silinen 10 günden şimdiye kadar söylenmiş en büyük yalana, hayvanlar aleminden ilişkilere uzanan 15 ilginç bilgiyle aydınlanacaksınız. Ufkunuzu açıp hayata bakış açınızı da değiştirecek bu haftanın bilgileri, aynı zamanda her sohbetin ilgi odağı olmanızı da sağlayacak! Peki, sohbet ya da flört boyunca gözlerin üzerinizde olmasına hazır mısınız? 

İşte, her sohbeti canlandıracak 15 ilginç konu ve bilgi!

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1. ChatGPT’ye Şimdiye Kadar Söylenmiş En Büyük Yalanı Soran Reddit Kullanıcısının Aldığı Yanıt Gündem Oldu

1. ChatGPT’ye Şimdiye Kadar Söylenmiş En Büyük Yalanı Soran Reddit Kullanıcısının Aldığı Yanıt Gündem Oldu

Sizce şimdiye kadar söylenmiş en büyük yalan ne? Bu sorunun yanıtını merak eden bir Reddit kullanıcısı çareyi ChatGPT'ye sormakta buldu. ChatGPT'nin kullanıcıya verdiği yanıt ise herkesi derin düşüncelere daldırdı.

İşte, yapay zekadan dünyanın en büyük yalanı...

2. Dünyadan 10 Gün Silinmiş! 1582 Yılında On Gün Neden Kayboldu?

2. Dünyadan 10 Gün Silinmiş! 1582 Yılında On Gün Neden Kayboldu?

Takvimlerimizde aslında 10 günün eksik olduğunu biliyor muydunuz? Telefonlarındaki takvim uygulamasında 1582 yılına gitmeye karar veren kullanıcılar, eksik günler olduğunu fark etti. Üstelik bu eksiklik öyle birkaç gün değildi. 1582 yılında tam 10 gün kayıp!

Peki neden?

Gelin, uzmanların açıklamasına bakalım.

3. Pasifik Okyanusu’nda 41 Gün Tek Başına Hayatta Kalan Kadın: Tami Oldham Ashcraft

3. Pasifik Okyanusu’nda 41 Gün Tek Başına Hayatta Kalan Kadın: Tami Oldham Ashcraft

Tami Oldham Ashcraft, 1983 yılında nişanlısı Richard Sharp ile birlikte bir yelkenli tekneyi Tahiti'den San Diego’ya götürmek için denize açıldı. Her şey yolunda gibiydi, ta ki Pasifik Okyanusu’nda aniden çıkan fırtınaya kadar. 

44 metrelik Hazana adlı lüks tekne dev bir kasırganın ortasında kaldı. Richard kayboldu, Tami ise yaralı ve tek başına hayatta kalma mücadelesi vermeye başladı... 

Tami Oldham Ashcraft, tam 41 gün hayatta kaldı!

4. Uçuş Görevlilerinin Neden Kırmızı Ruj Sürdüğünü Biliyor musunuz?

4. Uçuş Görevlilerinin Neden Kırmızı Ruj Sürdüğünü Biliyor musunuz?

Uçağa adım attığınızda sizi güler yüzle karşılayan kabin görevlilerinin hemen hemen hepsinin kırmızı ruj sürdüğünü fark etmişsinizdir. Hatta belki içinizden “Hepsi neden özellikle kırmızı sürüyor?” diye geçirmişsinizdir. Sıradan bir tercih gibi dursa da bu rujun tonu aslında yıllardır havacılık sektörünün 'kurallarından' biri gibi.

Gelin, sebebini hep birlikte öğrenelim...

5. Nedimeler Neden Aynı Renk Elbise Giyer? Meğer Şeytanla İlgisi Varmış!

5. Nedimeler Neden Aynı Renk Elbise Giyer? Meğer Şeytanla İlgisi Varmış!

Düğün sürecinde düşünülecek çok fazla detay var! Üstelik bu detaylara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son yıllarda karşımıza çıkan 'nedime' detayı artık pek çok kişi tarafından biliniyor. Nedime, özetle düğün sürecinde gelinin yanında olan ve ona her türlü desteği sunan kişidir. Nedimeler, gelinin yakın kız arkadaşları, akrabaları olabilir veya organizasyon şirketleri tarafından nedimeler ayarlanabilir.

Özellikle yurt dışında, nedimelerin hep aynı renklerde elbiseler giydiğini görürsünüz. Henüz ülkemizde pek de yaygın olmayan bu ritüelin sebebi nedir peki?

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6. Dilimizin Arka Kısımlarında Oluşan Bu Beyazlığın Sebebi Nedir?

6. Dilimizin Arka Kısımlarında Oluşan Bu Beyazlığın Sebebi Nedir?

Dilinizin arkasında zaman zaman beyaz bir tabaka oluştuğunu fark etmişsinizdir. Bunu görünce insan bir tedirgin oluyor tabii. “Acaba bir sorun mu var?” diye düşünmek çok normal. Ama her zaman korkulacak bir durum olmayabilir. 

Gelin sebeplerine tek tek bakalım...

7. Kediler Neden Üst Üste Hapşırır?

7. Kediler Neden Üst Üste Hapşırır?

Kedinizin birdenbire birkaç kez üst üste hapşırdığını gördüğünüzde “Acaba hasta mı oldu?” diye düşünebilirsiniz. Bu durum bazen sadece basit bir şeyden kaynaklanırken bazen de dikkate alınması gereken bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Peki kediler neden art arda hapşırır? Hangi durumlar normal, hangilerinde veterinere başvurmak gerekir?

Detaylar içeriğin devamında...

8. Elektronik Cihazların İçindeki Devre Kartları Neden Hep Yeşildir?

8. Elektronik Cihazların İçindeki Devre Kartları Neden Hep Yeşildir?

Elektronik cihazların içini açtığınızda karşınıza çıkan o yeşil renkli kart hiç dikkatinizi çekti mi? Devre kartlarının neredeyse hepsi bu renkte oluyor. Başka renk seçenekleri varken neden ısrarla yeşil tercih ediliyor merak ettiniz mi? Aslında bu rengin seçilmesinin arkasında tarihsel, teknik ve ekonomik pek çok neden var. 

İşin aslı göründüğünden çok daha ilginç...

9. Onlar da mı İş Beğenmiyor? Güney Kore'deki İnsansız Mağazaların Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

9. Onlar da mı İş Beğenmiyor? Güney Kore'deki İnsansız Mağazaların Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

Teknolojinin gelişmesi hayatımızı da kökünden değiştiriyor. Fakat dünyadaki her ülke, aynı gelişmiş düzeyine sahip değil. Teknolojinin en gelişmiş olduğu ülkelerden biri olan Güney Kore'de artık insansız marketlerin sayısı bir hayli çoğaldı. Öyle ki ramen dükkanları, kafeler, dondurmacılar, barlar bile insansız hizmet veriyor. 

İlk bakışta oldukça etkileyici görünen bu 'insansız mağazalar' aslında bize git gide kötü bir hal aldığımızı gösteriyor olabilir mi?

Seul'dan aktaran BBC muhabiri David Cann'ın röportajına bir bakalım.

10. "Mağara Adamı" Gibi Uyuyun: Uykusuzlukla 4 Adımda Nasıl Mücadele Edilir?

10. "Mağara Adamı" Gibi Uyuyun: Uykusuzlukla 4 Adımda Nasıl Mücadele Edilir?

Modern yaşamın getirdiği stres yapay ışık kaynakları ve dijital ekranlarla iç içe geçen günler kaliteli uykuyu her geçen gün daha da ulaşılmaz hale getiriyor. Uykusuzluk artık basit bir durum olmamakla birlikte bağışıklık sisteminden kalp sağlığına kadar pek çok hayati fonksiyonu tehdit eden kronik bir sorun.

Hollandalı uyku bilimci Merijn van de Laar ise çözümün binlerce yıl öncesindeki yaşam biçimlerinde saklı olabileceğini savunuyor. Yeni kitabında, “mağara adamı” gibi uyumanın doğayla daha uyumlu ve huzurlu bir uyku düzeni kurmak için nasıl etkili olabileceğini dört adımda anlatıyor.

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11. Formula 1 Araçlarının Kokpitleri Neden Açık Yapılıyor?

11. Formula 1 Araçlarının Kokpitleri Neden Açık Yapılıyor?

Formula 1 araçlarının açık kokpitli olması, sporun en belirgin özelliklerinden biri. Ancak bu durum güvenlik açısından yıllardır tartışma konusu. Pek çok kişi neden NASCAR ya da WEC gibi kapalı kokpitli bir tasarımın tercih edilmediğini merak ediyor. Aslında bu tercih, yalnızca estetik değil; tarihi, teknik ve izleyici deneyimiyle doğrudan bağlantılı.

12. Deniz Fenerlerinin Çoğunda Neden Kırmızı Beyaz Şeritler Vardır?

12. Deniz Fenerlerinin Çoğunda Neden Kırmızı Beyaz Şeritler Vardır?

Kırmızı beyaz şeritli deniz fenerlerini gördüğünüzde siz de “Neden böyle boyamışlar ki?” diye düşünmüş olabilirsiniz. Uzaktan bakınca sanki tasarımcı canı sıkılmış da biraz süslemek istemiş gibi duruyor. Ama işin aslı pek öyle değil. Bu çizgilerin, denizciler için düşündüğünüzden çok daha önemli bir anlamı var. Üstelik sadece rengi değil, boyu posu da tamamen planlı!

13. Elektrikli Arabalar Kendi Kendini Neden Şarj Edemiyor?

13. Elektrikli Arabalar Kendi Kendini Neden Şarj Edemiyor?

Elektrikli arabalar çevre dostu diye hepimiz seviyoruz ama kafamızda hala aynı soru var. Bu araçlar neden kendini şarj edemiyor? Hareket ettikçe enerji üretmeleri mantıklı gibi geliyor aslında. Ama ne yazık ki işler sandığımız kadar basit değil. Hem teknoloji hem de fizik kuralları buna pek izin vermiyor. 

Gelin o kurallar neymiş birlikte bakalım.

14. İki Tarafın da Cinsel Kimliğini Saklamak İçin Yaptığı "Lavanta Evliliği" Nedir?

14. İki Tarafın da Cinsel Kimliğini Saklamak İçin Yaptığı "Lavanta Evliliği" Nedir?

Toplumun beklentileri, aile baskısı ya da kariyer kaygısı... Bazı insanlar, kendi gerçeğini gizlemek zorunda kaldığında alışılmadık yollar seçebiliyor. İşte bu noktada karşımıza çıkan kavramlardan birisi de lavanta evliliği.

İki tarafın da kendi cinsel kimliğini toplumdan gizlemek için yaptığı bu evlilik türü, dışarıdan bakıldığında “sıradan” bir birliktelik gibi görünse de perde arkasında çok daha karmaşık bir gerçeklik yatıyor. Peki lavanta evliliği tam olarak nedir, kimler yapar ve neden ihtiyaç duyulur?

Gelin, beraber öğrenelim...

15. Japonya’da Neden Kilolu İnsan Görmek Neredeyse İmkansız?

15. Japonya’da Neden Kilolu İnsan Görmek Neredeyse İmkansız?

Japonya'ya gidip de sokakta yürürken kilolu birine rastlamak gerçekten zor. Hatta çoğu kişi bu durumun sadece genetikle açıklanabileceğini sanıyor. Ama işin aslı hiç de öyle değil. Japonlar, yeme içme alışkanlıklarından günlük hareketliliklerine kadar birçok konuda oldukça disiplinli. Hal böyle olunca da obeziteye neredeyse yer kalmıyor. 

Gelin sebeplerini iyice irdeleyelim.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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