Deniz Fenerlerinin Çoğunda Neden Kırmızı Beyaz Şeritler Vardır?

Bu nedenle fenerler, bulundukları çevreye göre özel olarak boyanır. Eğer bir fener, koyu renkli bir zemin üzerinde yer alıyorsa tamamen beyaza boyanabilir. Ancak arkasında beyaz kayalıklar veya açık tonlu falezler varsa, tamamen beyaz bir yapı arka planda kaybolur.

İşte bu yüzden beyaz üzerine kırmızı şeritler eklenir; böylece fener, gündüz vakti açık tonlu manzara içinde rahatça ayırt edilebilir. Renklerin kontrastı, denizdeki kaptanların feneri uzaktan tanımasını kolaylaştırır ve yön bulmalarında büyük rol oynar.