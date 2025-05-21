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Deniz Fenerlerinin Çoğunda Neden Kırmızı Beyaz Şeritler Vardır?

Deniz Fenerlerinin Çoğunda Neden Kırmızı Beyaz Şeritler Vardır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.05.2025 - 16:40

Kırmızı beyaz şeritli deniz fenerlerini gördüğünüzde siz de “Neden böyle boyamışlar ki?” diye düşünmüş olabilirsiniz. Uzaktan bakınca sanki tasarımcı canı sıkılmış da biraz süslemek istemiş gibi duruyor. Ama işin aslı pek öyle değil. Bu çizgilerin, denizciler için düşündüğünüzden çok daha önemli bir anlamı var. Üstelik sadece rengi değil, boyu posu da tamamen planlı!

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Gündüz saatlerinde deniz fenerlerinin görünürlüğü, denizciler için hayati önem taşır.

Gündüz saatlerinde deniz fenerlerinin görünürlüğü, denizciler için hayati önem taşır.

Bu nedenle fenerler, bulundukları çevreye göre özel olarak boyanır. Eğer bir fener, koyu renkli bir zemin üzerinde yer alıyorsa tamamen beyaza boyanabilir. Ancak arkasında beyaz kayalıklar veya açık tonlu falezler varsa, tamamen beyaz bir yapı arka planda kaybolur. 

İşte bu yüzden beyaz üzerine kırmızı şeritler eklenir; böylece fener, gündüz vakti açık tonlu manzara içinde rahatça ayırt edilebilir. Renklerin kontrastı, denizdeki kaptanların feneri uzaktan tanımasını kolaylaştırır ve yön bulmalarında büyük rol oynar.

Deniz fenerlerinin yüksekliği de rastgele belirlenmez.

Deniz fenerlerinin yüksekliği de rastgele belirlenmez.

Dünyanın eğimi göz önüne alınarak fenerin ışığı, mümkün olduğunca uzak mesafelerden görünecek şekilde ayarlanır. Ancak fener çok yüksek olursa, yakın mesafedeki denizciler bu ışığı göremeyebilir. Bu nedenle falez gibi yüksek yerlerde daha kısa fenerler tercih edilirken, deniz seviyesine yakın bölgelerde çok daha uzun kuleler inşa edilir. 

Amaç, her konumda mümkün olan en geniş görüş alanını sağlamak ve ışığın hem uzak hem de yakın teknelere ulaşmasını sağlamaktır.

Fener kulelerinin bazıları klasik silindir biçimindeyken, bazıları kale gibi görünür.

Fener kulelerinin bazıları klasik silindir biçimindeyken, bazıları kale gibi görünür.

Bunun sebebi çoğu zaman o dönemin tasarımcısının tercihidir. Fakat asıl önemli fark, ışık desenlerinde ortaya çıkar. Aynı bölge içinde birbirine yakın fenerler, farklı ışık yanıp sönme karakteristiklerine sahiptir. Bu da denizcilerin hangi fenerin nerede olduğunu sadece ışık ritminden anlayabilmesini sağlar.

Aynı coğrafi bölgede olmayan bazı fenerlerde benzer ışık desenleri olabilir ama yakındaki fenerlerin birbirinden ayırt edilebilir olması her zaman önceliklidir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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