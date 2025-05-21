Deniz Fenerlerinin Çoğunda Neden Kırmızı Beyaz Şeritler Vardır?
Kırmızı beyaz şeritli deniz fenerlerini gördüğünüzde siz de “Neden böyle boyamışlar ki?” diye düşünmüş olabilirsiniz. Uzaktan bakınca sanki tasarımcı canı sıkılmış da biraz süslemek istemiş gibi duruyor. Ama işin aslı pek öyle değil. Bu çizgilerin, denizciler için düşündüğünüzden çok daha önemli bir anlamı var. Üstelik sadece rengi değil, boyu posu da tamamen planlı!
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Gündüz saatlerinde deniz fenerlerinin görünürlüğü, denizciler için hayati önem taşır.
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Deniz fenerlerinin yüksekliği de rastgele belirlenmez.
Fener kulelerinin bazıları klasik silindir biçimindeyken, bazıları kale gibi görünür.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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