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Elektronik Cihazların İçindeki Devre Kartları Neden Hep Yeşildir?

Elektronik Cihazların İçindeki Devre Kartları Neden Hep Yeşildir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.05.2025 - 15:15

Elektronik cihazların içini açtığınızda karşınıza çıkan o yeşil renkli kart hiç dikkatinizi çekti mi? Devre kartlarının neredeyse hepsi bu renkte oluyor. Başka renk seçenekleri varken neden ısrarla yeşil tercih ediliyor merak ettiniz mi? Aslında bu rengin seçilmesinin arkasında tarihsel, teknik ve ekonomik pek çok neden var. İşin aslı göründüğünden çok daha ilginç...

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Devre kartlarının yeşil renkte olmasının nedeni, üzerlerini kaplayan koruyucu bir reçine olan lehim maskesinden kaynaklanıyor.

Devre kartlarının yeşil renkte olmasının nedeni, üzerlerini kaplayan koruyucu bir reçine olan lehim maskesinden kaynaklanıyor.

Maske, içindeki bakır devreleri nemden ve tozdan korumak için kullanılıyor. Aslında kartın orijinal rengi mat sarıya yakın olsa da, bu yeşil kaplama sayesinde hem korunmuş oluyor hem de üretim sürecine dayanıklılığı artıyor.

Epoksi reçine esaslı bu maske sayesinde lehimleme sırasında oluşabilecek fiziksel zararlar, paslanma ve kısa devre gibi riskler de en aza indiriliyor. Yeşil, bu işlemlerde en çok tercih edilen ve en dengeli sonucu veren pigment olarak öne çıkıyor.

Yeşil pigment, göz yorgunluğunu azaltma açısından en ideal renklerden biri olarak biliniyor.

Yeşil pigment, göz yorgunluğunu azaltma açısından en ideal renklerden biri olarak biliniyor.

Eski kalite kontrol süreçlerinde mühendisler devre kartlarını tek tek gözle inceliyordu ve insan gözü yeşil ışığa en hassas şekilde tepki verdiği için hataları daha kolay tespit edebiliyordu. 

Her ne kadar bu manuel denetim yöntemi artık pek kullanılmasa da, üretim süreçlerindeki alışkanlıklar değişmedi. Dahası, yeşil renk lehim maskesi diğer renklerden daha keskin ve net sınırlar oluşturabildiği için otomatik optik kontrol sistemlerinde de hala tercih sebebi.

Üretim süreci açısından yeşil lehim maskesi uygulamak çok daha kolay ve maliyet açısından da daha verimli.

Üretim süreci açısından yeşil lehim maskesi uygulamak çok daha kolay ve maliyet açısından da daha verimli.

Fabrikalarda aynı rengi sürekli kullanmak, yağ bazlı kimyasal maskelerin bozulmasını önlediği gibi üretimi hızlandırıyor. Farklı renkler için her seferinde ekipmanı temizlemek, yeni kimyasallar hazırlamak ve ayrı üretim hatları oluşturmak gerekiyor ki bu da hem zaman hem kaynak kaybı anlamına geliyor.

Ayrıca az tercih edilen renkler daha az kullanıldığı için raf ömrü kısalıyor, bu da hem israf hem de çevre için risk oluşturabiliyor. Yeşilin bu kadar yaygın kullanılmasının bir nedeni de, çoğu fabrikanın başka renkli PCB siparişlerini kabul etmemesi ve sadece yeşili üretime uygun görmesi.

Devre kartlarında yeşil rengin standartlaşması, 1954’te ABD ordusunun yaptığı testlere dayanıyor. Yeşil rengin beyaz baskıyla en iyi kontrastı sağladığı ve üretim ortamlarında en net görüntüyü sunduğu belirlendi. Bu özellikler sayesinde uzun yıllar tercih edilen renk oldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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