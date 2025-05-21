Elektronik Cihazların İçindeki Devre Kartları Neden Hep Yeşildir?
Elektronik cihazların içini açtığınızda karşınıza çıkan o yeşil renkli kart hiç dikkatinizi çekti mi? Devre kartlarının neredeyse hepsi bu renkte oluyor. Başka renk seçenekleri varken neden ısrarla yeşil tercih ediliyor merak ettiniz mi? Aslında bu rengin seçilmesinin arkasında tarihsel, teknik ve ekonomik pek çok neden var. İşin aslı göründüğünden çok daha ilginç...
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Devre kartlarının yeşil renkte olmasının nedeni, üzerlerini kaplayan koruyucu bir reçine olan lehim maskesinden kaynaklanıyor.
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Yeşil pigment, göz yorgunluğunu azaltma açısından en ideal renklerden biri olarak biliniyor.
Üretim süreci açısından yeşil lehim maskesi uygulamak çok daha kolay ve maliyet açısından da daha verimli.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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