Elektronik Cihazların İçindeki Devre Kartları Neden Hep Yeşildir?

Maske, içindeki bakır devreleri nemden ve tozdan korumak için kullanılıyor. Aslında kartın orijinal rengi mat sarıya yakın olsa da, bu yeşil kaplama sayesinde hem korunmuş oluyor hem de üretim sürecine dayanıklılığı artıyor.

Epoksi reçine esaslı bu maske sayesinde lehimleme sırasında oluşabilecek fiziksel zararlar, paslanma ve kısa devre gibi riskler de en aza indiriliyor. Yeşil, bu işlemlerde en çok tercih edilen ve en dengeli sonucu veren pigment olarak öne çıkıyor.