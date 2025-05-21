Uçağa Bindiğimizde Neden Kapıda Karşılanıyoruz?

Hava yolları bu koltuklara oturacak yolcuların belirli kriterleri karşılamasını şart koşuyor. 16 yaşından büyük olmak, fiziksel olarak acil durumlarda görev alabilecek kapasitede olmak, refakatsiz seyahat etmek ve özel yardım ihtiyacının olmaması gibi şartlar aranıyor.

Bu nedenle uçuş görevlileri, daha yolculuk başlamadan bu koltuklar için uygun kişileri belirlemeye çalışıyor. Eğer bir yolcu şartlara uymuyorsa, hava yolu şirketi koltuk değişikliği yapma hakkını saklı tutuyor.