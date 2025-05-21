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Uçağa Bindiğimizde Neden Kapıda Karşılanıyoruz?

Uçağa Bindiğimizde Neden Kapıda Karşılanıyoruz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.05.2025 - 12:46

Uçaklara binerken kabin görevlilerinin güler yüzle karşıladığı o an hepimize tanıdık gelir. Genelde bunun nazik bir karşılama olduğunu düşünürüz. Ancak bu küçük selamlaşmanın asıl amacı bambaşka. Sadece sizi yönlendirmek ya da biletinizi kontrol etmekle sınırlı değil. Aslında çok daha dikkatli bir gözlem sürecinin parçası. Gelin bakalım!

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Uçuş görevlileri sizi karşılarken bir yandan da detaylı bir gözlem yapıyor.

Uçuş görevlileri sizi karşılarken bir yandan da detaylı bir gözlem yapıyor.

TikTok’ta viral olan bir videoda TUI Havayolları'nda görevli bir kabin memuru bu durumu açıkça anlatıyor. Videoda belirtildiğine göre, görevliler yolcuların uçuş için uygun olup olmadığını hızlıca değerlendirmek zorunda. Özellikle alkol almış, hasta görünen ya da acil durumda yardımcı olamayacak yolcular tespit edilmeye çalışılıyor. Yani bu karşılama, olası bir acil durumda kimlerin yardımcı olabileceğini belirlemenin ilk adımı.

Uçakta en çok tercih edilen koltuklardan biri olan acil çıkış kapısı yanı, aslında herkesin oturabileceği bir yer değil.

Uçakta en çok tercih edilen koltuklardan biri olan acil çıkış kapısı yanı, aslında herkesin oturabileceği bir yer değil.

Hava yolları bu koltuklara oturacak yolcuların belirli kriterleri karşılamasını şart koşuyor. 16 yaşından büyük olmak, fiziksel olarak acil durumlarda görev alabilecek kapasitede olmak, refakatsiz seyahat etmek ve özel yardım ihtiyacının olmaması gibi şartlar aranıyor. 

Bu nedenle uçuş görevlileri, daha yolculuk başlamadan bu koltuklar için uygun kişileri belirlemeye çalışıyor. Eğer bir yolcu şartlara uymuyorsa, hava yolu şirketi koltuk değişikliği yapma hakkını saklı tutuyor.

Sadece bu değil, uçuş esnasında yapılan birçok davranışın da arkasında güvenlik nedenleri var.

Sadece bu değil, uçuş esnasında yapılan birçok davranışın da arkasında güvenlik nedenleri var.

Kalkış ve inişte ellerinin üzerine oturmaları, koltuk yatırma kuralları ya da göz teması kurmaları gibi birçok detay aslında sistemli güvenlik uygulamaları. Yolcuya sıradan bir selam gibi gelen bu karşılamalar, aslında uçuş ekibi için stratejik bilgi toplama anları. Uçuşa başlamadan önce yolcuların ruh ve beden sağlıkları hakkında fikir sahibi olmak, acil durum planlamalarının yapılmasını sağlıyor. Yani o sıcak karşılama, daha güvende olmamız için atılan ilk adım.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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