Güvercinler Neden Kafalarını Sallayarak Yürür?
Güvercinlerin yürürken başlarını ileri geri sallaması hepimizin dikkatini çekmiştir. Bu hareket çoğu kişiye komik ya da ilginç gelse de aslında rastlantı değil. Onlar için oldukça işlevsel bir anlam taşıyor. Dışarıdan bakıldığında küçük bir detay gibi görünse de, arkasında bilimsel bir sistem var. O klasik sallanma hareketi, güvercinlerin dünyayı nasıl gördüğüyle doğrudan ilgili. Gelin bakalım!
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1978 yılında Queen’s Üniversitesi’nde yapılan deneyde; bir güvercin, yürüme bandında ilerlerken gözlem altına alındı.
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Peki neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorlar?
Güvercinler bu davranışla özdeşleşmiş olsa da aslında birçok kuş türü de aynı şeyi yapıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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