Güvercinler Neden Kafalarını Sallayarak Yürür?

Yavaş çekim görüntüler sayesinde bilim insanları aslında güvercinlerin kafasını sallamadığını, ileri doğru ittiğini fark etti. Bu harekette iki aşama vardı, itiş ve bekletme evresi. İtiş sırasında baş, vücuda göre yaklaşık 5 cm ileri itiliyor. Ardından gelen bekletme evresinde ise baş bir süre sabit kalıyor, vücut başa doğru ilerleyince baş yeniden ileri itiliyor.

Biz bu hızlı hareketi gözümüzle tek parça gibi algıladığımız için kafa sallıyor gibi görüyoruz. Oysa yaptıkları şey, saniyede 5-8 kez tekrarlanan bir görsel sabitleme hareketi.