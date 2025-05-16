Böcekler Öldüklerinde Neden Ters Dönmüş Halde Bulunurlar?

Böceklerin ölü bulundukları bu pozisyonun en yaygın açıklaması 'kas gevşemesi' ile ilgili. Tıpkı insanlarda olduğu gibi, böcekler öldüklerinde kaslarındaki gerginlik kaybolur ve vücut tamamen gevşer. Bacak kaslarını kontrol edemedikleri için ayaklarını bükük şekilde içe çekerler.

Bu kasılma, özellikle bacakların alt kısımlarının yukarı kalkmasına neden olur. Ayrıca böceğin sırt kısmı genellikle göğüs kısmından daha ağır olduğu için vücut ağırlığı dengesizleşir ve böcek sırtüstü devrilir.