Böcekler Öldüklerinde Neden Ters Dönmüş Halde Bulunurlar?
Böceklerin öldüğünde sırtüstü yattığını fark ettiniz mi? Hatta sadece böcekler değil, örümcekler de genellikle aynı şekilde can veriyor. Bacakları yukarıda, vücutları ters dönmüş halde bulunuyorlar. Bu durum birçok insan için tuhaf ama bir o kadar da yaygın bir manzara. Peki ama bu pozisyonun arkasında ne var, sadece tesadüf mü yoksa açıklanabilir bir nedeni mi var?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ölümle gelen kas gevşemesi böceği ters çeviriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kan akışı ve yer çekimi de bu pozisyonda etkili.
Böcek ters dönerse ve kalkamazsa ölüm kaçınılmaz olabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın