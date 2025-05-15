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iPhone'larda Neden Desen Şifre Yöntemi Bulunmaz?

iPhone'larda Neden Desen Şifre Yöntemi Bulunmaz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.05.2025 - 12:24

Android telefonlarda sıkça kullanılan desen şifre modeli iPhone’larda neden yok hiç düşündünüz mü? iPhone kullanıcıları bu özelliğe hiçbir zaman sahip olmadı. Apple’ın böyle bir tercihi tesadüf değil. Güvenlik, bu tercihin temel nedeni. Üstelik araştırmalar da Apple’ı haklı çıkarıyor. Gelin detaylara bakalım...

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Desenle kilit açmak oldukça pratik bir yöntem gibi görünse de aslında güvenlik açısından en zayıf şifre modellerinden biri.

Desenle kilit açmak oldukça pratik bir yöntem gibi görünse de aslında güvenlik açısından en zayıf şifre modellerinden biri.

Apple da bu nedenle iPhone ve iPad modellerine bu özelliği hiçbir zaman dahil etmedi. Desen şifre yöntemi, taklit edilmesi en kolay sistemlerden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle toplu taşımada, kafede ya da kalabalık alanlarda kullanılan cihazlara başkaları kolayca göz atabiliyor.

Basitçe anlatmak gerekirse; bir kişi sizin hemen arkanızda durarak ekranınıza bakıyor, yaptığınız desen hareketini ezberliyor ve sonrasında cihazınıza kolayca erişebiliyor.

Araştırmalar Apple'ı haklı çıkarıyor demiştik.

Araştırmalar Apple'ı haklı çıkarıyor demiştik.

Desen şifre yönteminin ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermek için yapılan bir deneyde, kullanıcıların desenle ekran kilidi açma anı gözlemlenmiş. İlk kez izleyenlerin %64’ü deseni doğru tahmin edebilmiş. Aynı desen ikinci kez izlendiğinde bu oran %80’e çıkmış. Yani desen şifrenin ne kadar kolay kopyalanabildiğini net şekilde gösteriyor. 

Aynı deney 6 haneli sayısal parola ile tekrarlandığında ise sonuçlar çok daha güvenli bir tablo çizmiş. İlk kez izleyenlerin yalnızca %11’i şifreyi hatırlarken, ikinci izleyişte bu oran sadece %27 olmuş. Görsel hafızanın devreye girdiği desen şifre yönteminde, çizilen şeklin akılda kalıcılığı ciddi risk yaratıyor.

Apple’ın kullanıcı güvenliği konusundaki tutumu oldukça net.

Apple’ın kullanıcı güvenliği konusundaki tutumu oldukça net.
www.alltop9.com

Markanın teknolojik yaklaşımı; “en iyi deneyimi, en basit yöntemle” sunmak üzerine kurulu. Apple’a göre 6 haneli rakamsal şifre hem kullanımı kolay hem de güvenlik açısından çok daha güçlü bir yöntem. Tüm araştırmalar ve teknik veriler de bunu destekler nitelikte. Bu nedenle iPhone’larda desen şifre görmememizin tek nedeni eksiklik değil; Apple’ın bilinçli tercihi ve güvenlik anlayışının bir sonucu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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