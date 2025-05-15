iPhone'larda Neden Desen Şifre Yöntemi Bulunmaz?
Android telefonlarda sıkça kullanılan desen şifre modeli iPhone’larda neden yok hiç düşündünüz mü? iPhone kullanıcıları bu özelliğe hiçbir zaman sahip olmadı. Apple’ın böyle bir tercihi tesadüf değil. Güvenlik, bu tercihin temel nedeni. Üstelik araştırmalar da Apple’ı haklı çıkarıyor. Gelin detaylara bakalım...
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Desenle kilit açmak oldukça pratik bir yöntem gibi görünse de aslında güvenlik açısından en zayıf şifre modellerinden biri.
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Araştırmalar Apple'ı haklı çıkarıyor demiştik.
Apple’ın kullanıcı güvenliği konusundaki tutumu oldukça net.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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