iPhone'larda Neden Desen Şifre Yöntemi Bulunmaz?

Apple da bu nedenle iPhone ve iPad modellerine bu özelliği hiçbir zaman dahil etmedi. Desen şifre yöntemi, taklit edilmesi en kolay sistemlerden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle toplu taşımada, kafede ya da kalabalık alanlarda kullanılan cihazlara başkaları kolayca göz atabiliyor.

Basitçe anlatmak gerekirse; bir kişi sizin hemen arkanızda durarak ekranınıza bakıyor, yaptığınız desen hareketini ezberliyor ve sonrasında cihazınıza kolayca erişebiliyor.