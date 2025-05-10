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Kamuya Açık USB Şarj Noktalarını Kullanırken Bir Daha Düşünün: İyi de Neden?

Kamuya Açık USB Şarj Noktalarını Kullanırken Bir Daha Düşünün: İyi de Neden?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.05.2025 - 16:42

Günümüzde hemen her yerde karşımıza çıkan ücretsiz USB şarj noktaları gerçekten hayat kurtarıcı gibi görünüyor. Özellikle uzun yolculuklarda veya dışarıda geçirilen yoğun bir günün sonunda, telefonu hızlıca şarja takmak cazip geliyor. Ama bu masum görünen hareket aslında büyük bir riski de beraberinde getiriyor. FBI ve FCC gibi önemli kurumlar bu konuda defalarca uyarıda bulunuyor. Telefonunuzun güvenliğini sağlamak için bu konuda bilinçli olmak şart.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Peki, bu tehlike nasıl ortaya çıkıyor?

Peki, bu tehlike nasıl ortaya çıkıyor?

USB şarj istasyonları yalnızca cihazınızı şarj etmekle kalmıyor, veri transferine de imkan tanıyor. İşte tehlike de tam burada başlıyor. Siber saldırganlar bu noktaları hedef alarak “juice jacking” adı verilen bir yöntemle cihazınıza kötü amaçlı yazılımlar yükleyebiliyor. Bu yazılımlar telefonunuzu tamamen ele geçirme, kişisel bilgilerinizi çalma ve hatta online hesaplarınıza erişme imkanı sunuyor. 

FBI; özellikle havalimanları, oteller ve alışveriş merkezlerinde yer alan bu şarj noktalarının kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Çünkü kötü niyetli kişiler bu istasyonları gizlice manipüle ederek görünüşte masum ama aslında tehlikeli tuzaklar kurabiliyor.

Peki nedir bu juice jacking?

Peki nedir bu juice jacking?

Juice jacking, siber suçluların kamuya açık şarj noktalarını kullanarak telefonunuza veya başka elektronik cihazlarınıza kötü amaçlı yazılım yüklemesiyle gerçekleşen bir saldırı türü diyebiliriz. 

Saldırganlar, cihazınıza fark etmeden zararlı yazılımlar yükleyerek kişisel bilgilerinizi çalabilir, cihazınızı kilitleyebilir veya sizi izleyebilir. Özellikle halka açık alanlardaki şarj istasyonlarının içine gizlenmiş bu tür tehlikeleri tespit etmek oldukça zor.

Gerçekten korkmalı mıyız?

Gerçekten korkmalı mıyız?

Artan seyahat oranları ve kalabalık alanlarda geçirilen zaman göz önüne alındığında dikkatli olmakta fayda var. Sonuçta telefonlarımız sadece bir iletişim aracı değil, banka bilgilerimizden özel yazışmalarımıza kadar pek çok hassas veri bu cihazlarda bulunuyor.

Uzmanlar, en basit çözüm olarak kendi şarj cihazınızı ve kablonuzu yanınızda taşımanızı öneriyor. Böylece elektrik prizlerinden doğrudan güç alabilir, USB portlarından uzak durabilirsiniz. Küçük taşınabilir bataryalar da oldukça pratik bir seçenek sunuyor ve neredeyse kredi kartı boyutunda modeller bile mevcut. Bir diğer çözüm ise USB veri engelleyici kullanmak; bu küçük cihazlar telefonunuz ile şarj noktası arasında bir koruma katmanı oluşturarak yalnızca enerji geçişine izin veriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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