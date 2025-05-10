Kamuya Açık USB Şarj Noktalarını Kullanırken Bir Daha Düşünün: İyi de Neden?

USB şarj istasyonları yalnızca cihazınızı şarj etmekle kalmıyor, veri transferine de imkan tanıyor. İşte tehlike de tam burada başlıyor. Siber saldırganlar bu noktaları hedef alarak “juice jacking” adı verilen bir yöntemle cihazınıza kötü amaçlı yazılımlar yükleyebiliyor. Bu yazılımlar telefonunuzu tamamen ele geçirme, kişisel bilgilerinizi çalma ve hatta online hesaplarınıza erişme imkanı sunuyor.

FBI; özellikle havalimanları, oteller ve alışveriş merkezlerinde yer alan bu şarj noktalarının kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Çünkü kötü niyetli kişiler bu istasyonları gizlice manipüle ederek görünüşte masum ama aslında tehlikeli tuzaklar kurabiliyor.