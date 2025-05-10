Kamuya Açık USB Şarj Noktalarını Kullanırken Bir Daha Düşünün: İyi de Neden?
Günümüzde hemen her yerde karşımıza çıkan ücretsiz USB şarj noktaları gerçekten hayat kurtarıcı gibi görünüyor. Özellikle uzun yolculuklarda veya dışarıda geçirilen yoğun bir günün sonunda, telefonu hızlıca şarja takmak cazip geliyor. Ama bu masum görünen hareket aslında büyük bir riski de beraberinde getiriyor. FBI ve FCC gibi önemli kurumlar bu konuda defalarca uyarıda bulunuyor. Telefonunuzun güvenliğini sağlamak için bu konuda bilinçli olmak şart.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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