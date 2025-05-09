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Öldürülmesine Rağmen Yapay Zeka İle Kendi Mahkemesine Katılan Adam

Öldürülmesine Rağmen Yapay Zeka İle Kendi Mahkemesine Katılan Adam

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.05.2025 - 14:48

Duruşmalarda artık sadece canlı insanlar değil, yapay zeka sayesinde dijital klonlar da yer alıyor. Amerika'da yaşanan bu olay, mahkeme salonlarında yeni bir dönemi başlattı. Cinayete kurban giden bir adamın yapay zeka ile yeniden 'canlandırılması' ise adeta tartışmaları alevlendirdi. Hem hukukçular hem de kamuoyu şaşkın. Yapay zeka gerçekten de sınır tanımıyor gibi duruyor.

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Amerika’da görülen bir davada, öldürülen Chris Pelkey'nin ailesi duruşmaya hiç beklenmedik bir video sundu.

Amerika’da görülen bir davada, öldürülen Chris Pelkey'nin ailesi duruşmaya hiç beklenmedik bir video sundu.

Video, Pelkey’nin yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir kopyasını gösteriyordu; yeşil bir kapüşonlu giymiş, gri şapka takmış ve adeta hayattaymış gibi görünüyordu. Pelkey, 2021 yılında bir yol verme tartışması sırasında vurularak öldürülmüştü. Ailesi, eski videolarını kullanarak yapay zeka aracılığıyla onun dijital bir versiyonunu oluşturdu ve videoya yaşlandırma filtresi bile ekledi.

Video sırasında Pelkey’nin yapay zekası, katiline şu sözlerle seslendi: “O gün yollarımız böyle kesiştiği için üzgünüm. Belki başka bir hayatta arkadaş bile olabilirdik.” Hakim, bu sunumun karar sürecini etkilediğini ve failin 10,5 yıl hapis cezası aldığını belirtti.

Yapay zekanın mahkemelerde kullanımı sadece kurbanlarla sınırlı değil.

Yapay zekanın mahkemelerde kullanımı sadece kurbanlarla sınırlı değil.

New York’ta bir sanık, savunmasını güçlendirmek için yine yapay zekadan yardım aldı. 74 yaşındaki Jerome Dewald, mahkemede eski işvereniyle yaşadığı bir sözleşme anlaşmazlığında bir deepfake video sundu. Videoda, kazak ve mavi gömlek giymiş bir adam kameraya bakarak savunma yapıyordu.

Hakim videoyu görünce, ekrandaki kişinin avukat mı olduğunu sordu ancak Dewald, bunun yapay zeka olduğunu ve gerçekte böyle bir kişinin var olmadığını açıkladı.

Yapay zekanın mahkemelerdeki yeri giderek büyüyor.

Yapay zekanın mahkemelerdeki yeri giderek büyüyor.

Ancak her şey toz pembe değil; daha önce pek çok avukat yapay zeka araçlarını kullanarak sahte dava örnekleri sunmuş ve bu da yasal sıkıntılara yol açmıştı. Amerika’da hala yapay zeka ile ilgili net kurallar oluşturulmaya çalışılıyor. Yargıçlar, yapay zekanın avantajlarını kabul etse de kişisel hakların ihlali ve hukukun insani yönünü zedeleme riskine dikkat çekiyor. Önümüzdeki dönemde mahkeme salonlarında daha fazla yapay zeka örneği göreceğimiz kesin.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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