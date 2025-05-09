Öldürülmesine Rağmen Yapay Zeka İle Kendi Mahkemesine Katılan Adam
Duruşmalarda artık sadece canlı insanlar değil, yapay zeka sayesinde dijital klonlar da yer alıyor. Amerika'da yaşanan bu olay, mahkeme salonlarında yeni bir dönemi başlattı. Cinayete kurban giden bir adamın yapay zeka ile yeniden 'canlandırılması' ise adeta tartışmaları alevlendirdi. Hem hukukçular hem de kamuoyu şaşkın. Yapay zeka gerçekten de sınır tanımıyor gibi duruyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amerika’da görülen bir davada, öldürülen Chris Pelkey'nin ailesi duruşmaya hiç beklenmedik bir video sundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zekanın mahkemelerde kullanımı sadece kurbanlarla sınırlı değil.
Yapay zekanın mahkemelerdeki yeri giderek büyüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın