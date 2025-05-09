Öldürülmesine Rağmen Yapay Zeka İle Kendi Mahkemesine Katılan Adam

Video, Pelkey’nin yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir kopyasını gösteriyordu; yeşil bir kapüşonlu giymiş, gri şapka takmış ve adeta hayattaymış gibi görünüyordu. Pelkey, 2021 yılında bir yol verme tartışması sırasında vurularak öldürülmüştü. Ailesi, eski videolarını kullanarak yapay zeka aracılığıyla onun dijital bir versiyonunu oluşturdu ve videoya yaşlandırma filtresi bile ekledi.

Video sırasında Pelkey’nin yapay zekası, katiline şu sözlerle seslendi: “O gün yollarımız böyle kesiştiği için üzgünüm. Belki başka bir hayatta arkadaş bile olabilirdik.” Hakim, bu sunumun karar sürecini etkilediğini ve failin 10,5 yıl hapis cezası aldığını belirtti.