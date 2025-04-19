Tayland'ın Sokaklarında Devriye Gezen Yeni Nesil Polisi: AI Police Cyborg 1.0
Kalabalık etkinliklerde güvenlik önlemlerinin artırılması artık sadece polis gücüyle sınırlı değil. Tayland'da düzenlenen Songkran festivalinde, alışılmışın dışında bir polis memuru görevdeydi. Metal gövdesiyle kalabalığın içinde dolaşan bu yeni robot, göz teması kurmasa da herkesi tek tek izliyordu. Geleneksel polis algısını yerle bir eden bu robotik görevli, teknolojinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Gelin iyice bi' inceleyelim!
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Tayland Kraliyet Polisi, 16 Nisan’da Facebook üzerinden yaptığı bir açıklamayla ülkenin ilk AI destekli polis robotunu tanıttı.
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Cyborg 1.0, sıradan bir güvenlik kamerasından çok daha fazlasını sunuyor.
Aslında Tayland bu konuda yalnız değil.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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