Tayland'ın Sokaklarında Devriye Gezen Yeni Nesil Polisi: AI Police Cyborg 1.0

Üzerinde yer alan 360 derece görüş açısına sahip yapay zeka kameralarıyla çevresini gerçek zamanlı olarak tarıyor ve bu görüntüleri doğrudan kontrol merkezine iletiyor. Yüz tanıma sistemi sayesinde kalabalıkta aranan kişileri tespit edebiliyor, riskli şahısları tanımlayabiliyor ve olası bir suçluyu görünüş, kıyafet, hatta vücut şekline kadar analiz ederek takip edebiliyor.

Bununla da kalmıyor; fiziksel kavga, saldırgan davranış gibi eylemleri algılayıp potansiyel tehlikelere karşı önceden uyarı verebiliyor. Hatta elinde sopa ya da bıçak taşıyan biriyle su tabancası taşıyan birini ayırt edebilecek kadar gelişmiş bir tanıma sistemine sahip.