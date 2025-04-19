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Tayland'ın Sokaklarında Devriye Gezen Yeni Nesil Polisi: AI Police Cyborg 1.0

Tayland'ın Sokaklarında Devriye Gezen Yeni Nesil Polisi: AI Police Cyborg 1.0

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.04.2025 - 12:07

Kalabalık etkinliklerde güvenlik önlemlerinin artırılması artık sadece polis gücüyle sınırlı değil. Tayland'da düzenlenen Songkran festivalinde, alışılmışın dışında bir polis memuru görevdeydi. Metal gövdesiyle kalabalığın içinde dolaşan bu yeni robot, göz teması kurmasa da herkesi tek tek izliyordu. Geleneksel polis algısını yerle bir eden bu robotik görevli, teknolojinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Gelin iyice bi' inceleyelim!

Kaynak 1, Kaynak 2

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Tayland Kraliyet Polisi, 16 Nisan’da Facebook üzerinden yaptığı bir açıklamayla ülkenin ilk AI destekli polis robotunu tanıttı.

Tayland Kraliyet Polisi, 16 Nisan’da Facebook üzerinden yaptığı bir açıklamayla ülkenin ilk AI destekli polis robotunu tanıttı.
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'Pol Col Nakhonpathom Plod Phai' yani “Nakhon Pathom Güvende” anlamına gelen robot, Songkran festivalinde kalabalıkların arasında görev yaptı. Nakhon Pathom ilinde devreye giren robot, adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi bir görüntüye sahipti. 

AI Police Cyborg 1.0 olarak adlandırılan birim, Nakhon Pathom Belediyesi ve yerel polis departmanlarının ortak çalışmasıyla geliştirildi. Festival alanındaki konumuna sabit kalmak yerine sahada aktif şekilde devriye gezen robot, çevredeki kameralar ve insansız hava araçlarından gelen görüntülerle senkronize bir biçimde çalıştı.

Cyborg 1.0, sıradan bir güvenlik kamerasından çok daha fazlasını sunuyor.

Cyborg 1.0, sıradan bir güvenlik kamerasından çok daha fazlasını sunuyor.

Üzerinde yer alan 360 derece görüş açısına sahip yapay zeka kameralarıyla çevresini gerçek zamanlı olarak tarıyor ve bu görüntüleri doğrudan kontrol merkezine iletiyor. Yüz tanıma sistemi sayesinde kalabalıkta aranan kişileri tespit edebiliyor, riskli şahısları tanımlayabiliyor ve olası bir suçluyu görünüş, kıyafet, hatta vücut şekline kadar analiz ederek takip edebiliyor. 

Bununla da kalmıyor; fiziksel kavga, saldırgan davranış gibi eylemleri algılayıp potansiyel tehlikelere karşı önceden uyarı verebiliyor. Hatta elinde sopa ya da bıçak taşıyan biriyle su tabancası taşıyan birini ayırt edebilecek kadar gelişmiş bir tanıma sistemine sahip.

Aslında Tayland bu konuda yalnız değil.

Aslında Tayland bu konuda yalnız değil.

Mart ayında Çin’in Shenzhen kentinde benzer insansı robotlar devreye girmişti. PM01 adı verilen bu robotlar, polis yeleğiyle birlikte kalabalık içinde gezip insanlarla etkileşime girerek büyük ilgi toplamıştı. Sesli komutlara yanıt verebilen, el sallayan ve hatta tokalaşan bu modeller Tayland’daki gelişmelere ilham kaynağı oldu. 

Tayland’ın Cyborg 1.0 modeli ise interaktiflikten çok güvenlik odağında geliştirildi. Ancak benzer şekilde robotun tanıtımı da kamuoyunda büyük merak uyandırdı. İleriye dönük olarak Tayland'ın da bu sistemleri genişletmesi ve belki de bir gün sokaklarda devriye gezen robotların olağan bir görüntüye dönüşmesi hiç de uzak bir ihtimal değil.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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