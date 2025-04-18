Tasarımı Sızdırılmıştı: iPhone 17 Hakkında Şu Ana Kadar Bildiklerimiz
Yeni bir iPhone çıktığında hepimiz 'Ne farklı olacak acaba?' diye soruyoruz. Bu yıl Apple cevabı biraz daha net veriyor çünkü karşımızda tasarımı sızdırılan, fazlasıyla konuşulan bir iPhone 17 serisi var. 'Plus' modeli tarih olurken, Apple bu boşluğu bambaşka bir cihazla doldurmayı planlıyor: iPhone 17 Air. Şimdiden en ince iPhone olacağı söylenen model, daha çıkmadan heyecan yaratmış durumda. Gelin şimdi iPhone 17 ailesi hakkında şu ana kadar ortaya çıkan tüm detaylara birlikte bakalım.
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Apple, 2025 yılında piyasaya süreceği iPhone 17 serisinde "Plus" modeline yer vermeyecek.
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iPhone 17 Air’in dışında seride iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri de yer alıyor ve bu iki modelde de dikkate değer yenilikler var.
iPhone 17 serisinin temel modeli olan iPhone 17, tasarım açısından çok büyük bir değişiklikle gelmiyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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