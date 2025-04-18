Tasarımı Sızdırılmıştı: iPhone 17 Hakkında Şu Ana Kadar Bildiklerimiz

Bu kararın arkasında satışların beklentilerin altında kalması ve kullanıcı ilgisinin sınırlı olması yatıyor. Ancak Apple bu boşluğu radikal bir yenilikle değerlendirmeyi planlıyor. İşte tam da bu noktada karşımıza iPhone 17 Air çıkıyor. Model, şimdiye kadar çıkan iPhone’lardan farklı olarak çok daha ince olacak şekilde tasarlanıyor. Söylentilere göre cihazın kalınlığı 5.5 mm ile 6.25 mm arasında olacak ki bu da onu bugüne kadar üretilen en ince iPhone haline getiriyor. Öyle ki şimdiye kadar Apple’ın en ince iPhone modeli olan iPhone 6 bile 6.9 mm kalınlığındaydı.

Modelin 'Air' adını alması da boşuna değil. Tıpkı MacBook Air ve iPad Air’de olduğu gibi, bu cihaz da Pro modellerine göre daha hafif, daha ince ama şıklığından ödün vermeyen cihaz olacak gibi görünüyor. Ekran boyutu konusunda ise net bir rakam olmasa da 6.6 inç civarında ölçü konuşuluyor yani Pro ile Pro Max arasında bir yerde konumlanması bekleniyor.