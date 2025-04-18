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Tasarımı Sızdırılmıştı: iPhone 17 Hakkında Şu Ana Kadar Bildiklerimiz

Tasarımı Sızdırılmıştı: iPhone 17 Hakkında Şu Ana Kadar Bildiklerimiz

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.04.2025 - 14:26

Yeni bir iPhone çıktığında hepimiz 'Ne farklı olacak acaba?' diye soruyoruz. Bu yıl Apple cevabı biraz daha net veriyor çünkü karşımızda tasarımı sızdırılan, fazlasıyla konuşulan bir iPhone 17 serisi var. 'Plus' modeli tarih olurken, Apple bu boşluğu bambaşka bir cihazla doldurmayı planlıyor: iPhone 17 Air. Şimdiden en ince iPhone olacağı söylenen model, daha çıkmadan heyecan yaratmış durumda. Gelin şimdi iPhone 17 ailesi hakkında şu ana kadar ortaya çıkan tüm detaylara birlikte bakalım.

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Apple, 2025 yılında piyasaya süreceği iPhone 17 serisinde "Plus" modeline yer vermeyecek.

Apple, 2025 yılında piyasaya süreceği iPhone 17 serisinde "Plus" modeline yer vermeyecek.

Bu kararın arkasında satışların beklentilerin altında kalması ve kullanıcı ilgisinin sınırlı olması yatıyor. Ancak Apple bu boşluğu radikal bir yenilikle değerlendirmeyi planlıyor. İşte tam da bu noktada karşımıza iPhone 17 Air çıkıyor. Model, şimdiye kadar çıkan iPhone’lardan farklı olarak çok daha ince olacak şekilde tasarlanıyor. Söylentilere göre cihazın kalınlığı 5.5 mm ile 6.25 mm arasında olacak ki bu da onu bugüne kadar üretilen en ince iPhone haline getiriyor. Öyle ki şimdiye kadar Apple’ın en ince iPhone modeli olan iPhone 6 bile 6.9 mm kalınlığındaydı.

Modelin 'Air' adını alması da boşuna değil. Tıpkı MacBook Air ve iPad Air’de olduğu gibi, bu cihaz da Pro modellerine göre daha hafif, daha ince ama şıklığından ödün vermeyen cihaz olacak gibi görünüyor. Ekran boyutu konusunda ise net bir rakam olmasa da 6.6 inç civarında ölçü konuşuluyor yani Pro ile Pro Max arasında bir yerde konumlanması bekleniyor.

iPhone 17 Air’in dışında seride iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri de yer alıyor ve bu iki modelde de dikkate değer yenilikler var.

iPhone 17 Air’in dışında seride iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri de yer alıyor ve bu iki modelde de dikkate değer yenilikler var.

En dikkat çeken değişim, kasada kullanılan malzemede olacak gibi görünüyor. Apple, yıllardır üst segmentte kullandığı titanyumdan vazgeçip tekrar alüminyum kasaya dönüş yapmaya hazırlanıyor. Ancak bu kez arka kapak tamamen alüminyum olmayacak; yarı alüminyum, yarı cam bir yapıyla karşımıza çıkacak. Bu sayede hem dayanıklılık artacak hem de kablosuz şarj desteği korunmuş olacak.

Kamera tasarımı ise ciddi anlamda yenileniyor. iPhone 17 Pro ve Pro Max’in arka kamerası artık kare değil, daha yatay ve dikdörtgen bir modül haline geliyor. Yeni kamera bloğunun içinde üç kamera lensi, LiDAR sensörü ve flaşın daha geniş aralıklarla konumlandırıldığı görülüyor.

iPhone 17 serisinin temel modeli olan iPhone 17, tasarım açısından çok büyük bir değişiklikle gelmiyor.

iPhone 17 serisinin temel modeli olan iPhone 17, tasarım açısından çok büyük bir değişiklikle gelmiyor.

Model, neredeyse iPhone 16 ile aynı görünüme sahip olacak. Yani arkada yine iki adet dikey şekilde konumlandırılmış kamera yer alacak. Ancak ekran boyutunda bir farklılık var. Apple bu kez ekranı 6.3 inç yaparak mevcut 6.1 inç’lik iPhone 15’e göre biraz daha büyük bir deneyim sunmayı planlıyor. Böylece kullanıcılar, Pro modellerine geçmeden de daha geniş bir ekranla tanışabilecek.

Bu cihazın, serideki en uygun fiyatlı seçenek olması planlanıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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