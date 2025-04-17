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iPhone Neden Pahalı? Ekonomi Gazetecisi Türkiye’deki iPhone 16 Pro Max Fiyatlarını Hesapladı

iPhone Neden Pahalı? Ekonomi Gazetecisi Türkiye’deki iPhone 16 Pro Max Fiyatlarını Hesapladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.04.2025 - 12:14

Türkiye'de hayat pahalılığı giderek artıyor. Bu pahalılık giyim, gıda, teknoloji ürünleri gibi her kalemi etkiliyor. 'iPhone' denilince büyük ihtimalle aklınıza direkt olarak 'çok pahalı' ifadesi geliyor. Öyle ki, iPhone 16 Pro Max'in Türkiye'deki satış fiyatı 111 bin 999 TL ile 129 bin 999 TL arasında değişiyor.

Ekonomi gazetecisi Olcay Aydilek, iPhone fiyatlarının Türkiye'de neden bu kadar pahalı olduğunu hesapladı. İşte iPhone fiyat hesabı.

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Eskinin ev parası şimdiki zamanın telefon fiyatı oldu…

Aman malınızın kıymetini bilin! Zarar gelirse yenisini almak için kredi çekmek zorunda kalabilirsiniz, borcunuza borç katabilirsiniz. Türkiye’de iPhone fiyatları pahalılığıyla biliniyor. 7’den 77’ye neredeyse herkes bu pahalılığın vergiden kaynaklandığı konusunda hemfikir. Peki gerçekten öyle mi? Ekonomi gazetecisi Olcay Aydilek, Türkiye’de iPhone fiyatlarının neden pahalı olduğunu hesapladı.

iPhone Neden Pahalı? iPhone 16 Pro Max fiyat hesaplaması 👇

iPhone Neden Pahalı? iPhone 16 Pro Max fiyat hesaplaması 👇
twitter.com

'1- Bu vergiler nereye ve nasıl harcanıyor? Vergi, ürünün fiyatını aşmış, almış başını gitmiş. Buyurun, iPhone 16 Pro Max 1 TB’nin yeni fiyatı ve vergi kalemlerine tek tek  bakalım. Bu ürünün piyasa satış fiyatı, 111.999 TL ile 129.999 TL arasında değişiyor.

2- Cihazın vergisiz fiyatı 58.934 TL. Bu fiyata eklenen vergiler şöyle:

  • Kültür Bakanlığı Payı (%1): 589 TL, 

  • TRT Bandrol Ücreti (%12): 7.072 TL, 

  • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) (%50): 33.297 TL, 

  • Katma Değer Vergisi (KDV) (%20): 19.107 TL. 

  • Toplam vergi yükü yaklaşık 60.065 TL.

3- Vergisiz Fiyat: 58.934 TL,

Toplam Vergi: 60.065 TL, 

Vergiler Dahil Satış Fiyatı: 119.999 TL. Bu yüksek vergi oranları, Türkiye’de, teknoloji ürünlerinin fiyatlarının dünya ortalamasının üzerinde olmasına neden oluyor. Zaten zenginler de bu ürünleri yurt dışından alıyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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