iPhone Neden Pahalı? Ekonomi Gazetecisi Türkiye’deki iPhone 16 Pro Max Fiyatlarını Hesapladı

Türkiye'de hayat pahalılığı giderek artıyor. Bu pahalılık giyim, gıda, teknoloji ürünleri gibi her kalemi etkiliyor. 'iPhone' denilince büyük ihtimalle aklınıza direkt olarak 'çok pahalı' ifadesi geliyor. Öyle ki, iPhone 16 Pro Max'in Türkiye'deki satış fiyatı 111 bin 999 TL ile 129 bin 999 TL arasında değişiyor.

Ekonomi gazetecisi Olcay Aydilek, iPhone fiyatlarının Türkiye'de neden bu kadar pahalı olduğunu hesapladı. İşte iPhone fiyat hesabı.