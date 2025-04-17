iPhone Neden Pahalı? Ekonomi Gazetecisi Türkiye’deki iPhone 16 Pro Max Fiyatlarını Hesapladı
Türkiye'de hayat pahalılığı giderek artıyor. Bu pahalılık giyim, gıda, teknoloji ürünleri gibi her kalemi etkiliyor. 'iPhone' denilince büyük ihtimalle aklınıza direkt olarak 'çok pahalı' ifadesi geliyor. Öyle ki, iPhone 16 Pro Max'in Türkiye'deki satış fiyatı 111 bin 999 TL ile 129 bin 999 TL arasında değişiyor.
Ekonomi gazetecisi Olcay Aydilek, iPhone fiyatlarının Türkiye'de neden bu kadar pahalı olduğunu hesapladı. İşte iPhone fiyat hesabı.
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Eskinin ev parası şimdiki zamanın telefon fiyatı oldu…
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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