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Rasim Ozan Kütahyalı’nın CHP’ye Kayyum İddialarının Borsaya Bilançosu Ortaya Çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı’nın CHP’ye Kayyum İddialarının Borsaya Bilançosu Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.04.2025 - 11:16

Rasim Ozan Kütahyalı’nın 16 Nisan Çarşamba akşamı yaptığı bir X paylaşımı ortalığı adeta ayağa kaldırdı. ROK, CHP’ye 17 Nisan Perşembe sabahı kayyum atanacağını iddia etti. Bu sözlerin ardından soruşturma başlatılan ve paylaşımı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlanan ROK, geri adım attı ve yeni bir paylaşım yaptı. 

Ancak ROK’un iddialarının Borsa’ya yansıması ise ağır oldu. İşte Rasim Ozan Kütahyalı’nın CHP’ye kayyum iddialarının Borsa’ya yansıması.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/rok-...
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Her şey Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu iddiasıyla başladı.

Her şey Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu iddiasıyla başladı.
twitter.com

X hesabından paylaşım yapan ROK, 16 Nisan Çarşamba akşamının bir numaralı konusu oldu. ROK paylaşımında şunları dedi:

'Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor. 

Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara’da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. 

Maalesef vaziyet böyle gözüküyor.'

Ancak bu iddialar yalanlandı ve ROK'a soruşturma başlatıldı. Rasim Ozan'ın gündem olan paylaşımının ardından DMM'den yalanlama geldi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paylaşım yaptı. Tunç, paylaşımında Rasim Ozan Kütahyalı'ya başlatılan soruşturmaya dair detay verdi: 

'Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. 

Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.'

ROK'TAN GERİ ADIM

Başlatılan soruşturmanın ardından ise ROK geri adım attı ve şu açıklamayı yaptı:

'CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere tüm CHP yönetimi müsterih olsun. 

CHP’nin kurultayı asla iptal edilmiyor ve CHP’ye asla kayyum atanmıyor. Bu tahminimin yanlış çıkması ayrıca beni çok mutlu etti.

Benimki sadece tahmindi. Kararı verecek olan mahkemedir. Mahkeme kararları da duruşmalarda muhataplarına açıklanmadan evvel kimse tarafından bilinemez.

17 Nisan 2025 günü ülkemiz için hayırlı olsun…'

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin ise açıklaması şöyle oldu 👇

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin ise açıklaması şöyle oldu 👇

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye kayyum atanıyor' şeklindeki iddialar manipülasyondur.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen yargı süreci devam etmektedir.

Henüz duruşması bile görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan iddialar asılsızdır.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştır. Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirilmiştir. İlk duruşma yarın yapılacaktır.

Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce verilen kararlar, ilk olarak duruşmalarda direkt olarak muhataplara açıklanmaktadır.

Yargı süreçleriyle ilgili algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz

Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiaları Borsa'yı da karıştırdı. Borsa bu iddialara sert düşüşlerle tepki verdi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiaları Borsa'yı da karıştırdı. Borsa bu iddialara sert düşüşlerle tepki verdi.
twitter.com

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve ekonomist Yalçın Karatepe X hesabından bir grafik paylaştı ve 'ROK’un tweetleri ile böyle hareket eden bir 'piyasaya' ben ne diyeyim?' notunu düştü. 

Patronlar Dünyası ise ROK’un iddialarının gecelik bilançosunu ortaya çıkardı. Haberde Kütahyalı’nın saat 20.42’de yaptığı paylaşımının hemen ardında Vadeli BIST 30’da sert düşüş olduğu ve kaybın yüzde 3’e ulaştığı ifade edildi. 

DMM’den yapılan yalanlama, ardından ROK’un geri adım atmasıyla Borsa’da kayıpların önemli bir bölümü geri çekildi. BIST 30’de yüzde 3’ü bulan düşüş yerini yüzde 1.07’lik kayba bıraktı. 

Patronlar Dünyası’nın haberinde şu ifadelere de yer verildi:

“Yapılan bu paylaşımlar birçok kişinin para kaybetmesine neden olurken birileri de ciddi paralar kazandı. Yani olayı SPK da incelerse yatırımcıların içi biraz da olsa rahatlar!”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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