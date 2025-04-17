Rasim Ozan Kütahyalı’nın CHP’ye Kayyum İddialarının Borsaya Bilançosu Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/rok-...
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 16 Nisan Çarşamba akşamı yaptığı bir X paylaşımı ortalığı adeta ayağa kaldırdı. ROK, CHP’ye 17 Nisan Perşembe sabahı kayyum atanacağını iddia etti. Bu sözlerin ardından soruşturma başlatılan ve paylaşımı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlanan ROK, geri adım attı ve yeni bir paylaşım yaptı.
Ancak ROK’un iddialarının Borsa’ya yansıması ise ağır oldu. İşte Rasim Ozan Kütahyalı’nın CHP’ye kayyum iddialarının Borsa’ya yansıması.
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Her şey Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu iddiasıyla başladı.
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin ise açıklaması şöyle oldu 👇
Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiaları Borsa'yı da karıştırdı. Borsa bu iddialara sert düşüşlerle tepki verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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