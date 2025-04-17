Rasim Ozan Kütahyalı’nın CHP’ye Kayyum İddialarının Borsaya Bilançosu Ortaya Çıktı

X hesabından paylaşım yapan ROK, 16 Nisan Çarşamba akşamının bir numaralı konusu oldu. ROK paylaşımında şunları dedi:

'Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor.

Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara’da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor.

Maalesef vaziyet böyle gözüküyor.'

Ancak bu iddialar yalanlandı ve ROK'a soruşturma başlatıldı. Rasim Ozan'ın gündem olan paylaşımının ardından DMM'den yalanlama geldi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paylaşım yaptı. Tunç, paylaşımında Rasim Ozan Kütahyalı'ya başlatılan soruşturmaya dair detay verdi:

'Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir.

Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.'

ROK'TAN GERİ ADIM

Başlatılan soruşturmanın ardından ise ROK geri adım attı ve şu açıklamayı yaptı:

'CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere tüm CHP yönetimi müsterih olsun.

CHP’nin kurultayı asla iptal edilmiyor ve CHP’ye asla kayyum atanmıyor. Bu tahminimin yanlış çıkması ayrıca beni çok mutlu etti.

Benimki sadece tahmindi. Kararı verecek olan mahkemedir. Mahkeme kararları da duruşmalarda muhataplarına açıklanmadan evvel kimse tarafından bilinemez.

17 Nisan 2025 günü ülkemiz için hayırlı olsun…'