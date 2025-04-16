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Hakkında Yalan Haberden Soruşturma Açılan Rasim Ozan Kütahyalı'dan Geri Adım

Hakkında Yalan Haberden Soruşturma Açılan Rasim Ozan Kütahyalı'dan Geri Adım

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.04.2025 - 22:35

Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Rasim Ozan Kütahyalı akşam saatlerin yarın için Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacağını, kayyumun da Hikmet Çetin olacağını iddia etti. Ancak iddialı çıkışlarıyla öne çıkan Kütahyalı'ya jet hızında yalanlama ve soruşturma geldi. Durumu kurtarmaya çalışan ünlü yorumcu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a 'ne dese haklı' yorumunda bulundu.

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Kütahyalı akşam saatlerinde şu paylaşımı yaptı.

Kütahyalı akşam saatlerinde şu paylaşımı yaptı.

'Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor.

Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara’da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor.

Maalesef vaziyet böyle gözüküyor.'

CHP'ye kayyum atanacak iddialarıyla borsada sert düşüş yaşandı.

CHP'ye kayyum atanacak iddialarıyla borsada sert düşüş yaşandı.

Kayyum haberini manipülasyon olarak yorumlayan borsacılar çoğunluktaydı.

TGRT'de yayınlanan Medya Kritik programında da Şamil Tayyar, Rasim Ozan'ın tutuklanması gerektiğini savundu.

Kütahyalı bu kez Keçiören ve Etimesgut Belediyelerine operasyon yapılacağını öne sürdü.

Kütahyalı bu kez Keçiören ve Etimesgut Belediyelerine operasyon yapılacağını öne sürdü.

Ardından sert bir geri dönüş geldi.

Ardından sert bir geri dönüş geldi.
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Paylaşımlar art arda sürdü.

Paylaşımlar art arda sürdü.

Seri paylaşımlar yaptı. Kurultayın iptal olmamasından ne kadar mutlu olduğunu belirtti.

Seri paylaşımlar yaptı. Kurultayın iptal olmamasından ne kadar mutlu olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığı ise Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı.

İletişim Başkanlığı ise Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı.

Ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç devreye girdi. Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç devreye girdi. Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir.

Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma paylaşımını gören Kütahyalı, Tunç'un tamamen haklı olduğu söyledi.

Soruşturma paylaşımını gören Kütahyalı, Tunç'un tamamen haklı olduğu söyledi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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