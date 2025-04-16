Hakkında Yalan Haberden Soruşturma Açılan Rasim Ozan Kütahyalı'dan Geri Adım
Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Rasim Ozan Kütahyalı akşam saatlerin yarın için Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacağını, kayyumun da Hikmet Çetin olacağını iddia etti. Ancak iddialı çıkışlarıyla öne çıkan Kütahyalı'ya jet hızında yalanlama ve soruşturma geldi. Durumu kurtarmaya çalışan ünlü yorumcu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a 'ne dese haklı' yorumunda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kütahyalı akşam saatlerinde şu paylaşımı yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP'ye kayyum atanacak iddialarıyla borsada sert düşüş yaşandı.
TGRT'de yayınlanan Medya Kritik programında da Şamil Tayyar, Rasim Ozan'ın tutuklanması gerektiğini savundu.
Kütahyalı bu kez Keçiören ve Etimesgut Belediyelerine operasyon yapılacağını öne sürdü.
Ardından sert bir geri dönüş geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşımlar art arda sürdü.
Seri paylaşımlar yaptı. Kurultayın iptal olmamasından ne kadar mutlu olduğunu belirtti.
İletişim Başkanlığı ise Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı.
Ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç devreye girdi. Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Soruşturma paylaşımını gören Kütahyalı, Tunç'un tamamen haklı olduğu söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın