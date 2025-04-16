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CHP'ye Kayyum Atanacak İddiası Ortalığı Karıştırdı: Soruşturma Başlatıldı

CHP'ye Kayyum Atanacak İddiası Ortalığı Karıştırdı: Soruşturma Başlatıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
16.04.2025 - 22:17

CHP'ye kayyum atanacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu iddiayı yayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

CHP’ye kayyum atanacağını iddia eden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, CHP’ye, Hikmet Çetin’in geçici kayyum olarak atanacağını öne sürdü. Bu iddia sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, CHP’ye, Hikmet Çetin’in geçici kayyum olarak atanacağını öne sürdü. Bu iddia sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz Tunç, şunları söyledi:

'Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu' kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.'

Bakan Tunç'un açıklamasının ardından gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'dan bir paylaşım geldi.

Bakan Tunç'un açıklamasının ardından gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'dan bir paylaşım geldi.

Kütahyalı, ''Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tamamen haklı. Benim tamamen yanlış tahminim. Ne dese haklı Yılmaz Bey'' diye yazdı.

İşte o paylaşım:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre Rasim Ozan Kütahyalı hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre Rasim Ozan Kütahyalı hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “TCK 217 maddesine muhalefet suçunu oluşturduğu değerlendirilmekle, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında TCK 217 maddesine muhalefet suçundan re’sen soruşturma başlatıldığına dair iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır” denildi.

Çok geçmeden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye kayyum atanıyor" iddiasını yalanladı.

Çok geçmeden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye kayyum atanıyor" iddiasını yalanladı.
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İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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