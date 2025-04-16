CHP'ye Kayyum Atanacak İddiası Ortalığı Karıştırdı: Soruşturma Başlatıldı
CHP'ye kayyum atanacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu iddiayı yayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
CHP’ye kayyum atanacağını iddia eden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.
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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, CHP’ye, Hikmet Çetin’in geçici kayyum olarak atanacağını öne sürdü. Bu iddia sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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Bakan Tunç'un açıklamasının ardından gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'dan bir paylaşım geldi.
İşte o paylaşım:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre Rasim Ozan Kütahyalı hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.
Çok geçmeden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye kayyum atanıyor" iddiasını yalanladı.
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İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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