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AKP'li Şamil Tayyar'dan Dikkat Çeken Hamle: ''Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alınsın''

AKP'li Şamil Tayyar'dan Dikkat Çeken Hamle: ''Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alınsın''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
16.04.2025 - 22:01 Son Güncelleme: 16.04.2025 - 22:13

Katıldığı bir televizyon programında konuşan AKP MKYK eski Üyesi ve Gaziantep eski Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Canlı yayında konuşan Tayyar, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınması gerektiğini açıkladı.

Bu açıklama sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'ye kayyum atanacağına yönelik iddialara soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın CHP’ye kayyum atanacak iddiası ortalığı karıştı. Gazeteci Cem Küçük'ün de katıldığı bir televizyon programında konuşan AKP'li Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın CHP’ye kayyum atanacak iddiası ortalığı karıştı. Gazeteci Cem Küçük'ün de katıldığı bir televizyon programında konuşan AKP'li Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Kütahyalı'nın ortaya attığı iddia yalanlandı. AKP'li Şamil Tayyar, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın yanıltıcı haber paylaşımı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınması gerektiğini açıkladı.

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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