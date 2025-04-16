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2017 Yılından Beri Tutuklu Olan Selçuk Kozağaçlı Tahliye Edildi

2017 Yılından Beri Tutuklu Olan Selçuk Kozağaçlı Tahliye Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
16.04.2025 - 20:33 Son Güncelleme: 16.04.2025 - 20:40

Selçuk Kozağaçlı, 2017 tarihinden beri tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden akşam saatlerinde tahliye edildi.

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15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, başta Soma maden faciası olmak çok sayıda davada mağdurların gönüllü avukatlığını yapıyordu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, başta Soma maden faciası olmak çok sayıda davada mağdurların gönüllü avukatlığını yapıyordu.

Çağdaş Hukukçular Derneği ile Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına açılan davada Kozağaçlı 2017 yılında gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Mahkeme heyeti Kozağaçlı’ya 12 yıl hapis cezası vermişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Nisan 2024’te temyiz incelemesini tamamlayarak cezaları onadı. Temyiz incelemesinde bulunan daire sanıklar Alper Tunga Saral, Avni Güçlü Sevimli, Efkan Bolaç, Gülvin Aydın Savran, Güray Dağ, Metin Narin, Mümin Özgür Gider, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Oya Aslan, Özgür Yılmaz, Rahim Yılmaz, Selda (Kaya) Yılmaz, Serhan Arıkanoğlu, Sevgi (Özer) Sönmez ve Taylan Tanay hakkında verilen kararlar ile Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik hakkında ise “silahlı terör örgütüne üye olma” suçu dışında kalan tüm suçlardan istinaf kanun yoluna tabi olduğuna işaret ederek, dosyayı incelemeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etmişti.

3. Ceza Dairesi, Selçuk Kozacağılı’ya “terör örgütüne üye olma” suçunda verilen 12 yıllık hapis cezasını 10 yıl 5 aya indirip onamıştı.

ÇHD'nin sosyal medya hesabından, 'Onursal başkanımız Av. Selçuk Kozağaçlı tahliye olmuştur!' notu ve Kozağaçlı'nın fotoğrafı paylaşıldı. Cezaevinin önünde bekleyenler Kozağaçlı’ya çiçek verdi.

İşte o anlar:

Tahliye olmasıyla birlikte Selçuk Kozağaçlı'nın sözleri yeniden sosyal medyada gündem oldu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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