2017 Yılından Beri Tutuklu Olan Selçuk Kozağaçlı Tahliye Edildi

Çağdaş Hukukçular Derneği ile Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına açılan davada Kozağaçlı 2017 yılında gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Mahkeme heyeti Kozağaçlı’ya 12 yıl hapis cezası vermişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Nisan 2024’te temyiz incelemesini tamamlayarak cezaları onadı. Temyiz incelemesinde bulunan daire sanıklar Alper Tunga Saral, Avni Güçlü Sevimli, Efkan Bolaç, Gülvin Aydın Savran, Güray Dağ, Metin Narin, Mümin Özgür Gider, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Oya Aslan, Özgür Yılmaz, Rahim Yılmaz, Selda (Kaya) Yılmaz, Serhan Arıkanoğlu, Sevgi (Özer) Sönmez ve Taylan Tanay hakkında verilen kararlar ile Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik hakkında ise “silahlı terör örgütüne üye olma” suçu dışında kalan tüm suçlardan istinaf kanun yoluna tabi olduğuna işaret ederek, dosyayı incelemeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etmişti.