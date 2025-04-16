2017 Yılından Beri Tutuklu Olan Selçuk Kozağaçlı Tahliye Edildi
Selçuk Kozağaçlı, 2017 tarihinden beri tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden akşam saatlerinde tahliye edildi.
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15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, başta Soma maden faciası olmak çok sayıda davada mağdurların gönüllü avukatlığını yapıyordu.
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3. Ceza Dairesi, Selçuk Kozacağılı’ya “terör örgütüne üye olma” suçunda verilen 12 yıllık hapis cezasını 10 yıl 5 aya indirip onamıştı.
İşte o anlar:
Tahliye olmasıyla birlikte Selçuk Kozağaçlı'nın sözleri yeniden sosyal medyada gündem oldu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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