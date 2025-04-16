Sırrı Süreyya Önder'in Kızı Ceren Önder Yaptığı Paylaşımla Herkesi Ağlattı: ''Diren Baba''
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından babası hakkında paylaşım yaptı. Önder paylaşımında, ''En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba'' dedi.
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 12 saat sürdü.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babası için dua istedi. Ceren Önder Kandemir paylaşımında, şunları söyledi:
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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