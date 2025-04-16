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Sırrı Süreyya Önder'in Kızı Ceren Önder Yaptığı Paylaşımla Herkesi Ağlattı: ''Diren Baba''

Sırrı Süreyya Önder'in Kızı Ceren Önder Yaptığı Paylaşımla Herkesi Ağlattı: ''Diren Baba''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
16.04.2025 - 19:00

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından babası hakkında paylaşım yaptı. Önder paylaşımında, ''En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba'' dedi.

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 12 saat sürdü.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 12 saat sürdü.

Önder'in tedavisi yoğun bakımda devam ederken, kızı Ceren Önder Kandemir'den duygusal bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babası için dua istedi. Ceren Önder Kandemir paylaşımında, şunları söyledi:

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babası için dua istedi. Ceren Önder Kandemir paylaşımında, şunları söyledi:

'En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı 'Mavra yapalım mı?' diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin.'

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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