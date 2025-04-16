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Ahmet Hakan, Hakkında Soruşturma Açılan Rasim Ozan Hakkında Konuştu: "Bu Tür Şarlatanlara Geçit Verilmemeli"

Ahmet Hakan, Hakkında Soruşturma Açılan Rasim Ozan Hakkında Konuştu: "Bu Tür Şarlatanlara Geçit Verilmemeli"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.04.2025 - 23:31 Son Güncelleme: 16.04.2025 - 23:39

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Rasim Ozan Kütahyalı, özellikle son dönemde yaptığı ilginç açıklamalarda sık sık gündem oluyor. Son yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündeme oturan Kütahyalı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yarın kayyum atanacağını ve bu kayyumun Hikmet Çetin olacağını öne sürdü. Kütahyalı'nın bu söylemleri üzerine, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında kendisi hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. 

Ahmet Hakan ve Abdulkadir Selvi, canlı yayında bu olayı yorumladı. Hakan, Kütahyalı'ya 'şarlatan' dedi.

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"İşte bu tür şarlatanlara geçit verilmemeli." diyen Hakan, "Ankara Savcılığı, 'korunaklı değilsin, sen bir şarlatansın' dedi bu adama." diyerek tepki gösterdi.

"İşte bu tür şarlatanlara geçit verilmemeli." diyen Hakan, "Ankara Savcılığı, 'korunaklı değilsin, sen bir şarlatansın' dedi bu adama." diyerek tepki gösterdi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın hakkında soruşturma açılmasına ve tepkilerin odağı haline gelmesine sebep olan açıklaması ise şu şekildeydi.

 'Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor. 

Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara’da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. 

Maalesef vaziyet böyle gözüküyor.'

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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