Ahmet Hakan, Hakkında Soruşturma Açılan Rasim Ozan Hakkında Konuştu: "Bu Tür Şarlatanlara Geçit Verilmemeli"

Rasim Ozan Kütahyalı, özellikle son dönemde yaptığı ilginç açıklamalarda sık sık gündem oluyor. Son yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündeme oturan Kütahyalı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yarın kayyum atanacağını ve bu kayyumun Hikmet Çetin olacağını öne sürdü. Kütahyalı'nın bu söylemleri üzerine, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında kendisi hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

Ahmet Hakan ve Abdulkadir Selvi, canlı yayında bu olayı yorumladı. Hakan, Kütahyalı'ya 'şarlatan' dedi.