Ahmet Hakan, Hakkında Soruşturma Açılan Rasim Ozan Hakkında Konuştu: "Bu Tür Şarlatanlara Geçit Verilmemeli"

Rasim Ozan Kütahyalı, özellikle son dönemde yaptığı ilginç açıklamalarda sık sık gündem oluyor. Son yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündeme oturan Kütahyalı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yarın kayyum atanacağını ve bu kayyumun Hikmet Çetin olacağını öne sürdü. Kütahyalı'nın bu söylemleri üzerine, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında kendisi hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.
Ahmet Hakan ve Abdulkadir Selvi, canlı yayında bu olayı yorumladı. Hakan, Kütahyalı'ya 'şarlatan' dedi.
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"İşte bu tür şarlatanlara geçit verilmemeli." diyen Hakan, "Ankara Savcılığı, 'korunaklı değilsin, sen bir şarlatansın' dedi bu adama." diyerek tepki gösterdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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