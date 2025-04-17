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Ekonomi
LC Waikiki Patronu Türkiye’deki Pahalılıktan Dert Yakındı

LC Waikiki Patronu Türkiye’deki Pahalılıktan Dert Yakındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.04.2025 - 11:49

Türkiye’de ekonomik durum sadece vatandaşı değil ülkenin köklü markaları ve firmalarını da vurdu. Sözcü’den Sayime Başcı’nın haberine göre LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, “Türkiye pahalı” diyerek ABD-Çin küresel savaşında Çin’in Türkiye’ye gelmeyeceğini belirtti.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/amp/turkiye-...
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"Türkiye pahalı. Türkiye'ye gelmezler."

"Türkiye pahalı. Türkiye'ye gelmezler."

Türkiye’de hazır giyim sektörünün ülkeden ayrılıp özellikle Mısır gibi ülkelere fabrikalarını taşıdığı bir süredir gündemdeydi. ABD’nin 2 Nisan günü ülkelere açıkladığı ek gümrük vergi kararında Türkiye’ye minimum oran olan yüzde 10’luk vergi uygulaması kararlaştırıldı. Pek çok uzman Türkiye’nin bu durumdan kârlı çıkacağını ve Çinli firmaların Türkiye topraklarına yatırım için geleceğini dile getiriyordu. 

Sözcü’den Sayime Başcı’nın haberine göre LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, bu fikre katılmıyor…

Küçük, Türkiye’nin pahalı olduğunu vurgulayarak, “Tekstil ve hazır giyim son iki yılda kan kaybetti. Çinli şirketler de Vietnam ve Bangladeş’e göre artık pahalı kalıyor onlar da farklı ülkelerde yatırım yapıyor. Ancak Türkiye pahalı. Türkiye’ye gelmezler. Türkiye’de hazır giyim ve tekstil yatırımı bu ortamda zor. Kâr değil nasıl az zarar ederiz derdindeyiz” dedi.

“ABD pazarında Asyalı ülkelere göre yüzde 20-25 pahalı kalıyoruz.”

“ABD pazarında Asyalı ülkelere göre yüzde 20-25 pahalı kalıyoruz.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise “Maliyetlerimiz çok yüksek olduğu için yeni tarifeler devreye girse bile ABD pazarında Asyalı ülkelere göre yüzde 20-25 pahalı kalıyoruz. Farkı yüzde 10-15 düzeyine indirebilirsek ABD pazarında ihracatımızı artırma şansımız olabilir” diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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