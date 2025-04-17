LC Waikiki Patronu Türkiye’deki Pahalılıktan Dert Yakındı

Türkiye’de hazır giyim sektörünün ülkeden ayrılıp özellikle Mısır gibi ülkelere fabrikalarını taşıdığı bir süredir gündemdeydi. ABD’nin 2 Nisan günü ülkelere açıkladığı ek gümrük vergi kararında Türkiye’ye minimum oran olan yüzde 10’luk vergi uygulaması kararlaştırıldı. Pek çok uzman Türkiye’nin bu durumdan kârlı çıkacağını ve Çinli firmaların Türkiye topraklarına yatırım için geleceğini dile getiriyordu.

Sözcü’den Sayime Başcı’nın haberine göre LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, bu fikre katılmıyor…

Küçük, Türkiye’nin pahalı olduğunu vurgulayarak, “Tekstil ve hazır giyim son iki yılda kan kaybetti. Çinli şirketler de Vietnam ve Bangladeş’e göre artık pahalı kalıyor onlar da farklı ülkelerde yatırım yapıyor. Ancak Türkiye pahalı. Türkiye’ye gelmezler. Türkiye’de hazır giyim ve tekstil yatırımı bu ortamda zor. Kâr değil nasıl az zarar ederiz derdindeyiz” dedi.