LC Waikiki Patronu Türkiye’deki Pahalılıktan Dert Yakındı
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/amp/turkiye-...
Türkiye’de ekonomik durum sadece vatandaşı değil ülkenin köklü markaları ve firmalarını da vurdu. Sözcü’den Sayime Başcı’nın haberine göre LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, “Türkiye pahalı” diyerek ABD-Çin küresel savaşında Çin’in Türkiye’ye gelmeyeceğini belirtti.
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"Türkiye pahalı. Türkiye'ye gelmezler."
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“ABD pazarında Asyalı ülkelere göre yüzde 20-25 pahalı kalıyoruz.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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