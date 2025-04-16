Dubai Dolunay Şeklinde 5 Milyar Dolarlık Lüks Tatil Köyü İnşa Edecek

Sonradan kentleşmesinin yanı sıra dünyanın lüks ve milyarder merkezi haline gelen Dubai, şatafatına şatafat katacak projeye adım atıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin en hareketli ve turistik kenti Dubai şimdi dolunay şeklinde lüks tatil köyü hazırlığında.

Burj Khalifa gibi devasa gökdelenlere ev sahipliği yapan Dubai, yine adından söz ettireceğe benziyor. ‘Moon Dubai’ isimli tesisin 5 milyar dolara inşa edileceği iddia edilirken gerçek bir dolunaydan adeta farksız olacak. Çünkü Moon Dubai’nin ay yüzenin bir kopyası olması planlanıyor.

Projenin amacı ise uzaya gitmek isteyip de gidemeyenleri uzayda hissettirmek… Lüks tatil köyünde aynı zamanda 300 özel butik konut olacak. Dileyen buradan rezervasyon yapabilecek. Projenin görselleri 2022 yılında ortaya çıkmıştı ancak ne zaman başlanacağı veya ne zaman biteceği bilinmiyor. Plana göre dolunay görünümlü lüks tatil köyünün 48 ayda inşa edilmesi bekleniyor. Projenin arkasında bulunan Kanadalı girişimciler dolunay temalı bir lüks tatil köyü kurma planı bulunduğunu ancak bunun somutlaşmadığını dile getiriyor.

Eğer Moon Dubai projesi tamamlanırsa en az 2.5 milyon ziyaretçinin ziyaret etmesi bekleniyor.