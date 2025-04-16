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Dubai Dolunay Şeklinde 5 Milyar Dolarlık Lüks Tatil Köyü İnşa Edecek

Dubai Dolunay Şeklinde 5 Milyar Dolarlık Lüks Tatil Köyü İnşa Edecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2025 - 17:05

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en hareketli şehri Dubai yine lükste zirve yapmaya hazırlanıyor. Milyarderlerin kenti Dubai’de 5 milyar dolarlık lüks tatil köyü kurulacak. Tatil köyünün proje görselleri ortaya çıktı ancak yapımına ne zaman başlanacağı belirsizliğini koruyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DIbmk1Szi...
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Dolunay'ın birebir kopyası Dubai'de tatil köyü olarak inşa edilecek.

Dolunay'ın birebir kopyası Dubai'de tatil köyü olarak inşa edilecek.

Sonradan kentleşmesinin yanı sıra dünyanın lüks ve milyarder merkezi haline gelen Dubai, şatafatına şatafat katacak projeye adım atıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin en hareketli ve turistik kenti Dubai şimdi dolunay şeklinde lüks tatil köyü hazırlığında. 

Burj Khalifa gibi devasa gökdelenlere ev sahipliği yapan Dubai, yine adından söz ettireceğe benziyor. ‘Moon Dubai’ isimli tesisin 5 milyar dolara inşa edileceği iddia edilirken gerçek bir dolunaydan adeta farksız olacak. Çünkü Moon Dubai’nin ay yüzenin bir kopyası olması planlanıyor. 

Projenin amacı ise uzaya gitmek isteyip de gidemeyenleri uzayda hissettirmek… Lüks tatil köyünde aynı zamanda 300 özel butik konut olacak. Dileyen buradan rezervasyon yapabilecek. Projenin görselleri 2022 yılında ortaya çıkmıştı ancak ne zaman başlanacağı veya ne zaman biteceği bilinmiyor. Plana göre dolunay görünümlü lüks tatil köyünün 48 ayda inşa edilmesi bekleniyor. Projenin arkasında bulunan Kanadalı girişimciler dolunay temalı bir lüks tatil köyü kurma planı bulunduğunu ancak bunun somutlaşmadığını dile getiriyor. 

Eğer Moon Dubai projesi tamamlanırsa en az 2.5 milyon ziyaretçinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Lüksün ana merkezi olacak.

Lüksün ana merkezi olacak.

Moon World Resorts'un kurucu ortağı Michael R. Henderson, bu projenin lüksün adresi olarak tanımlanacağını da belirtiyor. Henderson, “Çok lüks ve çağdaş, tamamen entegre bir tatil beldesi olacak ve içinde zaten bilinen birçok bileşen bulunacak' dedi. Moon Dubai’de her biri ay temalı bir görünüme sahip bir kongre merkezi, restoranlar, spa bulunacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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