Dubai Dolunay Şeklinde 5 Milyar Dolarlık Lüks Tatil Köyü İnşa Edecek
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DIbmk1Szi...
Birleşik Arap Emirlikleri’nin en hareketli şehri Dubai yine lükste zirve yapmaya hazırlanıyor. Milyarderlerin kenti Dubai’de 5 milyar dolarlık lüks tatil köyü kurulacak. Tatil köyünün proje görselleri ortaya çıktı ancak yapımına ne zaman başlanacağı belirsizliğini koruyor.
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Dolunay'ın birebir kopyası Dubai'de tatil köyü olarak inşa edilecek.
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Lüksün ana merkezi olacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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