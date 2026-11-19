Dev Güneş Santralini El Sürmeden Devre Dışı Bıraktılar: 3 Aydır Çalışmıyor
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Şili'nin Tarapacá bölgesindeki Huatacondo güneş santrali ve ona bağlı batarya sistemi, ağustos sonunda kayıtlara siber saldırı olarak geçen bir olayın ardından şebekeden ayrıldı. Aradan yaklaşık üç ay geçmesine rağmen tesislerin ne zaman yeniden çalışacağı belli değil.
İşte detaylar...
Santral ve batarya sistemi 27 Ağustos'ta zorunlu olarak şebekeden ayrıldı.
14 Kasım tarihli raporda iki tesisin kullanılabilirlik oranı yüzde sıfır görünüyor.
Hangi sistemlerin etkilendiği ve santralin ne zaman açılacağı hâlâ açıklanmadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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