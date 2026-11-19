Çöle Düşse Kutup Ayısıyla Karşılaşacak 10 Bahtsız Kişi! Şanssızlığın Bu Kadarı Fazla
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Bazı insanların şansı öyle ters gidiyor ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkar! 🐻❄️ Bugün de başımıza bir şey gelmedi diye şükrettiren talihsiz anları sizin için derledik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. "AirPods'umu uçakta unutmuşum."
2. "Arabamı yıkatalı daha yarım saat olmuştu."
3. "İkisi de aynı gün başıma geldi."
4. "5 saatlik yolculuğum işte böyle mahvoldu."
5. "Duşta kaydım, klozeti kırdım."
6. "Ölçü sürahimi yıkadım, üstündeki bütün çizgiler ve rakamlar silinmiş."
7. "Tek bir çorabın bile eşi yok, diğerlerinin nereye gittiğini bilmiyorum."
8. "Birisi hıncını arabamdan çıkarmış."
9. "Kız arkadaşım bana yemek yapmak için saatlerce uğraşmış."
10. "Soğuk ve rüzgârlı bir günde eldivenimi takmayı unuttum."
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