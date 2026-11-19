Günün Fırsatı: Yeni Nesil RTX 5060 MSI Cyborg 15 Oyuncu Bilgisayarı Ekstra 4.000 TL İndirim Koduyla Satışta!
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Oyun dünyasında yüksek hız, akıcı görüntü ve güçlü donanım arayanlar için günün fırsatı tam isabet! Gülümseten Kasım fırsatları kapsamında 79.849,00 TL yerine %4 indirimle 76.599,00 TL'ye düşen MSI Cyborg 15 B13WFKG-494XTR Dizüstü Bilgisayar, üstelik GAMEMSI4000 promosyon kodu kullanıldığında anında 4.000 TL ek indirim avantajıyla satışa sunuldu. Gelin detaylarına birlikte bakalım.
Bu içerik 19.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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GeForce RTX 5060 GDDR7 8 GB ekran kartıyla en yeni oyunlarda bile üst düzey grafik performansı sunuyor.
Intel Core i7-13620H işlemcisi ve 16 GB DDR5 RAM donanımıyla çoklu görevlerde hız kesmiyor.
15.6 inç FHD 144Hz ekranıyla her detayı akıcı ve gecikmesiz şekilde yakalamanıza imkan tanıyor.
1 TB SSD depolama alanı ve fütüristik Cyborg tasarımıyla hem şık hem işlevsel bir kullanım sağlıyor.
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