Geniş 1 TB NVMe SSD kapasitesi tüm oyun arşivinizi ve dosyalarınızı saniyeler içinde açmanıza olanak tanırken, aydınlatmalı klavyesi ve yarı saydam detaylara sahip modern kasasıyla oyun kurulumunuza güçlü bir karakter katıyor.

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