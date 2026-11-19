ŞOK'a Kameralı Uzaktan Kumandalı Araba Geliyor! 21 - 24 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ŞOK 21 - 24 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta sonu 2026 kataloğunda kameralı uzaktan kumandalı arabadan Hot Wheels setlerine, pelüş koltuklardan blok oyuncaklara kadar birbirinden cazip fırsatlar var. Bakalım ŞOK'ta bu hafta sonu aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Gokidy Kameralı Uzaktan Kumandalı Araba 1.290 TL
Maymun/Pembe Ayı Çocuk Açılır Koltuk 1.490 TL
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın