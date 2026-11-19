ŞOK 21 - 24 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta sonu 2026 kataloğunda kameralı uzaktan kumandalı arabadan Hot Wheels setlerine, pelüş koltuklardan blok oyuncaklara kadar birbirinden cazip fırsatlar var. Bakalım ŞOK'ta bu hafta sonu aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?

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